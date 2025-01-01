Blogintegrations

integrationsタグを含む記事を閲覧する

Claude Code × GitLab：AI活用を加速する、エージェンティックAIとGitLab CLIによる効率的なソフトウェア開発フロー

エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。
Author: Naoharu Sasaki記事を読む

最近の投稿

セキュリティ

GitLab + HackerOneでアプリケーションセキュリティを強化

GitLabとHackerOne社のパートナーシップの詳細と、組織のアプリケーションセキュリティ対策状況を強化するインテグレーションを簡単に導入する方法をご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duo + Amazon Q：アイデアを数分でコードに変換

新しいGitLab Duo with Amazon Qのインテグレーションは、イシューの説明を分析して、動作するコードソリューションを自動で生成することで、開発ワークフローを加速します。

AIと機械学習

GitLab Duo with Amazon Q：DevSecOpsに自律型AIという新たな選択肢を

AIを活用したDevSecOpsは、自律型AIエージェントにより、デベロッパーの生産性、アプリケーションのモダナイゼーション、そしてイノベーションを加速させます。

オープンソース

フリー版のGitLabでできる Integration Guide 〜どんどんつなげよう、GitLabの輪〜

この記事ではGitLabのフリー版をご利用の方が無料で実現できる、他社製品とのインテグレーション方法について、詳しくご説明します。

ニュース

🌞 6月のMonday Merge：GitLab 18登場！ ただのアップデートじゃない、その理由とは？

6月のMonday Mergeでは、大規模アップデートや新しいAI機能、次のスプリントに役立つDevSecOpsインサイトが満載です。

ニュース

🌞 5月のMonday Merge：RSAでの発見、AIアシスタント、 さらに広がるDevSecOpsの世界！

5月のMonday Mergeでは、ARSACでの学びから、GitLab Duo with Amazon Q の一般提供開始、GitLab 17.11、そしてシーメンス社の事例をご紹介します。

製品

【徹底解説！】AWS CodeCommitからGitLabへの移行ガイド

この記事では、AWSサービスからGitLabに移行し、DevSecOpsプラットフォームとシームレスに統合する方法をわかりやすく解説します。

エンジニアリング

APIとは？意味から注目のAPIゲートウェイまで徹底解説

APIとは？API gateway、API連携などについて基本的な意味やメリットなどAPIについて知っておきたいことをすべて解説します。

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert