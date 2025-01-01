Blognews

newsタグを含む記事を閲覧する

2024年グローバルDevSecOps調査で明らかになった、3つの注目すべき結果

今年の調査では、AIが台頭する中、組織における投資の優先分野が変化し、AIによりチームの働き方にどのような影響が生じているかが明らかになりました。
Author: Dave Steer記事を読む

最近の投稿

AIと機械学習

GitLab Duo Agent Platform ベータ版：次世代AIオーケストレーション

開発者とAIエージェント間の非同期コラボレーションを実現するDevSecOpsオーケストレーションプラットフォームをご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duo Chatが自律型AIでさらに進化

実験的なリリースとして提供が開始された新しいGitLab Duo Chatは、デベロッパーがプロジェクトに参加したり、担当作業を理解したり、変更を実装したりする際に役立ちます。

AIと機械学習

GitLab Duoエンタープライズを提供開始

AIパートナーの登場です。GitLab Duoエンタープライズが、DevSecOpsのライフサイクル全体にどのようなメリットをもたらすかご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duo Self-Hosted：セキュリティ境界内で実現するエンタープライズ向けAI

GitLab Duo Self-Hostedを使用すれば、エンタープライズレベルのデータレジデンシーとプライバシーを維持しながら、生成AIの力を活用できます。セキュリティやガバナンスの要件が厳格でも、GitLab Duoをセルフマネージドのインフラ上に安全に導入できるようになりました。

AIと機械学習

GitLab Duo with Amazon Q（AWS向けに最適化された自律型AI）の一般提供を開始

AIを搭載した包括的なDevSecOpsプラットフォームと業界最高水準のクラウドコンピューティング機能の組み合わせにより、開発サイクルの高速化、自動化の推進、そしてコード品質の向上を可能にします。

AIと機械学習

GitLab Duo with Amazon Q：DevSecOpsに自律型AIという新たな選択肢を

AIを活用したDevSecOpsは、自律型AIエージェントにより、デベロッパーの生産性、アプリケーションのモダナイゼーション、そしてイノベーションを加速させます。

AIと機械学習

GitLab Duo Workflow：自律型AIに対するエンタープライズレベルの可視性と管理

安全で自律的かつコンテキストを理解できるAIエージェントに複雑なタスクを任せることで、デベロッパーは革新的なソフトウェアの迅速なリリースに専念できます。現在、限定公開のベータ版のウェイトリスト受付中です。

AIと機械学習

『2024 Gartner® Magic Quadrant™ 』のAIコードアシスタント部門でGitLabがリーダーの1社として評価されました

Gartner® Magic Quadrant™の同部門の第1回目の選出において、GitLabはAIコードアシスタント技術における実行能力とビジョンの完全性が評価されました。

ニュース

『2024 Gartner ® Magic Quadrant™』のDevOpsプラットフォーム部門でGitLabがリーダーの1社に位置付け

GitLabは、Ability to execute（実行能力）とCompleteness of vision（ビジョンの完全性）の両分野で最高評価を獲得しました。これは、当社のお客様の成功とDevOpsカテゴリでの継続的なイノベーションが評価された結果と考えられます。

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert