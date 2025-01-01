Bloguser stories

外部開発パートナーを含む開発プロセスを、GitLabによるオールインワン開発環境に統合し最適化

社内にあるECを含む最も大きなシステムの開発・運用プロジェクトにおいて、GitLabのすべての機能を有効に活用し、DevSecOpsを実現したソースネクスト株式会社様の事例をご紹介します。
Author: GitLab Japan Team記事を読む

最近の投稿

DevSecOps

GitLab with Amazon Qで開発スピードを高め、AI生成コードの品質を担保する【イベントレポート】

この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。

お客様事例

GitLabでCIプラットフォームを変革したIndeed社の戦略

世界最大の求人サイトであるIndeed社は、数千のプロジェクトをGitLab CIに移行することで、生産性向上とコスト削減を実現しました。1日あたりのパイプライン実行数が79%増加するなど、得られた主なメリットをご紹介します。

ニュース

Monday Merge 8月号

AIエージェント、新機能、そして7,500億ドルの可能性に注目

ニュース

Monday Merge 7月号

Monday Merge７月号では、GitLab 18の最新トピックのほか、AWS Summit、新しいライブ番組のスタート、そして注目のカスタマーストーリーをご紹介します。

ニュース

🌞 6月のMonday Merge：GitLab 18登場！ ただのアップデートじゃない、その理由とは？

6月のMonday Mergeでは、大規模アップデートや新しいAI機能、次のスプリントに役立つDevSecOpsインサイトが満載です。

ニュース

🌞 5月のMonday Merge：RSAでの発見、AIアシスタント、 さらに広がるDevSecOpsの世界！

5月のMonday Mergeでは、ARSACでの学びから、GitLab Duo with Amazon Q の一般提供開始、GitLab 17.11、そしてシーメンス社の事例をご紹介します。

エンジニアリング

no_proxyを標準化する方法：お客様事例で徹底解説

環境変数“no proxy”が原因で問題発生したことは？お客様事例を取り上げ、標準化の方法を考えてみました。

