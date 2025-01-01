AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。
「GitLab入門」シリーズでは、イシューやマージリクエストのトリアージなどの繰り返し発生するタスクを自動化して、デベロッパーの貴重な時間を確保する方法をご紹介します。
プラットフォームチームがCI/CDをGitLabに移行する際、コンテナイメージの移行がボトルネックになってはなりません。このガイドでは、パイプライン移行を自動化する方法を詳しく解説します。
主要なメトリクスの可視化、プロジェクトの進捗状況の追跡、カスタマイズ可能なデータドリブンビューを使ったチームの生産性の改善など、GitLabインサイトダッシュボードの活用方法について説明します。
新たなインテグレーション、迅速なキャンセル、アーキテクチャのアップグレードなど、GitLab Duo Chatの最新の改善点についてまとめました。
このチュートリアルでは、GitLab Duoの脆弱性の説明と脆弱性の修正、その他のAI搭載機能が、脆弱性に迅速に対処するのにどのように役立つのかをご説明します。
金融サービス業界において、GitLabの職務分離機能を活用して安全でコンプライアンスに準拠したソフトウェア開発を実現する方法をご説明します。また、規制フレームワークの遵守を支援する機能も併せてご紹介します。
GitLabを活用して堅牢な継続的デプロイパイプラインを構築する方法をご紹介します。具体的な手順や例、ベストプラクティスを通して段階的にプロセスを理解できます。
