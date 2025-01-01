CI/CD変数はジョブやパイプラインを制御するのに便利（かつ柔軟に利用可能）なツールです。この記事では、GitLabの環境変数について知っておくべき情報をすべてご紹介します。
AI搭載のDevSecOpsワークフローにGitLab Duoチャットを統合するためのヒントとコツをご覧ください。さらに、最高の結果を得るためにチャットプロンプトを絞り込む方法に関する専門家のアドバイスもご紹介します。
この初心者向けガイドでは、継続的インテグレーション（CI）／継続的デリバリー（CD）の基本（CI/CDコンポーネントの概要や作成方法など）を解説します。
CI/CDは高品質のアプリをスピーディに開発するのに最適です。注目度が高まるCI/CDとは何か、メリットやベストプラクティスについても説明します。
GitLabのChangelog APIを使用すると、リリースアーティファクト、リリースノートなどの変更をまとめた、包括的な変更履歴の生成を自動化できます。
