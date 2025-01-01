Alteryxは、SubversionとJenkinsを使用するレガシーシステムが、ソフトウェア開発ライフサイクルを改善するという目標を達成するための最適なツールセットではないことを認識していました。当時、リポジトリは500ギガバイトを超え、レガシーコードで満たされており、管理が困難でした。

彼らは、デプロイメントとビルドのペースを向上させるために開発体験を近代化したいと考えていました。これを達成するために、Gitに移行し、エンタープライズソースコードリポジトリツールを確立し、継続的インテグレーションとデリバリー(CI/CD)を改善しました。このプロセスで、GitHub、Perforce、GitLabの3つのツールを評価しました。