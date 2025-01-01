Blogproduct

productタグを含む記事を閲覧する

GitLab 18.0における破壊的な変更に関するガイド

次期メジャーリリースで予定されている機能の削除に備えましょう。GitLab 18.0にスムーズに移行できるように、ご自身にどのような影響があるかを見極め、ドキュメントに記載されている影響を軽減するためのステップをご確認ください。
Authors: Martin Brümmer, Fabian Zimmer, Sam Wiskow記事を読む

最近の投稿

AIと機械学習

GitLab DuoとAmazon Qでコードレビューを加速

AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。

製品

gitlab-triage gemを使ったアジャイルワークフローの自動化

「GitLab入門」シリーズでは、イシューやマージリクエストのトリアージなどの繰り返し発生するタスクを自動化して、デベロッパーの貴重な時間を確保する方法をご紹介します。

エンジニアリング

Amazon ECRからGitLabへのコンテナイメージ移行の自動化

プラットフォームチームがCI/CDをGitLabに移行する際、コンテナイメージの移行がボトルネックになってはなりません。このガイドでは、パイプライン移行を自動化する方法を詳しく解説します。

製品

データドリブンのDevSecOps：GitLabインサイトダッシュボードのご紹介

主要なメトリクスの可視化、プロジェクトの進捗状況の追跡、カスタマイズ可能なデータドリブンビューを使ったチームの生産性の改善など、GitLabインサイトダッシュボードの活用方法について説明します。

AIと機械学習

GitLab Duo開発の現場から：チャット機能強化について

新たなインテグレーション、迅速なキャンセル、アーキテクチャのアップグレードなど、GitLab Duo Chatの最新の改善点についてまとめました。

AIと機械学習

GitLab Duo開発の現場から：AIを活用したセキュリティ脆弱性の修正

このチュートリアルでは、GitLab Duoの脆弱性の説明と脆弱性の修正、その他のAI搭載機能が、脆弱性に迅速に対処するのにどのように役立つのかをご説明します。

セキュリティ

金融サービス業界向け：GitLabの職務分離機能を実装する方法

金融サービス業界において、GitLabの職務分離機能を活用して安全でコンプライアンスに準拠したソフトウェア開発を実現する方法をご説明します。また、規制フレームワークの遵守を支援する機能も併せてご紹介します。

製品

コードから本番環境へ：GitLabを活用した継続的デプロイのガイド

GitLabを活用して堅牢な継続的デプロイパイプラインを構築する方法をご紹介します。具体的な手順や例、ベストプラクティスを通して段階的にプロセスを理解できます。

製品

GitLab入門：プロジェクトをGitLabにインポートする方法

Bitbucket、Gitea、GitHub、GitLab Self-Managedなど、さまざまなソースからプロジェクトをインポートする方法についてご説明します。

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert