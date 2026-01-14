フローを理解する：マルチエージェントワークフロー

8部構成ガイド「 GitLab Duo Agent Platformを始める」のパート4へようこそ。開発ライフサイクル内でのAIエージェントとワークフローの構築・デプロイをマスターします。最初の対話から完全カスタマイズ可能なプロダクション対応の自動化ワークフローまで、段階的なチュートリアルに従ってください。

この記事の内容:

フローは、1つ以上のエージェントが協働する組み合わせです。複雑な問題を解決するために複数ステップのワークフローを調整し、GitLabプラットフォームコンピュート上で実行されます。

フローの主な特徴:

フローは、情報収集から意思決定、変更の実行、結果の提供まで、すべて自動で行う自律的なワークフローです。あなたは他の作業に集中できます。

エージェントはあなたと対話的に作業します。フローはあなたのために自律的に作業します。

基本フローは、GitLabが作成・保守するプロダクション対応のワークフローです。専用のUIコントロールまたはIDEインターフェースからアクセスできます。

カスタムフローは、チームの特定のニーズに合わせて作成するYAML定義のワークフローです。GitLab Runnerで実行され、GitLabイベントによってトリガーできます。

カスタムフローは、チームのワークフローに固有の反復的な複数ステップタスクを自動化します。一般的な目的に使用される基本フローとは異なり、カスタムフローは組織のプロセス、ツール、要件に合わせて調整されます。

一般的なユースケース:

フィンテック企業は、すべてのマージリクエストで実行されるコンプライアンスフローを作成します。 @compliance-flow でトリガーされると、フローは次のステップを実行します。

コンプライアンスレビュー全体が5〜10分で自動的に実行され、すべてのマージリクエストで一貫したチェックが提供されます。

カスタムフローは複数の方法でトリガーできます。

1. イシュー/MRでのメンション: コメントでフローをメンションしてトリガーします。ドキュメント生成フローの例:

2. イシューまたはMRへのフローの割り当て: 次のいずれかを使用してフローを割り当てます。

3. レビュアーとしてのフローの割り当て: 次のいずれかを使用してマージリクエストにレビュアーとしてフローを割り当てます。

これらの方法のいずれかにより、フローが自動的にトリガーされ、タスクを実行します。

カスタムフローは、プロジェクトの 自動化 → フロー → 新しいフロー、または 検索 → AIカタログ → フロー → 新しいフローからGitLab UIを通じて作成されます。コンポーネント、プロンプト、ルーティング、実行フローを指定するYAML設定を使用してフローを定義します。YAMLスキーマにより、エージェントの動作とオーケストレーションを正確に制御できる洗練されたマルチエージェントワークフローを作成できます。

カスタムフローの主要要素:

背景: この例は、旅行予約プラットフォームの機能実装フローを示しています。デベロッパーが機能要件を含むイシューを作成すると、このフローをトリガーして、要件の分析、コードベースのレビュー、ソリューションの実装、マージリクエストの作成まで、すべて手動介入なしで自動的に実行できます。 YAML設定は次のとおりです。

Copy