2024年グローバルDevSecOps調査で明らかになった、3つの注目すべき結果

今年の調査では、AIが台頭する中、組織における投資の優先分野が変化し、AIによりチームの働き方にどのような影響が生じているかが明らかになりました。
Author: Dave Steer

最近の投稿

AIと機械学習

Claude Code × GitLab：AI活用を加速する、エージェンティックAIとGitLab CLIによる効率的なソフトウェア開発フロー

エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。

お客様事例

外部開発パートナーを含む開発プロセスを、GitLabによるオールインワン開発環境に統合し最適化

社内にあるECを含む最も大きなシステムの開発・運用プロジェクトにおいて、GitLabのすべての機能を有効に活用し、DevSecOpsを実現したソースネクスト株式会社様の事例をご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duo開発の現場から：AIを活用したセキュリティ脆弱性の修正

このチュートリアルでは、GitLab Duoの脆弱性の説明と脆弱性の修正、その他のAI搭載機能が、脆弱性に迅速に対処するのにどのように役立つのかをご説明します。

セキュリティ

GitLab + HackerOneでアプリケーションセキュリティを強化

GitLabとHackerOne社のパートナーシップの詳細と、組織のアプリケーションセキュリティ対策状況を強化するインテグレーションを簡単に導入する方法をご紹介します。

DevSecOps

GitLab with Amazon Qで開発スピードを高め、AI生成コードの品質を担保する【イベントレポート】

この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。

DevSecOps

DevOpsで実現。ソフトウェア開発のセキュリティ・ガバナンス【イベントレポート】

2024年12月に開催された「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション＆クラウド戦略コンファレンス」の当社セッションにおいて、ソリューションアーキテクト本部長 大井 雄介が講演しました。その模様をお伝えします。

セキュリティ

金融サービス業界向け：GitLabの職務分離機能を実装する方法

金融サービス業界において、GitLabの職務分離機能を活用して安全でコンプライアンスに準拠したソフトウェア開発を実現する方法をご説明します。また、規制フレームワークの遵守を支援する機能も併せてご紹介します。

ニュース

GitLab Ultimateの総経済効果：3年間でROIが483%

Forrester Consulting社によるGitLab Ultimateに関する調査では、DevSecOpsプラットフォームがセキュリティ関連の作業時間を5分の1に短縮し、セキュリティ対策を強化したことが示されています。

AIと機械学習

GitLab Duo開発の現場から： AI生成コードに対するセキュリティ確保と徹底的なテスト

GitLab DuoとGitLab Pages、コードサンプルとプロンプトを使用して、AI生成コードの信頼性とセキュリティを強化する方法をステップごとにご紹介します。

