Blogopen source

open sourceタグを含む記事を閲覧する

初心者向けGit reftableフォーマットガイド

Git 2.45.0では、GitLabがreftableバックエンドをGitに取り込んだことで、参照の保存方法が完全に変更されました。この新しいフォーマットの内部の仕組みを詳しく見てみましょう。
Author: Patrick Steinhardt記事を読む

最近の投稿

オープンソース

Git誕生20周年を、生みの親リーナス・トーバルズ氏と一緒に祝う

トーバルズ氏がオープンソースのバージョン管理システムの開発にいたった経緯、数か月で手を引いた理由、そしてGitでの新しいプログラミング言語のサポートについてどう考えているかをご紹介します。

オープンソース

フリー版のGitLabでできる Integration Guide 〜どんどんつなげよう、GitLabの輪〜

この記事ではGitLabのフリー版をご利用の方が無料で実現できる、他社製品とのインテグレーション方法について、詳しくご説明します。

オープンソース

継続的デリバリーにおける信頼できる情報源としてOCIイメージを活用する方法

GitOpsワークフローの一環としてOpen Container Initiative（OCI）イメージを活用する利点、およびKubernetesへのデプロイを簡素化するためにGitLabが提供する多くの機能について詳しくご紹介します。

オープンソース

20年にわたるGitの歴史をたどる

初めて行われたコミット、初期リリースのユニークな特徴、そしてgit-push(1)のデフォルト動作の変更によって生じた混乱について、一緒に振り返っていきましょう。

オープンソース

git pushタグの基本を徹底攻略

git pushコマンドで、他の開発者とバージョンやリリース情報、マイルストーンをタグを使用して共有する方法とコツをご紹介。

お客様事例

共同開発プログラム：ユーザーとともに築くGitLab

Thales社、Scania社、Kitware社などの組織がどのようにGitLabのエンジニアと連携し、コミュニティ全体に利益をもたらす重要な機能の開発にコントリビュートしているかをご紹介します。

セキュリティ

SBOMとは？セキュリティとの関連性を含めた完全ガイド

SBOM（ソフトウェア部品表）がソフトウェア開発の管理やセキュリティに与える影響等について様々な観点から学びましょう。

エンジニアリング

APIとは？意味から注目のAPIゲートウェイまで徹底解説

APIとは？API gateway、API連携などについて基本的な意味やメリットなどAPIについて知っておきたいことをすべて解説します。

オープンソース

Gitとは？初心者に使い方、意味、機能、利点を徹底解説

Gitとは？管理部門やオペレーション部門、初心者には知られていないGitの基礎知識を、仕組みから利点、基礎用語、よくある質問まで徹底的に解説。

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert