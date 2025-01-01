全体として、開発チームはGitLabの採用に満足しています。特に、チームは設定可能性と他のツールとの統合の容易さを評価しています。チームはリポジトリ内のGMOファイルを通じて独自の統合とデプロイメントビルドを定義し、そこから設定できます。「私たちが本当に気に入っているのはLDAP統合です。アクセスディレクトリと統合しており、ユーザー管理が非常にシンプルになります。そして、たとえば顧客グループにユーザーを追加するのも非常に簡単です」とVlekは述べています。

AnchormenはJiraをGitLabと統合しています。すべてのコミットメッセージはJiraチケット番号で始まり、JiraがチケットとGitLabのコミット間のリンクを確立します。この統合はチームにとってうまく機能しています。チケットに進捗がある場合、または過去のチケットである場合、何が起こったか、どのような作業がすでに行われたかを振り返ることができます。この可視性によりワークフローが改善され、開発者はそれが提供する透明性を評価しています。

開発チームはAzureとAWSの統合をGitLabで使用しています。AWSのCloud FormationテンプレートをCI/CDパイプラインの一部として持っているため、インフラストラクチャはGitLabを通じてGitFlowに従います。そこから、GitLabは自動的にCloud FormationテンプレートをAWSにプッシュして環境を更新します。Anchormenは自動コード検査のためにCI/CDパイプラインにSonarQubeを統合しています。

GitLabはAnchormenのワークフロープロセスを変革し、現在プラットフォーム内に80以上のソフトウェアプロジェクトがあります。「それなしでどうやって管理していたのかさえわかりません。2015年頃は約20人の小さなチームでしたが、今は70人です。GitLabは従業員とプロジェクトの両方の成長を構造化するのに本当に役立ちました」とVlekは述べています。

Anchormenの運用効率はGitLabをシステムとして導入することで向上し、デプロイメント時間は20分からわずか3分に短縮されました。「本当に仕事に集中できます。GitLabをセットアップすれば、基本的にこのセーフティネットができます。GitLabがあなたを保護し、ビジネスロジックに本当に集中できます。運用効率が向上すると間違いなく言えます」とVlekは付け加えました。

一貫性のある強化されたワークフローにより、製品の成果も加速しました。「このようなテストとデプロイメントのシームレスな統合により、人的エラーの余地がほとんどなくなりました。そのリスクを大幅に削減することで、プロジェクトの品質も本当に向上します」とVlekは述べています。Anchormenは、優れたビジネス価値の提供に焦点を当てて、プロジェクトがどこに向かうかについて常に「地平線に目を向けて」います。

GitLabと協力して以来、チームは顧客の期待を上回り、期限通りに達成することに成功しています。「GitLabは本当に私たちを助けてくれました。多くの人々とプロジェクトで作業し、品質を維持し、全員がお互いの作業をチェックし、継続的デプロイメントに従う安定したインフラストラクチャにデプロイできます。プロジェクトがどこに向かっているかに従うだけです」とVlekは述べています。