このブログシリーズの記事では、GitLabがどのようにソフトウェア開発ライフサイクル全体にAIを統合しているのか、また、メトリクスを用いてパフォーマンスを測定しているのかを、実例を用いて解説します。
安全で自律的かつコンテキストを理解できるAIエージェントに複雑なタスクを任せることで、デベロッパーは革新的なソフトウェアの迅速なリリースに専念できます。現在、限定公開のベータ版のウェイトリスト受付中です。
本ブログでは、アジャイルアーティファクトが GitLab 機能にどのようにマッピングされるのか、また、GitLab 内でアジャイルのイテレーションがどのように表示されるのかについてご説明します。
この記事ではGitLabのフリー版をご利用の方が無料で実現できる、他社製品とのインテグレーション方法について、詳しくご説明します。
ベストプラクティスとGitLabの機能を活用して、製品開発を進めましょう。一元化されたロードマップの作成、レビューセッションの実施、スプリントのライフサイクルの追跡など、製品開発をスムーズに進めるためのポイントを解説します。
git コミット履歴は、煩雑になりがち。gitコミットのメッセージ履歴をクリーンに保ち、変更内容を把握する方法とその重要性をご紹介します。
このガイド付きチュートリアルでは、AIを搭載したGitLab Duoのコード提案を活用しながら、Rustの高度なプログラミングを学ぶことができます。
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert