この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。
2024年10月に開催された「Gartner IT Symposium/Xpo」の当社セッションにおいて、くら寿司様より事例を紹介いただきましたので、その模様をお伝えします。
世界最大の求人サイトであるIndeed社は、数千のプロジェクトをGitLab CIに移行することで、生産性向上とコスト削減を実現しました。1日あたりのパイプライン実行数が79%増加するなど、得られた主なメリットをご紹介します。
Monday Merge７月号では、GitLab 18の最新トピックのほか、AWS Summit、新しいライブ番組のスタート、そして注目のカスタマーストーリーをご紹介します。
ヨーロッパの大手EC会社が常に変化するコンプライアンスに、GitLabでどのように対処しているかを事例を通してご紹介します。ぜひお読みください。
GitLabのDevSecOpsプラットフォームによって業務削減と開発効率化に成功したサウスウエスト航空の事例をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
