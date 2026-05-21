GitLab 19.0: マージリクエストを手動作業から自動化ワークフローへ

AIの登場でコードを書くスピードは飛躍的に向上しました。しかし、マージリクエストを開いてからマージするまでの作業は、ほぼすべて手動のままです。レビュアーのアサイン、フィードバックへの対応、コンフリクトの解消、マージ前のリベース——いずれのステップも、デベロッパーの手を離れることはありませんでした。ボトルネックの場所は変わっても、ツールは変わっていなかったのです。

GitLab 19.0で、この状況が変わります。Developer FlowはMRライフサイクル全体に拡張されました。レビュアーのフィードバックへの対応、長期ブランチでのコンフリクト解消、未知のコードベースの調査、肥大化したMRの分割——これらすべてを単一のAIエージェントが担います。自律的なマージコンフリクト解消機能とワンクリックリベース＆マージと組み合わせることで、MRを開いてからマージするまでの手動作業を大幅に削減できます。

Developer Flowは、AIコーディングツールの新しいカテゴリに位置づけられます。第一世代のAIは次の行のコードを高速化し、第二世代はチャット画面を提供しました。今生まれつつあるのは、それとは異なるものです。特定の瞬間だけでなく、作業全体にわたって参加するエージェントです。デベロッパーは意思決定とレビューに集中し、実行はエージェントに委ねられます。

MRライフサイクル全体をカバーするDeveloper Flow

Developer Flowを昨年ローンチした際は、イシューからマージリクエストを生成する機能からスタートしました。「何を作るか」から「レビューするMR」までの繰り返し作業を自動化することは、出発点にすぎませんでした。ただし対象は一つのタスクに限られており、MRが作成された後のイテレーション作業は依然として完全に手動でした。

今回のDeveloper Flowは、残りの手動作業を引き継ぎます。これまでデベロッパー自身が行っていた作業を担うエージェントが、MRのライフサイクル全体にわたって機能します。

実際のDeveloper Flowを紹介します：

どのステージからでも起動できます。 **「Generate MR」**ボタンでイシューからDeveloper Flowを開始したり、Duo Developerサービスアカウントをイシューやマージリクエストに直接アサインしたり、イシューやマージリクエストのディスカッションスレッドから新しい @mention トリガーで呼び出すことができます。エージェントは会話を引き継ぎ、新しいMRを別途作成するのではなく、 同じ MRに対してイテレーションを行います。

コードを取り巻く作業を処理します。 Developer Flowは、同一MR内での複数ラウンドのレビューフィードバック対応、長期ブランチでのマージコンフリクト解消、未知のコードベースの調査やアプローチ評価とそのレポート、肥大化したMRの分割、一からの機能実装を担えるようになりました。

ライフサイクル全体にわたる処理を実現する設計に刷新されました。 内部的には、Developer Flowはフルのデベロッパーツールセット（読み取り、grep、編集、コマンド実行）を備えた単一のエージェントループとして再設計されており、どのツールをいつ使うかをエージェント自身が判断します。さらに重要なのは、単一のエージェントがMRライフサイクル全体に参加できる基盤アーキテクチャとなった点です。

AIコーディングツールを超えるための適切なプロジェクト設定が含まれています。 Developer Flowは AGENTS.md を読み込み、コードに書かれていない情報——非自明なbashコマンド、プロジェクトの慣例、環境の特性、エージェントが初回から正確に作業するために必要なアーキテクチャ上の決定事項——を把握します。 agent-config.yml は適切な依存関係、ツール、設定でコーディング環境を整備し、エージェントがテストの実行、pre-commitフックの実行、コミット前のフィードバックループの完結を行えるようにします。これは、エージェントにすぐ動ける環境を与え、手戻りではなく自分たちの基準に合った成果を生み出すための仕組みです。

全体を見渡し、方向性を決め、レビューするのは変わらず人間です。実行はエージェントが担います。

新しいDeveloper Flowの機能は、PremiumおよびUltimateの GitLab Duo Agent Platformでご利用いただけます。

マージコンフリクト解消をフローの一部に

マージコンフリクトの解消は、MRワークフローで最も苦痛を伴う繰り返し作業の一つです。コードが複雑になるほど、バグが発生しやすくなります。コンフリクトを解消するには、2つのブランチの意図をテキストエディタ上で同時に頭の中で再構築しなければならず、テストも実行されません。バックポートや複数のリリースブランチにわたる連鎖的なMRを管理するチームにとって、これは時折発生する不便ではなく、デリバリー速度に対する恒常的なコストです。

GitLab 19.0では、MRを離れることなくこの作業をエージェントに委ねられます。**「Resolve with Duo」**ボタン（現在ベータ版）がMRのコンフリクトページとマージチェックウィジェットに直接表示されます。

エージェントはMRの意図を読み取り、両方のブランチを確認し、解消戦略を選択してコンフリクトのあるファイルを編集し、コミットして修正内容をプッシュします。作業完了後、エージェントは検出したコンフリクトと解消のアプローチをまとめたコメントを残します。これにより、次のレビュアーが判断の経緯を逆算する必要がなくなり、監査証跡も保たれます。コンフリクトを安全に解消できない場合、エージェントは推測で進むのではなく、その旨を伝えます。

上記の機能はMR内部の作業を処理します。19.0のもう一つの機能は、MRをマージする際のワークフロー終盤の摩擦を取り除きます：**ワンクリックリベース＆マージ（現在ベータ版）**です。

セミリニア履歴またはファストフォワードマージメソッドを使用しているチームでは、これまでマージ前のリベースに2ステップと待機時間が必要でした——リベースして、完了を待って、戻ってきてマージする。これが1ステップになります。この機能はFree、Premium、Ultimateのすべてのティアでご利用いただけます。

MR作業の負担を減らす

これらの機能を組み合わせることで、AIが判断を伴う作業を担います——コードの記述、フィードバックへの対応、コンフリクトの解消。自動化はマージ前のリベースのような機械的な処理を担います。目的は異なるアプローチでも、目指す成果は同じです——MRを開いてからマージするまでの手動作業を減らし、デベロッパーがMRの中で本来の注意を必要としない部分に費やす時間を削減することです。

今すぐDeveloper Flowを試す

現在GitLabをお使いのお客様は、 GitLab Duo Agent Platformの無料トライアルを開始することでDeveloper Flowをお試しいただけます。すでにDuo Agent Platform付きのPremiumまたはUltimateをご利用中であれば、ご利用のバージョンにかかわらず、次のマージリクエストからすぐにDeveloper Flowをお使いいただけます。19.0より前のバージョンをお使いの場合、 @mention ワークフローをご利用いただくには、mentionトリガーの手動設定が必要になる場合があります。

GitLabのFreeティアをお使いの場合は、 いくつかの簡単な手順でGitLab Duo Agent Platformにサインアップいただけます。

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