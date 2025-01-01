トーバルズ氏がオープンソースのバージョン管理システムの開発にいたった経緯、数か月で手を引いた理由、そしてGitでの新しいプログラミング言語のサポートについてどう考えているかをご紹介します。
この記事ではGitLabのフリー版をご利用の方が無料で実現できる、他社製品とのインテグレーション方法について、詳しくご説明します。
GitOpsワークフローの一環としてOpen Container Initiative（OCI）イメージを活用する利点、およびKubernetesへのデプロイを簡素化するためにGitLabが提供する多くの機能について詳しくご紹介します。
初めて行われたコミット、初期リリースのユニークな特徴、そしてgit-push(1)のデフォルト動作の変更によって生じた混乱について、一緒に振り返っていきましょう。
Thales社、Scania社、Kitware社などの組織がどのようにGitLabのエンジニアと連携し、コミュニティ全体に利益をもたらす重要な機能の開発にコントリビュートしているかをご紹介します。
APIとは？API gateway、API連携などについて基本的な意味やメリットなどAPIについて知っておきたいことをすべて解説します。
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert