GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
GitLabの直感的なインターフェースと優れた統合により、Anchormenは予定通りに高品質なソリューションを提供できます。
データエンジニアリングとAIコンサルティング企業であるAnchormenは、GitLabにより優れた顧客成功、卓越したワークフロー効率、信頼性の高い継続的デプロイメントを実現しています。
GitLabは本当に私たちを助けてくれました。多くの人々とプロジェクトで作業し、品質を維持し、全員がお互いの作業をチェックし、継続的デプロイメントに従うインフラストラクチャにデプロイできるため、驚きはありません。プロジェクトがどこに向かっているかに従うだけです。
Anchormenは、オランダを拠点とする機械学習、データサイエンス、エンジニアリングのコンサルティング企業です。Anchormenは、クライアントのビジネスに有意義なインサイトを提供する革新的なデータとAIソリューションを構築・開発しています。Anchormenが展開するデータ、AI、MLソリューションの多くは、堅実なソフトウェアエンジニアリング作業を必要とします。
AnchormenはJenkinsを使用していましたが、2015年に開発チームはより専門的なワークフローが必要だと判断しました。Anchormenはマージリクエストを緊急に必要としており、既存のプロセスでは効果的に必要な協調的ワークフローをサポートできませんでした。チームは一部のプロジェクトでRancherも使用していましたが、アップデートに満足せず、Kubernetesの採用を決定しました。
Anchormenはさまざまな企業にサービスを提供しているため、優れた結果を提供するにはクライアントとの質の高いコラボレーションが不可欠です。Anchormenはデータエンジニアリングに注力しているため、顧客が遊び、イノベーションを起こせるプレイグラウンドのような環境で作業できる必要があります。
Anchormenは、AWSと統合でき、Azure、Docker、Jira、SonarQubeとも統合できるツールを必要としていました。また、製品の提供がシームレスかつ時間通りに行われることを確保したいと考えていました。「私たちは1つの長期プロジェクトを持つソフトウェア会社ではありません。典型的なプロジェクトは半年から1年続き、その後顧客に引き渡します。必要に応じてサポート役を担います」とAnchormenのCTOであるJeroen Vlekは述べています。
Anchormenは2015年にGitLabを採用しましたが、大きなセールスポイントの1つは使いやすく直感的なユーザーインターフェースでした。「使いやすく、論理的です。GitLabで何かを探すとき、Googleで検索する必要はありません。通常、インターフェースを通じてすぐに見つけることができます。これは大きなプラスです。すべてのツールがそう言えるわけではありません」とVlekは述べています。「GitLabのビルド定義がプロジェクトの一部であることが本当に気に入っています。プロジェクトとともに進化できるものです。」
Anchormenはランナーをデプロイできる機能も気に入っていました。任意の基盤ソフトウェアを持つDockerizedランナーは、依存関係がないことを意味します。すべてのビルドが分離されています。さらに、AnchormenはGitLabを採用する前にSCMを持っていましたが、プラットフォームはより簡単なレイヤーを追加しました。「これはバージョン管理の上に追加されたレイヤーです。すべてがはるかに管理しやすくなり、作業の品質を管理するのに本当に役立ちます。もちろん、バージョン管理自体は必ずしもそれを行うわけではありません」とVlekは付け加えました。
全体として、開発チームはGitLabの採用に満足しています。特に、チームは設定可能性と他のツールとの統合の容易さを評価しています。チームはリポジトリ内のGMOファイルを通じて独自の統合とデプロイメントビルドを定義し、そこから設定できます。「私たちが本当に気に入っているのはLDAP統合です。アクセスディレクトリと統合しており、ユーザー管理が非常にシンプルになります。そして、たとえば顧客グループにユーザーを追加するのも非常に簡単です」とVlekは述べています。
AnchormenはJiraをGitLabと統合しています。すべてのコミットメッセージはJiraチケット番号で始まり、JiraがチケットとGitLabのコミット間のリンクを確立します。この統合はチームにとってうまく機能しています。チケットに進捗がある場合、または過去のチケットである場合、何が起こったか、どのような作業がすでに行われたかを振り返ることができます。この可視性によりワークフローが改善され、開発者はそれが提供する透明性を評価しています。
開発チームはAzureとAWSの統合をGitLabで使用しています。AWSのCloud FormationテンプレートをCI/CDパイプラインの一部として持っているため、インフラストラクチャはGitLabを通じてGitFlowに従います。そこから、GitLabは自動的にCloud FormationテンプレートをAWSにプッシュして環境を更新します。Anchormenは自動コード検査のためにCI/CDパイプラインにSonarQubeを統合しています。
GitLabはAnchormenのワークフロープロセスを変革し、現在プラットフォーム内に80以上のソフトウェアプロジェクトがあります。「それなしでどうやって管理していたのかさえわかりません。2015年頃は約20人の小さなチームでしたが、今は70人です。GitLabは従業員とプロジェクトの両方の成長を構造化するのに本当に役立ちました」とVlekは述べています。
Anchormenの運用効率はGitLabをシステムとして導入することで向上し、デプロイメント時間は20分からわずか3分に短縮されました。「本当に仕事に集中できます。GitLabをセットアップすれば、基本的にこのセーフティネットができます。GitLabがあなたを保護し、ビジネスロジックに本当に集中できます。運用効率が向上すると間違いなく言えます」とVlekは付け加えました。
一貫性のある強化されたワークフローにより、製品の成果も加速しました。「このようなテストとデプロイメントのシームレスな統合により、人的エラーの余地がほとんどなくなりました。そのリスクを大幅に削減することで、プロジェクトの品質も本当に向上します」とVlekは述べています。Anchormenは、優れたビジネス価値の提供に焦点を当てて、プロジェクトがどこに向かうかについて常に「地平線に目を向けて」います。
GitLabと協力して以来、チームは顧客の期待を上回り、期限通りに達成することに成功しています。「GitLabは本当に私たちを助けてくれました。多くの人々とプロジェクトで作業し、品質を維持し、全員がお互いの作業をチェックし、継続的デプロイメントに従う安定したインフラストラクチャにデプロイできます。プロジェクトがどこに向かっているかに従うだけです」とVlekは述べています。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。