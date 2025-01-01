GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
データサイエンスと分析のリーダーであるAlteryxは、ソフトウェア開発ライフサイクルを近代化するための新しいツールセットを必要としていました。
GitLabにより、Alteryxは開発体験を向上させ、組織のデプロイメントペースを加速することができました。すべて単一のツールで実現しています。
Alteryxは、データアナリストやデータサイエンティストがデータの障壁を打ち破り、インサイトを提供し、より迅速に答えにたどり着くことを可能にするエンドツーエンドの分析プラットフォームを提供しています。世界中の組織が、実用的なインサイトを提供するために毎日Alteryxに依存しています。エンドツーエンドのAlteryx分析プラットフォームにより、アナリストやデータサイエンティストは、データの発見、共有、準備、分析の実行、分析モデルのデプロイと管理が可能になります。
Alteryxは、SubversionとJenkinsを使用するレガシーシステムが、ソフトウェア開発ライフサイクルを改善するという目標を達成するための最適なツールセットではないことを認識していました。当時、リポジトリは500ギガバイトを超え、レガシーコードで満たされており、管理が困難でした。
彼らは、デプロイメントとビルドのペースを向上させるために開発体験を近代化したいと考えていました。これを達成するために、Gitに移行し、エンタープライズソースコードリポジトリツールを確立し、継続的インテグレーションとデリバリー(CI/CD)を改善しました。このプロセスで、GitHub、Perforce、GitLabの3つのツールを評価しました。
GitLabにより、Alteryxは本当にすべてを1か所、1つのツール内に集約することができました。CI、CD、ソースコード管理、コードレビュー、セキュリティスキャンのための1つの場所です。すべてが1か所にあることで、スケーリングも容易になりました。チームをGitLabに追加するだけで、通常3〜4か月かかるセットアップがすべて完了するからです。
Alteryxは2016年にGitLabのCommunity Editionから始めましたが、スケールするためにすぐにEnterprise Editionに移行しました。チームはすぐに、作業を管理するための単一アプリケーションの価値を認識し、最初の6か月で計画していたユーザー数の2倍以上になりました。Alteryxのスタッフは、CIがリポジトリに直接組み込まれているため、開発者がDevOpsプロセスに積極的に参加できることに触発されて使用しています。
GitLabにより、Alteryxはコードレビュー、ソース管理、継続的インテグレーション、継続的デプロイメントをすべて結び付け、同じ言語で話すことができるようになりました。この機能により、各コミットまたはマージリクエストがコードレビューを受けることができるようになりました。これは以前は行われていませんでした。そのコードレビューはデプロイメントに結び付けられ、それがURLに結び付けられるといった具合です。
チームは、レガシーシステムで実行されていたビルドをGitLabに移行しました。このビルドはJenkinsマシンで3時間かかっていましたが、GitLabで実行すると30分で完了しました。エンジニアは実際にビルドを見て何が起こっているかを理解できます。デバッグして成功させることができるのです。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。