GitLabとHackerOne社のパートナーシップの詳細と、組織のアプリケーションセキュリティ対策状況を強化するインテグレーションを簡単に導入する方法をご紹介します。
新しいGitLab Duo with Amazon Qのインテグレーションは、イシューの説明を分析して、動作するコードソリューションを自動で生成することで、開発ワークフローを加速します。
AIを活用したDevSecOpsは、自律型AIエージェントにより、デベロッパーの生産性、アプリケーションのモダナイゼーション、そしてイノベーションを加速させます。
この記事ではGitLabのフリー版をご利用の方が無料で実現できる、他社製品とのインテグレーション方法について、詳しくご説明します。
6月のMonday Mergeでは、大規模アップデートや新しいAI機能、次のスプリントに役立つDevSecOpsインサイトが満載です。
5月のMonday Mergeでは、ARSACでの学びから、GitLab Duo with Amazon Q の一般提供開始、GitLab 17.11、そしてシーメンス社の事例をご紹介します。
この記事では、AWSサービスからGitLabに移行し、DevSecOpsプラットフォームとシームレスに統合する方法をわかりやすく解説します。
