外部開発パートナーを含む開発プロセスを、GitLabによるオールインワン開発環境に統合し最適化

社内にあるECを含む最も大きなシステムの開発・運用プロジェクトにおいて、GitLabのすべての機能を有効に活用し、DevSecOpsを実現したソースネクスト株式会社様の事例をご紹介します。
Author: GitLab Japan Team記事を読む

DevSecOps

GitLab with Amazon Qで開発スピードを高め、AI生成コードの品質を担保する【イベントレポート】

この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。

お客様事例

くら寿司が語るソフトウェア開発の「生産性向上」と「セキュリティ・ガバナンス」の重要性【イベントレポート】

2024年10月に開催された「Gartner IT Symposium/Xpo」の当社セッションにおいて、くら寿司様より事例を紹介いただきましたので、その模様をお伝えします。

お客様事例

GitLabでCIプラットフォームを変革したIndeed社の戦略

世界最大の求人サイトであるIndeed社は、数千のプロジェクトをGitLab CIに移行することで、生産性向上とコスト削減を実現しました。1日あたりのパイプライン実行数が79%増加するなど、得られた主なメリットをご紹介します。

ニュース

Monday Merge 8月号

AIエージェント、新機能、そして7,500億ドルの可能性に注目

ニュース

Monday Merge 7月号

Monday Merge７月号では、GitLab 18の最新トピックのほか、AWS Summit、新しいライブ番組のスタート、そして注目のカスタマーストーリーをご紹介します。

お客様事例

大手EC会社のBol社がGitLabでコンプライアンス管理に成功した事例

ヨーロッパの大手EC会社が常に変化するコンプライアンスに、GitLabでどのように対処しているかを事例を通してご紹介します。ぜひお読みください。

お客様事例

ソフトウェア開発効率化に成功したサウスウエスト航空の事例

GitLabのDevSecOpsプラットフォームによって業務削減と開発効率化に成功したサウスウエスト航空の事例をご紹介します。ぜひ参考にしてください。

お客様事例

共同開発プログラム：ユーザーとともに築くGitLab

Thales社、Scania社、Kitware社などの組織がどのようにGitLabのエンジニアと連携し、コミュニティ全体に利益をもたらす重要な機能の開発にコントリビュートしているかをご紹介します。

