AI搭載のGitLab Duoチャットを使用するためのベストプラクティス【10選】

AI搭載のDevSecOpsワークフローにGitLab Duoチャットを統合するためのヒントとコツをご覧ください。さらに、最高の結果を得るためにチャットプロンプトを絞り込む方法に関する専門家のアドバイスもご紹介します。
Author: Michael Friedrich

最近の投稿

インサイト

2024年グローバルDevSecOps調査で明らかになった、3つの注目すべき結果

今年の調査では、AIが台頭する中、組織における投資の優先分野が変化し、AIによりチームの働き方にどのような影響が生じているかが明らかになりました。

AIと機械学習

GitLab DuoとAmazon Qでコードレビューを加速

AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。

AIと機械学習

自律型AIに関するガイドとリソース

概要と仕組み、DevSecOps環境のレベルアップに役立つ理由、導入時のベストプラクティスなど、自律型AIについて知っておくべきことをすべてご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート1：テストの生成

AI主導のDevSecOpsプラットフォーム（GitLab Duo）を使用して自動テストを生成し、開発速度と品質を向上させた方法をご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート2：複雑なテスト

コードテストが標準に準拠していることを確認するなど、GitLabチームが、GitLab DuoのAI機能を使用して、通常より複雑なテスト状況にどのように対処したかをご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート3：テストの検証

当社チームが自動テストプロセスにおけるGitLab Duoの影響を検証するために実行したテストや、達成した素晴らしい結果をご紹介します。

AIと機械学習

Claude Code × GitLab：AI活用を加速する、エージェンティックAIとGitLab CLIによる効率的なソフトウェア開発フロー

エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。

DevSecOps

DevSecOps

AI活用の鍵はGitLabの一貫したコンテクスト 【Developers Summit 2025 イベントレポート】

2025年2月、GitLabは「Developers Summit 2025」に出展しました。本イベントにてシニアソリューションアーキテクト 佐々木直晴が講演をおこないましたので、本記事にてその模様をレポートします。

