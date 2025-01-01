Blogpartners

GitLab DuoとAmazon Qでコードレビューを加速

AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。
Author: Cesar Saavedra記事を読む

最近の投稿

セキュリティ

GitLab + HackerOneでアプリケーションセキュリティを強化

GitLabとHackerOne社のパートナーシップの詳細と、組織のアプリケーションセキュリティ対策状況を強化するインテグレーションを簡単に導入する方法をご紹介します。

製品

GitLab Ultimate for IBM Z：メインフレーム向けモダンDevSecOps

GitLabとIBMの新しいソリューションは、シームレスな統合、CI/CDランナーサポート、エンドツーエンドの可視性、およびコスト効率により、メインフレームとクラウドネイティブ開発を橋渡しします。

ニュース

AWS CodeCommitからGitLabへの移行：課題、メリットと支援体制

AWSは、CodeCommitの新規受付終了に加え、機能の追加を停止しました。この記事では、CodeCommitユーザーが直面する課題と、GitLabへの移行がこれらの課題をどのように解決するかを具体的に紹介します。

ニュース

Cloud Source RepositoriesからGitLabへの移行で開発の未来を掴もう：Google CloudのCloud Workstations + GitLab

この記事では、Google CloudのCloud Source RepositoriesのソースコードリポジトリからGitLabへの移行と、Cloud Workstationsの導入がもたらす価値を詳しく解説し、次のステップへの道筋を提示します。

ニュース

Networld社への感謝と情報提供サービスのご紹介

この記事では、GitLabのディストリビューターとして日本市場における当社製品の普及と成長に重要な役割を果たしてくださっているNetworld社様をご紹介します。

ニュース

GitLabとSB C&S社の協力 – 成果と今後の展望

SB C&S社はGitLabのプロモーション、導入支援、技術トレーニングなどを通じて、GitLabの国内市場での普及に大きく貢献しています。この記事では、SB C&S社との協力を通じて得られた成果や、今後の展望について詳しくご紹介します。

