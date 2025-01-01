開発者とAIエージェント間の非同期コラボレーションを実現するDevSecOpsオーケストレーションプラットフォームをご紹介します。
実験的なリリースとして提供が開始された新しいGitLab Duo Chatは、デベロッパーがプロジェクトに参加したり、担当作業を理解したり、変更を実装したりする際に役立ちます。
AIパートナーの登場です。GitLab Duoエンタープライズが、DevSecOpsのライフサイクル全体にどのようなメリットをもたらすかご紹介します。
GitLab Duo Self-Hostedを使用すれば、エンタープライズレベルのデータレジデンシーとプライバシーを維持しながら、生成AIの力を活用できます。セキュリティやガバナンスの要件が厳格でも、GitLab Duoをセルフマネージドのインフラ上に安全に導入できるようになりました。
AIを搭載した包括的なDevSecOpsプラットフォームと業界最高水準のクラウドコンピューティング機能の組み合わせにより、開発サイクルの高速化、自動化の推進、そしてコード品質の向上を可能にします。
AIを活用したDevSecOpsは、自律型AIエージェントにより、デベロッパーの生産性、アプリケーションのモダナイゼーション、そしてイノベーションを加速させます。
安全で自律的かつコンテキストを理解できるAIエージェントに複雑なタスクを任せることで、デベロッパーは革新的なソフトウェアの迅速なリリースに専念できます。現在、限定公開のベータ版のウェイトリスト受付中です。
Gartner® Magic Quadrant™の同部門の第1回目の選出において、GitLabはAIコードアシスタント技術における実行能力とビジョンの完全性が評価されました。
