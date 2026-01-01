CPDチームは、現在のツールセットおよび競合他社に対してGitLabの機能を評価し、次のイテレーションを達成するためにGitLabを選択しました。グループはツールチェーンを簡素化するために削除できるツールを検討し始めました。以前のGitツールからGitLabへの移行は苦痛なく、GitLabへの移行の結果としてコラボレーションとリリースペースの即座の改善が見られました。

BIWのCPD内の開発、QA、UX、DevOpsチームは2017年からGitLabを使用しています。2018年6月には、追加の開発グループがGitLabイシューですべての機能、ストーリー、要件、ユースケースを簡単に追跡できるように移行を開始しました。次の目標は、継続的なバグトラッキングを含め、将来の機能開発リクエストとディスカッションのコラボレーションハブとしてGitLabを複数の新しい内部チームに拡大することです。

「GitLabは現在Rancherクラスター上で実行されており、AWS Aurora Postgres + Elasticsearchを使用して実行しています。そして最近、マイクロサービス用の（別の）RancherクラスターからAmazon EKSに移行し、WebアプリケーションもCloudFrontにプッシュしています」とDehnel氏は説明します。「このデプロイはすべてGLパイプラインから実行されています。私たちは継続的デリバリーの一部のアプリケーションで、しっかりとしたCIワークフローにいます。2020年に向けて、すべてのマイクロサービスとマイクロエクスペリエンスの継続的デプロイに向けて推進し始めています。この移行をより少ない作業でより一貫性のあるものにするために、GitLab Kubernetesインテグレーションと機能強化を活用したいと考えています。」

同社は最近、AWSでインストールを実行している人のために、レガシーモノリスインストールをスキャン（最初はSAST + 依存関係、ただしまもなくDAST機能も使用予定）してデプロイするためにGitLabパイプラインを使用し始めました。このセットアップとGitLabパイプラインで実行されているマイクロサービスの間で、SAST/依存関係スキャンの最初の4日間でチームは300回以上のスキャンを実行しました。このスキャンにより、チームは以前特定されていなかった脆弱性を特定し、今後の状況を修正することができました。GitLabのパイプラインにより、レガシーかモダナイズされたかに関係なく、全員がアプリケーションスキャンとデプロイに同じツールを使用できます。

Dehnel氏は、まだいくつかの従来の方法を使用していることを認めていますが、現在では元のGit以前のペースである9〜12か月ごとのリリースから、ほぼ毎日リリースを経験するチームがあります。BIWはGitLabパイプラインを使用してレガシーモノリスをAWSにデプロイしています。それらのパイプライン内で、自動化されたインフラストラクチャプロビジョニング、 Infrastructure as Code、自動化されたセキュリティテスト、アプリケーションデプロイを実行しています。

同社にとっての究極の成果は、Corporate Product Development Teamが全員同じ場所で作業していることです。運用インフラストラクチャチームは現在、同じプラットフォームから作業し、ソフトウェア開発ライフサイクルに同じ製品を使用しています。チームは、もはやツールのデイジーチェーンを回避するのではなく、すべての自動化ツールを同じ場所にプッシュしています。