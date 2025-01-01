Blogcollaboration

collaborationタグを含む記事を閲覧する

Claude Code × GitLab：AI活用を加速する、エージェンティックAIとGitLab CLIによる効率的なソフトウェア開発フロー

エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。
Author: Naoharu Sasaki記事を読む

最近の投稿

DevSecOps

GitLab with Amazon Qで開発スピードを高め、AI生成コードの品質を担保する【イベントレポート】

この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。

オープンソース

git mergeコマンドの基本を徹底解説

この記事では、git mergeコマンドについてコマンドの基本的な使い方からリクエストコードまで解説します。

アジャイルプランニング

GitLab をアジャイルソフトウェア開発で使用する方法

本ブログでは、アジャイルアーティファクトが GitLab 機能にどのようにマッピングされるのか、また、GitLab 内でアジャイルのイテレーションがどのように表示されるのかについてご説明します。

オープンソース

フリー版のGitLabでできる Integration Guide 〜どんどんつなげよう、GitLabの輪〜

この記事ではGitLabのフリー版をご利用の方が無料で実現できる、他社製品とのインテグレーション方法について、詳しくご説明します。

オープンソース

翻訳者により多くのコンテキストを伝えるGitLabの新機能

翻訳者により詳細なコンテキストを伝える新機能がGitLabに追加されました。翻訳コミュニティに参加して、GitLabをあなたの言語に翻訳しませんか。

ニュース

Monday Merge 8月号

AIエージェント、新機能、そして7,500億ドルの可能性に注目

ニュース

Monday Merge 7月号

Monday Merge７月号では、GitLab 18の最新トピックのほか、AWS Summit、新しいライブ番組のスタート、そして注目のカスタマーストーリーをご紹介します。

ニュース

🌞 6月のMonday Merge：GitLab 18登場！ ただのアップデートじゃない、その理由とは？

6月のMonday Mergeでは、大規模アップデートや新しいAI機能、次のスプリントに役立つDevSecOpsインサイトが満載です。

ニュース

🌞 5月のMonday Merge：RSAでの発見、AIアシスタント、 さらに広がるDevSecOpsの世界！

5月のMonday Mergeでは、ARSACでの学びから、GitLab Duo with Amazon Q の一般提供開始、GitLab 17.11、そしてシーメンス社の事例をご紹介します。

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert