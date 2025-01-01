Blogcommunity

翻訳者により多くのコンテキストを伝えるGitLabの新機能

翻訳者により詳細なコンテキストを伝える新機能がGitLabに追加されました。翻訳コミュニティに参加して、GitLabをあなたの言語に翻訳しませんか。
ニュース

Monday Merge 8月号

AIエージェント、新機能、そして7,500億ドルの可能性に注目

ニュース

Monday Merge 7月号

Monday Merge７月号では、GitLab 18の最新トピックのほか、AWS Summit、新しいライブ番組のスタート、そして注目のカスタマーストーリーをご紹介します。

ニュース

🌞 6月のMonday Merge：GitLab 18登場！ ただのアップデートじゃない、その理由とは？

6月のMonday Mergeでは、大規模アップデートや新しいAI機能、次のスプリントに役立つDevSecOpsインサイトが満載です。

ニュース

🌞 5月のMonday Merge：RSAでの発見、AIアシスタント、 さらに広がるDevSecOpsの世界！

5月のMonday Mergeでは、ARSACでの学びから、GitLab Duo with Amazon Q の一般提供開始、GitLab 17.11、そしてシーメンス社の事例をご紹介します。

お客様事例

米国海軍 Black Pearl: DevSecOps の推進における教訓

Sigma Defense社がDevSecOpsセキュリティとコンプライアンスを考慮し、米海軍Black PearlでDevSecOpsを導入した成功事例を見ていきましょう。

エンジニアリング

no_proxyを標準化する方法：お客様事例で徹底解説

環境変数“no proxy”が原因で問題発生したことは？お客様事例を取り上げ、標準化の方法を考えてみました。

オープンソース

オープンソースソフトウェア（OSS）とは？詳しく解説​

オープンソースの意味や、メリットとデメリットについて、分かりやすく解説します。

オープンソース

Git 2.50.0の新機能

git-diff-pairs(1)コマンドや、参照の一括更新を行うためのgit-rev-list(1)オプションなど、GitLabのGitチームとGitコミュニティによるコントリビュートをご紹介します。

オープンソース

Git 2.45.0の新機能

ここでは、GitLabのGitチームと、より広範なGitコミュニティが最新のGitリリースにコントリビュートしたいくつかのハイライトを紹介します。これには、「reftables」や参照用の優れたツールなどが挙げられます。

