BlogCI

CIタグを含む記事を閲覧する

CI 入門：ジョブを順序どおりに、並列に、または順不同で実行する方法

継続的インテグレーション (CI) 入門：CI は初めてですか？GitLab CI の使い方を学び、最初のCIパイプラインをGitLabでビルドしてみましょう。
Author: Itzik Gan Baruch記事を読む

最近の投稿

エンジニアリング

GitLab CIを使って複数の環境にデプロイする方法

GitLab CI の多様性とパワーをAWS(S3)を例に学び、デプロイに活かせる開発力を身に着けましょう。

エンジニアリング

GitLabの環境変数をわかりやすく解説

CI/CD変数はジョブやパイプラインを制御するのに便利（かつ柔軟に利用可能）なツールです。この記事では、GitLabの環境変数について知っておくべき情報をすべてご紹介します。

DevSecOps

AI搭載のGitLab Duoチャットを使用するためのベストプラクティス【10選】 (1)

AI搭載のDevSecOpsワークフローにGitLab Duoチャットを統合するためのヒントとコツをご覧ください。さらに、最高の結果を得るためにチャットプロンプトを絞り込む方法に関する専門家のアドバイスもご紹介します。

セキュリティ

GitLabで職務分離を実現し、コンプライアンスを遵守する方法

DevSecOpsプラットフォームを使用して開発速度を保ったまま、コンプライアンスを遵守しましょう。

製品

GitLab入門：CI/CDについて理解する

この初心者向けガイドでは、継続的インテグレーション（CI）／継続的デリバリー（CD）の基本（CI/CDコンポーネントの概要や作成方法など）を解説します。

製品

GitLab入門：CI/CD変数を使用する

CI/CD変数の概要、DevSecOpsにおいてCI/CD変数が重要な理由、活用するためのベストプラクティスについてご紹介します。

インサイト

CI/CDとは？ベストプラクティスやメリットも解説

CI/CDは高品質のアプリをスピーディに開発するのに最適です。注目度が高まるCI/CDとは何か、メリットやベストプラクティスについても説明します。

製品

チュートリアル：GitLabでリリース自動化とリリースノート自動生成

GitLabのChangelog APIを使用すると、リリースアーティファクト、リリースノートなどの変更をまとめた、包括的な変更履歴の生成を自動化できます。

エンジニアリング

子パイプラインを使用して5つの環境に継続的にデプロイする

使用するGitLabワークフローを最小限に抑えつつ、複数の環境（事前の準備なしに一時的に利用できるsandboxなど）への継続的デプロイを管理する方法を解説します。

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert