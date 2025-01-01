Blogworkflow

workflowタグを含む記事を閲覧する

Claude Code × GitLab：AI活用を加速する、エージェンティックAIとGitLab CLIによる効率的なソフトウェア開発フロー

エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。
Author: Naoharu Sasaki記事を読む

最近の投稿

AIと機械学習

GitLab Duo開発の現場から：GitLabにおけるAI機能のドッグフーディングの取り組み

このブログシリーズの記事では、GitLabがどのようにソフトウェア開発ライフサイクル全体にAIを統合しているのか、また、メトリクスを用いてパフォーマンスを測定しているのかを、実例を用いて解説します。

オープンソース

git mergeコマンドの基本を徹底解説

この記事では、git mergeコマンドについてコマンドの基本的な使い方からリクエストコードまで解説します。

AIと機械学習

GitLab Duo Workflow：自律型AIに対するエンタープライズレベルの可視性と管理

安全で自律的かつコンテキストを理解できるAIエージェントに複雑なタスクを任せることで、デベロッパーは革新的なソフトウェアの迅速なリリースに専念できます。現在、限定公開のベータ版のウェイトリスト受付中です。

アジャイルプランニング

GitLab をアジャイルソフトウェア開発で使用する方法

本ブログでは、アジャイルアーティファクトが GitLab 機能にどのようにマッピングされるのか、また、GitLab 内でアジャイルのイテレーションがどのように表示されるのかについてご説明します。

オープンソース

フリー版のGitLabでできる Integration Guide 〜どんどんつなげよう、GitLabの輪〜

この記事ではGitLabのフリー版をご利用の方が無料で実現できる、他社製品とのインテグレーション方法について、詳しくご説明します。

アジャイルプランニング

アジャイルのスプリントを製品ロードマップと調和させる方法

ベストプラクティスとGitLabの機能を活用して、製品開発を進めましょう。一元化されたロードマップの作成、レビューセッションの実施、スプリントのライフサイクルの追跡など、製品開発をスムーズに進めるためのポイントを解説します。

エンジニアリング

git Commit（コミット）の履歴が重要な理由とその整理方法

git コミット履歴は、煩雑になりがち。gitコミットのメッセージ履歴をクリーンに保ち、変更内容を把握する方法とその重要性をご紹介します。

AIと機械学習

AIを活用して学ぶ、Rustの高度なプログラミング

このガイド付きチュートリアルでは、AIを搭載したGitLab Duoのコード提案を活用しながら、Rustの高度なプログラミングを学ぶことができます。

AIと機械学習

GitLab Duo Workflowの紹介 - AI主導の開発の未来

自律型AIエージェントであるWorkflowは、チームがソフトウェアを構築してデリバリーする方法に変革をもたらします。Workflowの登場により、GitLabはAI主導のDevSecOpsの実現に向けた強力な最初の一歩を踏み出します。

