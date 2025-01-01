この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。
世界最大の求人サイトであるIndeed社は、数千のプロジェクトをGitLab CIに移行することで、生産性向上とコスト削減を実現しました。1日あたりのパイプライン実行数が79%増加するなど、得られた主なメリットをご紹介します。
Monday Merge７月号では、GitLab 18の最新トピックのほか、AWS Summit、新しいライブ番組のスタート、そして注目のカスタマーストーリーをご紹介します。
6月のMonday Mergeでは、大規模アップデートや新しいAI機能、次のスプリントに役立つDevSecOpsインサイトが満載です。
5月のMonday Mergeでは、ARSACでの学びから、GitLab Duo with Amazon Q の一般提供開始、GitLab 17.11、そしてシーメンス社の事例をご紹介します。
