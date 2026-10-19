エージェントに任せたい3つの開発タスク

更新日: 2026年10月19日
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コードレビュー、プロジェクトへの質問、失敗したパイプラインの対応をGitLab Duo Agent Platformへ。GitLabクレジットがあれば、GitLab Freeプランでも利用できます。
AIアシスタントは、すでに手元にあるはずです。コードを補完し、自分が書いていないコードを説明し、コーヒーを飲んでいる間に機能をまるごと書き上げることさえある。GitLab上のエージェントは、そのエディタが止まるところから仕事を引き継ぎます。
エディタ内のAIが知っているのは、エディタで開いているものだけ。マージリクエストが2日間キューに滞留していることも、今週3回目のパイプライン失敗が起きていることも把握していません。パイプラインのログがなければ、修正案も出せないのです。
GitLab Duo Agent Platformは、プロジェクトの内側で、そしてソフトウェアデリバリーのワークフロー全体で動きます。チーム全員が共有するマージリクエスト、イシュー、パイプライン、リポジトリを踏まえたうえで動く。この文脈の有無が、決定的な差を生みます。
ここでは、有料プランなしで今すぐ試せるGitLabのエージェント型機能を3つ紹介します。
GitLab.comでは、トップレベルグループのオーナーが次の設定を行います。
コードレビューフローは、マージリクエストの差分、説明、関連ファイル（テストや依存関係など）を読み取り、詳細なレビューコメントをマージリクエスト上に直接投稿します。細かな指摘、見落とされがちなエッジケース、一貫性を欠いたパターンをフローが拾ってくれるので、人の判断力は重要な部分に集中させられます。
プロジェクトで試す:
@GitLabDuoをレビュアーに指定するか、
/assign_reviewer @GitLabDuoとコメントします。
新しいマージリクエストすべてで一次レビューを任せるなら、自動レビューをオンにしてください。
CI/CDパイプライン修正フローに、失敗したパイプラインの診断と修正案の作成を任せましょう。原因を探していた時間を、修正を適用する時間に振り向けられます。
このフローが調べるのは、ログ、エラーメッセージ、原因となった可能性の高いマージリクエストの変更、そしてリポジトリの内容です。失敗の内容に応じて、マージリクエスト上にインラインのコード提案を出すか、修正を含む新しいマージリクエストを作成します。
プロジェクトで試す:
マージリクエストに紐づかないパイプラインでも、同じフローを実行できます。ビルド > パイプライン に移動し、失敗しているパイプラインを選択して、Duoでパイプラインを修正 を選択してください。修正を含む新しいマージリクエストが作成されます。
デモで詳しくご覧いただけます: How to Fix Broken Pipelines with GitLab Duo AI (Agentic Demo)。
マージリクエストで何が変わったのか、昨夜のパイプラインはなぜ失敗したのか。Agentic Chatに尋ねれば、プロジェクトのマージリクエスト、イシュー、パイプラインを横断した1つの答えが返ってきます。エディタ内のAIアシスタントの多くが届かないのが、まさにこの領域。IDEのアシスタントは関数の動作を説明できても、どのイシューがその関数を生んだのか、昨夜のパイプラインがなぜ失敗したのかまでは答えられません。
プロジェクトで試す:
上記2つのフローは、マージリクエスト上でAgentic Chatから実行することもできます。Chatへのメッセージ送信ごとに、GitLabクレジットを消費します。
デモはこちら: GitLab Duo Agentic Chat Demo: Automate Workflows with AI Agents
GitLab Freeプランでも、ここで紹介した3つを含むGitLab Duo Agent Platformのエージェントとフローのセットを、PremiumやUltimateへのアップグレードなしで利用できます。購入するのはグループ単位の月間コミットメントプールのGitLabクレジットで、グループメンバー全員がそこから消費する仕組み。シート単位ではなく、エージェントとフローが行った作業に対して支払います。プールは年間契約のもとで毎月リフレッシュ。増量はいつでも可能で、減量は更新時に行います。
クレジットの消費レートは機能ごとに異なります。Agentic ChatとCI/CDパイプライン修正フローの場合、使用するモデルと、リクエストに必要なやり取りの量によって消費量が変わります。現在のレートはクレジット倍率の表をご覧ください。プールを購入するとプール超過分のオンデマンド課金も有効になるため、使用量上限を設定して支出を管理しましょう。
今週1つだけ試すなら、コードレビューフローを選んでください。次のマージリクエストで
@GitLabDuoをレビュアーに指定し、どんな指摘が返ってくるかを見てみましょう。そこから先は、Agentic ChatもCI/CDパイプライン修正フローも、準備が整い次第すぐに使えます。
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