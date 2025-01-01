今年の調査では、AIが台頭する中、組織における投資の優先分野が変化し、AIによりチームの働き方にどのような影響が生じているかが明らかになりました。
AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。
概要と仕組み、DevSecOps環境のレベルアップに役立つ理由、導入時のベストプラクティスなど、自律型AIについて知っておくべきことをすべてご紹介します。
AI主導のDevSecOpsプラットフォーム（GitLab Duo）を使用して自動テストを生成し、開発速度と品質を向上させた方法をご紹介します。
コードテストが標準に準拠していることを確認するなど、GitLabチームが、GitLab DuoのAI機能を使用して、通常より複雑なテスト状況にどのように対処したかをご紹介します。
当社チームが自動テストプロセスにおけるGitLab Duoの影響を検証するために実行したテストや、達成した素晴らしい結果をご紹介します。
エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。
AI搭載のDevSecOpsワークフローにGitLab Duoチャットを統合するためのヒントとコツをご覧ください。さらに、最高の結果を得るためにチャットプロンプトを絞り込む方法に関する専門家のアドバイスもご紹介します。
