CI/CD変数はジョブやパイプラインを制御するのに便利（かつ柔軟に利用可能）なツールです。この記事では、GitLabの環境変数について知っておくべき情報をすべてご紹介します。
GitLabを活用して堅牢な継続的デプロイパイプラインを構築する方法をご紹介します。具体的な手順や例、ベストプラクティスを通して段階的にプロセスを理解できます。
この初心者向けガイドでは、継続的インテグレーション（CI）／継続的デリバリー（CD）の基本（CI/CDコンポーネントの概要や作成方法など）を解説します。
CI/CDは高品質のアプリをスピーディに開発するのに最適です。注目度が高まるCI/CDとは何か、メリットやベストプラクティスについても説明します。
