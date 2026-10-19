更新日: 2026年10月19日

6分で読めます

エージェントに任せたい3つの開発タスク

コードレビュー、プロジェクトへの質問、失敗したパイプラインの対応をGitLab Duo Agent Platformへ。GitLabクレジットがあれば、GitLab Freeプランでも利用できます。

Julie GriffinJulie Griffin

チュートリアル

AIアシスタントは、すでに手元にあるはずです。コードを補完し、自分が書いていないコードを説明し、コーヒーを飲んでいる間に機能をまるごと書き上げることさえある。GitLab上のエージェントは、そのエディタが止まるところから仕事を引き継ぎます。

エディタ内のAIが知っているのは、エディタで開いているものだけ。マージリクエストが2日間キューに滞留していることも、今週3回目のパイプライン失敗が起きていることも把握していません。パイプラインのログがなければ、修正案も出せないのです。

GitLab Duo Agent Platformは、プロジェクトの内側で、そしてソフトウェアデリバリーのワークフロー全体で動きます。チーム全員が共有するマージリクエスト、イシュー、パイプライン、リポジトリを踏まえたうえで動く。この文脈の有無が、決定的な差を生みます。

ここでは、有料プランなしで今すぐ試せるGitLabのエージェント型機能を3つ紹介します。

グループを設定する

GitLab.comでは、トップレベルグループのオーナーが次の設定を行います。

1. レビューの一次対応を任せる

コードレビューフローは、マージリクエストの差分、説明、関連ファイル（テストや依存関係など）を読み取り、詳細なレビューコメントをマージリクエスト上に直接投稿します。細かな指摘、見落とされがちなエッジケース、一貫性を欠いたパターンをフローが拾ってくれるので、人の判断力は重要な部分に集中させられます。

プロジェクトで試す:

  1. マージリクエストで@GitLabDuoをレビュアーに指定するか、/assign_reviewer @GitLabDuoとコメントします。
  2. レビューコメントが、チームメンバーと同じ場所、つまりマージリクエスト自体に表示される様子をご覧ください。コードレビューフローはコメントを投稿する前に、差分、説明、そしてテストや依存関係といった関連ファイルをチェックします。

新しいマージリクエストすべてで一次レビューを任せるなら、自動レビューをオンにしてください。

コードレビューフローでマージリクエストがどこまで速くなるかをご覧ください

2. 失敗したパイプラインの調査をエージェントに任せる

CI/CDパイプライン修正フローに、失敗したパイプラインの診断と修正案の作成を任せましょう。原因を探していた時間を、修正を適用する時間に振り向けられます。

このフローが調べるのは、ログ、エラーメッセージ、原因となった可能性の高いマージリクエストの変更、そしてリポジトリの内容です。失敗の内容に応じて、マージリクエスト上にインラインのコード提案を出すか、修正を含む新しいマージリクエストを作成します。

プロジェクトで試す:

  1. パイプラインが失敗しているマージリクエストで、概要 タブまたは パイプライン タブから Duoでパイプラインを修正 を選択します。フローがパイプラインのログとマージリクエストの変更を読み取り、原因を突き止めます。
  2. AI > セッション を選択すると進捗を追えます。結果はマージリクエスト上で確認してください。失敗の内容によって、そのまま適用できるインラインのコード提案、差分の外のファイルに及ぶ修正であれば新しいマージリクエスト、人の判断が必要な失敗であれば次のステップを示すコメントが返ります。

マージリクエストに紐づかないパイプラインでも、同じフローを実行できます。ビルド > パイプライン に移動し、失敗しているパイプラインを選択して、Duoでパイプラインを修正 を選択してください。修正を含む新しいマージリクエストが作成されます。

デモで詳しくご覧いただけます: How to Fix Broken Pipelines with GitLab Duo AI (Agentic Demo)

3. プロジェクト全体から答えを得る

マージリクエストで何が変わったのか、昨夜のパイプラインはなぜ失敗したのか。Agentic Chatに尋ねれば、プロジェクトのマージリクエスト、イシュー、パイプラインを横断した1つの答えが返ってきます。エディタ内のAIアシスタントの多くが届かないのが、まさにこの領域。IDEのアシスタントは関数の動作を説明できても、どのイシューがその関数を生んだのか、昨夜のパイプラインがなぜ失敗したのかまでは答えられません。

プロジェクトで試す:

  1. GitLabのUIでプロジェクトを開きます。GitLab Duoサイドバーで 新しいチャットを追加 を選択し、続いてエージェントを選択してください。Agentic ChatはVS Code、JetBrains IDE、Visual Studioでも使えます。
  2. Agentic（エージェント型）トグルがオンになっていることを確認します。
  3. ふだん手作業で調べている内容を、そのまま尋ねてみてください。Agentic Chatはプロジェクトのイシューとマージリクエストをキーワードで検索し、パイプラインを取得して回答を組み立てます。すぐに使えるプロンプトはAI Resource Libraryにそろっており、たとえば Summarize Recent Changes to MR/IssueDebug Failing Pipeline などがあります。

上記2つのフローは、マージリクエスト上でAgentic Chatから実行することもできます。Chatへのメッセージ送信ごとに、GitLabクレジットを消費します。

デモはこちら: GitLab Duo Agentic Chat Demo: Automate Workflows with AI Agents

エージェント型機能にかかるコスト

GitLab Freeプランでも、ここで紹介した3つを含むGitLab Duo Agent Platformのエージェントとフローのセットを、PremiumやUltimateへのアップグレードなしで利用できます。購入するのはグループ単位の月間コミットメントプールのGitLabクレジットで、グループメンバー全員がそこから消費する仕組み。シート単位ではなく、エージェントとフローが行った作業に対して支払います。プールは年間契約のもとで毎月リフレッシュ。増量はいつでも可能で、減量は更新時に行います。

クレジットの消費レートは機能ごとに異なります。Agentic ChatとCI/CDパイプライン修正フローの場合、使用するモデルと、リクエストに必要なやり取りの量によって消費量が変わります。現在のレートはクレジット倍率の表をご覧ください。プールを購入するとプール超過分のオンデマンド課金も有効になるため、使用量上限を設定して支出を管理しましょう。

まずはここから

今週1つだけ試すなら、コードレビューフローを選んでください。次のマージリクエストで@GitLabDuoをレビュアーに指定し、どんな指摘が返ってくるかを見てみましょう。そこから先は、Agentic ChatもCI/CDパイプライン修正フローも、準備が整い次第すぐに使えます。

始めてみませんか。月間コミットメントプール用のGitLabクレジットは、カスタマーポータルから購入できます

さらに検索する

すべてのブログ記事を表示する

AI

マージリクエストを最適なレビュアーへ素早く届けるGitLab 19.5

AI

GitLab MCPサーバーの一般提供を開始 エージェントをソフトウェアライフサイクル全体へ

AI

ガバナンスの効いたコードレビューで、エージェント型開発の停滞を解消

ご意見をお寄せください

このブログ記事を楽しんでいただけましたか？ご質問やフィードバックがあればお知らせください。GitLabコミュニティフォーラムで新しいトピックを作成してあなたの声を届けましょう。

フィードバックを共有する

今すぐ開発をスピードアップ

DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。

無料トライアルを開始 お問い合わせ