GitLab DuoとAmazon Qでコードレビューを加速

AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。
Author: Cesar Saavedra

エンジニアリング

Amazon ECRからGitLabへのコンテナイメージ移行の自動化

プラットフォームチームがCI/CDをGitLabに移行する際、コンテナイメージの移行がボトルネックになってはなりません。このガイドでは、パイプライン移行を自動化する方法を詳しく解説します。

DevSecOps

GitLab with Amazon Qで開発スピードを高め、AI生成コードの品質を担保する【イベントレポート】

この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。

AIと機械学習

GitLab Duo + Amazon Q：アイデアを数分でコードに変換

新しいGitLab Duo with Amazon Qのインテグレーションは、イシューの説明を分析して、動作するコードソリューションを自動で生成することで、開発ワークフローを加速します。

AIと機械学習

GitLab Duo with Amazon Q（AWS向けに最適化された自律型AI）の一般提供を開始

AIを搭載した包括的なDevSecOpsプラットフォームと業界最高水準のクラウドコンピューティング機能の組み合わせにより、開発サイクルの高速化、自動化の推進、そしてコード品質の向上を可能にします。

AIと機械学習

GitLab Duo with Amazon Q：DevSecOpsに自律型AIという新たな選択肢を

AIを活用したDevSecOpsは、自律型AIエージェントにより、デベロッパーの生産性、アプリケーションのモダナイゼーション、そしてイノベーションを加速させます。

ニュース

Monday Merge 8月号

AIエージェント、新機能、そして7,500億ドルの可能性に注目

ニュース

Monday Merge 7月号

Monday Merge７月号では、GitLab 18の最新トピックのほか、AWS Summit、新しいライブ番組のスタート、そして注目のカスタマーストーリーをご紹介します。

ニュース

🌞 6月のMonday Merge：GitLab 18登場！ ただのアップデートじゃない、その理由とは？

6月のMonday Mergeでは、大規模アップデートや新しいAI機能、次のスプリントに役立つDevSecOpsインサイトが満載です。

ニュース

🌞 5月のMonday Merge：RSAでの発見、AIアシスタント、 さらに広がるDevSecOpsの世界！

5月のMonday Mergeでは、ARSACでの学びから、GitLab Duo with Amazon Q の一般提供開始、GitLab 17.11、そしてシーメンス社の事例をご紹介します。

