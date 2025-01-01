この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。
2024年6月12日に開催した「GitLab DevOpsDive2024 Summer」のイベントレポートをお届けします。
2025年5月20日に開催した「GitLab DevOpsDive2025～セキュアなAI活用を実現する3つの方法とは～」のイベントレポートをお届けします。
2024年12月に開催された「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション＆クラウド戦略コンファレンス」の当社セッションにおいて、ソリューションアーキテクト本部長 大井 雄介が講演しました。その模様をお伝えします。
2024年10月23～25日に開催されたJapan IT Weekにおいて、GitLabブースで実施したミニセミナーの内容をレポートします。
2024年4月末に東京ビッグサイトで開催されたJapan IT Weekで実施したセミナーの内容を下敷きに、GitLabの最新情報をお伝えします。
2024年4月末に東京ビッグサイトで開催されたJapan IT Weekで実施したセミナーの内容を下敷きに、GitLabの最新情報をお伝えするシリーズの「後編」です。
