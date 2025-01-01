プラットフォームチームがCI/CDをGitLabに移行する際、コンテナイメージの移行がボトルネックになってはなりません。このガイドでは、パイプライン移行を自動化する方法を詳しく解説します。
この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。
新しいGitLab Duo with Amazon Qのインテグレーションは、イシューの説明を分析して、動作するコードソリューションを自動で生成することで、開発ワークフローを加速します。
AIを搭載した包括的なDevSecOpsプラットフォームと業界最高水準のクラウドコンピューティング機能の組み合わせにより、開発サイクルの高速化、自動化の推進、そしてコード品質の向上を可能にします。
AIを活用したDevSecOpsは、自律型AIエージェントにより、デベロッパーの生産性、アプリケーションのモダナイゼーション、そしてイノベーションを加速させます。
Monday Merge７月号では、GitLab 18の最新トピックのほか、AWS Summit、新しいライブ番組のスタート、そして注目のカスタマーストーリーをご紹介します。
6月のMonday Mergeでは、大規模アップデートや新しいAI機能、次のスプリントに役立つDevSecOpsインサイトが満載です。
