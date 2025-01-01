プラットフォームチームがCI/CDをGitLabに移行する際、コンテナイメージの移行がボトルネックになってはなりません。このガイドでは、パイプライン移行を自動化する方法を詳しく解説します。
単一のリポジトリで複数のアプリケーションをホストするモノレポ用に、GitLab CI/CDパイプラインを作成する方法についてご紹介します。
エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。
社内にあるECを含む最も大きなシステムの開発・運用プロジェクトにおいて、GitLabのすべての機能を有効に活用し、DevSecOpsを実現したソースネクスト株式会社様の事例をご紹介します。
主要なメトリクスの可視化、プロジェクトの進捗状況の追跡、カスタマイズ可能なデータドリブンビューを使ったチームの生産性の改善など、GitLabインサイトダッシュボードの活用方法について説明します。
CI/CD変数はジョブやパイプラインを制御するのに便利（かつ柔軟に利用可能）なツールです。この記事では、GitLabの環境変数について知っておくべき情報をすべてご紹介します。
GitLabを活用して堅牢な継続的デプロイパイプラインを構築する方法をご紹介します。具体的な手順や例、ベストプラクティスを通して段階的にプロセスを理解できます。
この初心者向けガイドでは、継続的インテグレーション（CI）／継続的デリバリー（CD）の基本（CI/CDコンポーネントの概要や作成方法など）を解説します。
