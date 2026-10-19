エージェントに任せたい3つの開発タスク

AIアシスタントは、すでに手元にあるはずです。コードを補完し、自分が書いていないコードを説明し、コーヒーを飲んでいる間に機能をまるごと書き上げることさえある。GitLab上のエージェントは、そのエディタが止まるところから仕事を引き継ぎます。

エディタ内のAIが知っているのは、エディタで開いているものだけ。マージリクエストが2日間キューに滞留していることも、今週3回目のパイプライン失敗が起きていることも把握していません。パイプラインのログがなければ、修正案も出せないのです。

GitLab Duo Agent Platformは、プロジェクトの内側で、そしてソフトウェアデリバリーのワークフロー全体で動きます。チーム全員が共有するマージリクエスト、イシュー、パイプライン、リポジトリを踏まえたうえで動く。この文脈の有無が、決定的な差を生みます。

ここでは、有料プランなしで今すぐ試せるGitLabのエージェント型機能を3つ紹介します。

グループを設定する

GitLab.comでは、トップレベルグループのオーナーが次の設定を行います。

GitLabクレジットを購入する。 設定 > 請求 に移動し、 クレジットを購入 を選択します。

GitLab Duo Agent Platformをオンにする。

基本フローをオンにする。 設定 > GitLab Duo に移動します。 設定の変更 を選択します。 フローの実行 で、 フロー実行を許可 と 基本フローを許可 を選択します。 コードレビュー と CI/CDパイプライン修正 を選択します。 変更を保存 を選択します。



1. レビューの一次対応を任せる

コードレビューフローは、マージリクエストの差分、説明、関連ファイル（テストや依存関係など）を読み取り、詳細なレビューコメントをマージリクエスト上に直接投稿します。細かな指摘、見落とされがちなエッジケース、一貫性を欠いたパターンをフローが拾ってくれるので、人の判断力は重要な部分に集中させられます。

プロジェクトで試す:

マージリクエストで @GitLabDuo をレビュアーに指定するか、 /assign_reviewer @GitLabDuo とコメントします。 レビューコメントが、チームメンバーと同じ場所、つまりマージリクエスト自体に表示される様子をご覧ください。コードレビューフローはコメントを投稿する前に、差分、説明、そしてテストや依存関係といった関連ファイルをチェックします。

新しいマージリクエストすべてで一次レビューを任せるなら、 自動レビューをオンにしてください。

2. 失敗したパイプラインの調査をエージェントに任せる

CI/CDパイプライン修正フローに、失敗したパイプラインの診断と修正案の作成を任せましょう。原因を探していた時間を、修正を適用する時間に振り向けられます。

このフローが調べるのは、ログ、エラーメッセージ、原因となった可能性の高いマージリクエストの変更、そしてリポジトリの内容です。失敗の内容に応じて、マージリクエスト上にインラインのコード提案を出すか、修正を含む新しいマージリクエストを作成します。

プロジェクトで試す:

パイプラインが失敗しているマージリクエストで、 概要 タブまたは パイプライン タブから Duoでパイプラインを修正 を選択します。フローがパイプラインのログとマージリクエストの変更を読み取り、原因を突き止めます。 AI > セッション を選択すると進捗を追えます。結果はマージリクエスト上で確認してください。失敗の内容によって、そのまま適用できるインラインのコード提案、差分の外のファイルに及ぶ修正であれば新しいマージリクエスト、人の判断が必要な失敗であれば次のステップを示すコメントが返ります。

マージリクエストに紐づかないパイプラインでも、同じフローを実行できます。 ビルド > パイプライン に移動し、失敗しているパイプラインを選択して、 Duoでパイプラインを修正 を選択してください。修正を含む新しいマージリクエストが作成されます。

3. プロジェクト全体から答えを得る

マージリクエストで何が変わったのか、昨夜のパイプラインはなぜ失敗したのか。 Agentic Chatに尋ねれば、プロジェクトのマージリクエスト、イシュー、パイプラインを横断した1つの答えが返ってきます。エディタ内のAIアシスタントの多くが届かないのが、まさにこの領域。IDEのアシスタントは関数の動作を説明できても、どのイシューがその関数を生んだのか、昨夜のパイプラインがなぜ失敗したのかまでは答えられません。

プロジェクトで試す:

GitLabのUIでプロジェクトを開きます。GitLab Duoサイドバーで 新しいチャットを追加 を選択し、続いてエージェントを選択してください。Agentic ChatはVS Code、JetBrains IDE、Visual Studioでも使えます。 Agentic（エージェント型）トグルがオンになっていることを確認します。 ふだん手作業で調べている内容を、そのまま尋ねてみてください。Agentic Chatはプロジェクトのイシューとマージリクエストをキーワードで検索し、パイプラインを取得して回答を組み立てます。すぐに使えるプロンプトは AI Resource Libraryにそろっており、たとえば Summarize Recent Changes to MR/Issue や Debug Failing Pipeline などがあります。

上記2つのフローは、マージリクエスト上で Agentic Chatから実行することもできます。Chatへのメッセージ送信ごとに、GitLabクレジットを消費します。

エージェント型機能にかかるコスト

GitLab Freeプランでも、ここで紹介した3つを含む GitLab Duo Agent Platformのエージェントとフローのセットを、PremiumやUltimateへのアップグレードなしで利用できます。購入するのはグループ単位の 月間コミットメントプールのGitLabクレジットで、グループメンバー全員がそこから消費する仕組み。シート単位ではなく、エージェントとフローが行った作業に対して支払います。プールは年間契約のもとで毎月リフレッシュ。増量はいつでも可能で、減量は更新時に行います。

クレジットの消費レートは機能ごとに異なります。Agentic ChatとCI/CDパイプライン修正フローの場合、使用するモデルと、リクエストに必要なやり取りの量によって消費量が変わります。現在のレートは クレジット倍率の表をご覧ください。プールを購入するとプール超過分のオンデマンド課金も有効になるため、 使用量上限を設定して支出を管理しましょう。

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