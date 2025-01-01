GitLabとHackerOne社のパートナーシップの詳細と、組織のアプリケーションセキュリティ対策状況を強化するインテグレーションを簡単に導入する方法をご紹介します。
GitLabとIBMの新しいソリューションは、シームレスな統合、CI/CDランナーサポート、エンドツーエンドの可視性、およびコスト効率により、メインフレームとクラウドネイティブ開発を橋渡しします。
AWSは、CodeCommitの新規受付終了に加え、機能の追加を停止しました。この記事では、CodeCommitユーザーが直面する課題と、GitLabへの移行がこれらの課題をどのように解決するかを具体的に紹介します。
この記事では、Google CloudのCloud Source RepositoriesのソースコードリポジトリからGitLabへの移行と、Cloud Workstationsの導入がもたらす価値を詳しく解説し、次のステップへの道筋を提示します。
この記事では、GitLabのディストリビューターとして日本市場における当社製品の普及と成長に重要な役割を果たしてくださっているNetworld社様をご紹介します。
