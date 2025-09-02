DevSecOpsにおける企業の独立性がこれまで以上に重要な理由

10年以上にわたり、GitLabは透明性、独立性、そしてデベロッパーファーストの姿勢を大切にしてきました。業界が進化する今日、これらの価値はこれまで以上に重要になっています。「開発インフラを最終的に管理するのは誰なのか？」「AIシステムでコードがどのように使用されているのか？」「ベンダーの優先事項が重要な要件から離れた場合はどうなるのか？」企業のリーダーたちはこのような重要な疑問を投げかけています。

先月、GitLab 18.3のリリースを発表しました。これは、AIネイティブなDevSecOpsプラットフォームの最新版です。GitLab Duo Agent Platformの一部であるエージェントインサイトは、エージェントの意思決定プロセスを可視化します。AIモデルサポートの拡張により、ベンダーロックインを回避できます。強化されたガバナンス管理により、複数の管轄区域にわたるコンプライアンスの実現を支援します。

これらは単なる機能ではありません。GitLabを定義する透明性、独立性、デベロッパーファーストのアプローチの実証なのです。この戦略が実際にどう機能するかをご紹介します。

DevSecOpsライフサイクル全体でのAI透明性

GitLabでは、10年間にわたる透明性への取り組みが、これらの懸念に直接対処しています。 人工知能が開発ワークフローにますます統合される中、組織は自社のコードとデータがAI学習にどのように使用されているかを当然懸念しています。

2024年4月に開始されたGitLab AI Transparency Centerは、データガバナンスの実践、プライバシー保護、倫理的AI原則について明確な文書を提供しています。データ使用ポリシーが不明確なAI機能を運用する可能性のあるプラットフォームとは異なり、GitLabは透明性を優先し、お客様が自分たちのデータがどのように処理、保存、保護されているかを正確に把握できるようにしています。お客様のデータでの学習は一切行いません。

私たちのアプローチは、モデルの柔軟性とベンダーの独立性にも及んでいます。お客様を単一の大規模言語モデル（LLM）プロバイダーに限定し、追加のベンダー依存や潜在的な単一障害点を作り出すプラットフォームがある一方で、GitLabのAI機能は様々なモデルによって強化されています。このアプローチにより、幅広いユースケースをサポートし、お客様の戦略的優先事項に合わせた柔軟性を持ち合わせています。

GitLab Duo Agent Platformの開発をさらに進める中で、データ制御と包括的な人間参加型制御の維持に焦点を当て続けています。また、GitLab Duo Self-Hostedは、エアギャップ環境へのデプロイオプション、ゼロデイデータ保持ポリシー、自社インフラ内ですべてのAIリクエストを処理する機能により、完全なデータ主権を提供します。

2024年5月以降、私たちは業界をリードするコミットメントを含むAI継続プランも維持しています。これは、プロバイダーが顧客データに関する実践を変更した場合、30日以内に新しいモデルを評価して移行する能力です。AIベンダーリスク管理に対するこの積極的なアプローチは、顧客管理への私たちの取り組みを反映しています。

DevSecOps環境をどこにどのようにデプロイするかを選択できるべきです。 GitLabは真のデプロイの柔軟性を実現します。組織は、オンプレミス導入、マルチテナントSaaS、または完全管理型のシングルテナントSaaSソリューションであるGitLab Dedicatedから選択でき、機能を犠牲にしたり、エコシステムロックインを促進する人為的な制限に直面することはありません。GitLabはクラウドニュートラルでもあり、お客様はビジネスニーズと環境に最適なクラウドプロバイダーを使用できます。

この柔軟性は、複雑な管轄要件や規制上の課題をナビゲートする際に、非常に価値があることが証明されています。欧州連合やその他の地域で見られるような新しいデータローカライゼーション法が登場した場合、GitLabを使用する組織は、エコシステムの依存関係に制約されることなく、デプロイ戦略を迅速に適応させることができます。

調達とリスク管理の観点から、プラットフォームの独立性は契約交渉において重要な影響力も提供します。組織は、顧客のニーズよりもベンダーの利益を優先する制限的なライセンス契約に縛られることがありません。この独立性は、企業がAIスタックの管理者が誰なのかを警戒するようになる中で、特に重要になります。

セキュリティとコンプライアンスは現在、開発機能と同様に重要であり、後付けではなく、プラットフォームに組み込まれているべきです。 GitLabの単一プラットフォームアプローチは、基本的なセキュリティとガバナンス機能を実現させるために、サードパーティのアドインに依存する断片化されたプラットフォームよりも大きな優位性を提供します。このアーキテクチャの違いは、潜在的な法的リスク、運用効率、規制コンプライアンスに重要な影響を与えます。チェーン内の追加ツールはそれぞれ、別の潜在的な障害点、交渉すべき別の利用規約セット、そして別のリスクの源となります。

GitLabは、カスタムコンプライアンスフレームワーク、動的アプリケーションセキュリティテスト（DAST）、APIファズテスト、カバレッジガイドファズテスト、Infrastructure-as-Codeテストなど、包括的な組み込みセキュリティとコンプライアンス機能を提供します。これらの機能はプラットフォームにネイティブに統合されており、一貫したポリシー実施を提供し、複数のサードパーティツールの管理に伴うコンプライアンスの複雑さや追加コストを削減します。

GitLabのコンプライアンスセンターは、チームがコンプライアンス基準、遵守レポート、違反レポート、グループのコンプライアンスフレームワークを管理するための中央拠点を提供します。このコンプライアンス管理への統一されたアプローチは、監査証跡とコンプライアンス文書が重要な、高度に規制された業界で事業を行う組織にとって特に価値があります。

オープンソースコミュニティとの密接な関係の維持

最高のツールは、それを使用する人々によって形作られます。 オープンソースへの取り組みとコミュニティとの関わりは、GitLabの創設以来の中核となっています。例えば、私たちのCo-Createプログラムは、お客様がGitLabエンジニアと直接連携してGitLabプラットフォームへの機能、修正、改良をコントリビュートできる協力的な取り組みです。

透明性という価値観は、私たちのビジネスの根幹であり続けています。この例として、お客様が私たちの開発進捗をフォローし、製品改善についてGitLabチームと直接議論に参加できるオープンイシュートラッカーがあります。最近立ち上げた、ヘルシーバックログイニシアチブでは、私たちの開発計画をさらに詳しくお客様に公開し、いただいたフィードバックをもっとも効果的に活かせる部分に確実に反映させています。

私たちのアプローチにより、組織は規制環境に必要なガバナンス、監査証跡、セキュリティ管理を維持しながら、オープンソースイノベーションに貢献し、その恩恵を受けることができます。

データとその処理方法について、完全な管理権限を保持できます。 データガバナンスは、国や地域ごとの複雑なデータ保護法や、ソースコード、顧客インサイト、戦略的イニシアチブ、競争情報といった機密知的財産に対する管理への懸念の高まりを背景に、企業技術の意思決定においてますます重要な要因となっています。

GitLabでは、プラットフォーム内のAI搭載機能へのアクセス権限を管理でき、単純なアクセス制御を超えて、規制フレームワークに合わせた暗号化基準と監査機能を包括します。また、お客様のコードとデータはAIモデルの学習に使用されることは一切ありません。

選択は明確です

GitLabは、AIネイティブなDevSecOpsプラットフォームイノベーションをリードし続けています。私たちの最新の18.3リリースがそれを実証していますが、同時に常に私たちを導いてきた独立性と透明性へのコミットメントを堅持しています。

お客様には選択肢があり、その選択は明確です：管理権の保持かベンダーロックインか。透明性か不確実性か。イノベーションへのコントリビュートか、より大きなエコシステムの気まぐれか。

GitLabは、イノベーションと独立性のバランスを取る持続可能なデジタルトランスフォーメーションの基盤を提供し、お客様のビジネス価値の実現を支援します。

