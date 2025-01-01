Blogevents

eventsタグを含む記事を閲覧する

AI活用の鍵はGitLabの一貫したコンテクスト 【Developers Summit 2025 イベントレポート】

2025年2月、GitLabは「Developers Summit 2025」に出展しました。本イベントにてシニアソリューションアーキテクト 佐々木直晴が講演をおこないましたので、本記事にてその模様をレポートします。
Author: GitLab Japan Team記事を読む

最近の投稿

DevSecOps

GitLab with Amazon Qで開発スピードを高め、AI生成コードの品質を担保する【イベントレポート】

この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。

DevSecOps

DevOpsDive2024 Summerで、ソフトウェア開発におけるセキュリティを考える【イベントレポート】

2024年6月12日に開催した「GitLab DevOpsDive2024 Summer」のイベントレポートをお届けします。

DevSecOps

【DevOpsDive2025レポート】AIはソフトウェア開発ライフサイクル全体にAIを適用することで、未来の開発が見えてくる

2025年5月20日に開催した「GitLab DevOpsDive2025～セキュアなAI活用を実現する3つの方法とは～」のイベントレポートをお届けします。

DevSecOps

DevOpsで実現。ソフトウェア開発のセキュリティ・ガバナンス【イベントレポート】

2024年12月に開催された「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション＆クラウド戦略コンファレンス」の当社セッションにおいて、ソリューションアーキテクト本部長 大井 雄介が講演しました。その模様をお伝えします。

DevSecOps

Japan IT Weekレポート：AIがDevSecOpsを加速する。GitLabソリューションの現在地

2024年10月23～25日に開催されたJapan IT Weekにおいて、GitLabブースで実施したミニセミナーの内容をレポートします。

DevSecOps

DevOpsからDevSecOpsへ: IT Week 2024 春イベントレポート【前編】

2024年4月末に東京ビッグサイトで開催されたJapan IT Weekで実施したセミナーの内容を下敷きに、GitLabの最新情報をお伝えします。

DevSecOps

DevSecOpsで人材問題は解決できるか: IT Week 2024 春イベントレポート【後編】

2024年4月末に東京ビッグサイトで開催されたJapan IT Weekで実施したセミナーの内容を下敷きに、GitLabの最新情報をお伝えするシリーズの「後編」です。

ニュース

Monday Merge 8月号

AIエージェント、新機能、そして7,500億ドルの可能性に注目

ニュース

Monday Merge 7月号

Monday Merge７月号では、GitLab 18の最新トピックのほか、AWS Summit、新しいライブ番組のスタート、そして注目のカスタマーストーリーをご紹介します。

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert