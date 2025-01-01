エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。
社内にあるECを含む最も大きなシステムの開発・運用プロジェクトにおいて、GitLabのすべての機能を有効に活用し、DevSecOpsを実現したソースネクスト株式会社様の事例をご紹介します。
このチュートリアルでは、GitLab Duoの脆弱性の説明と脆弱性の修正、その他のAI搭載機能が、脆弱性に迅速に対処するのにどのように役立つのかをご説明します。
GitLabとHackerOne社のパートナーシップの詳細と、組織のアプリケーションセキュリティ対策状況を強化するインテグレーションを簡単に導入する方法をご紹介します。
この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。
2024年12月に開催された「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション＆クラウド戦略コンファレンス」の当社セッションにおいて、ソリューションアーキテクト本部長 大井 雄介が講演しました。その模様をお伝えします。
金融サービス業界において、GitLabの職務分離機能を活用して安全でコンプライアンスに準拠したソフトウェア開発を実現する方法をご説明します。また、規制フレームワークの遵守を支援する機能も併せてご紹介します。
Forrester Consulting社によるGitLab Ultimateに関する調査では、DevSecOpsプラットフォームがセキュリティ関連の作業時間を5分の1に短縮し、セキュリティ対策を強化したことが示されています。
