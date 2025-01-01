Monday Merge７月号では、GitLab 18の最新トピックのほか、AWS Summit、新しいライブ番組のスタート、そして注目のカスタマーストーリーをご紹介します。
6月のMonday Mergeでは、大規模アップデートや新しいAI機能、次のスプリントに役立つDevSecOpsインサイトが満載です。
5月のMonday Mergeでは、ARSACでの学びから、GitLab Duo with Amazon Q の一般提供開始、GitLab 17.11、そしてシーメンス社の事例をご紹介します。
Sigma Defense社がDevSecOpsセキュリティとコンプライアンスを考慮し、米海軍Black PearlでDevSecOpsを導入した成功事例を見ていきましょう。
git-diff-pairs(1)コマンドや、参照の一括更新を行うためのgit-rev-list(1)オプションなど、GitLabのGitチームとGitコミュニティによるコントリビュートをご紹介します。
