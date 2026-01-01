「GitLabは単なるソース管理ツール以上のものです。統合されたタスク管理、統合されたCIなど、以前のソリューションには完全に欠けていたエコシステム全体があります。これらが私たちの最初のアプローチを動機づけた主な側面でした」とJautée氏は付け加えました。

GitLabの際立った利点は、既存の環境にインテグレーションできることです。チームにとって、すぐにインストールして習得できるツールを使用する方が簡単です。競合他社よりも際立った2番目の利点は、優れた機能性です。コードを管理するだけでなく、コンテンツの長期的な管理を範囲管理者に委任する機能です。

インフラストラクチャチームは現在、プライベートクラウドでのマシン構築を含む自動化タスクにGitLabを使用しています。アプリケーションリリースプロセスもGitLabに基づいています。「これは私たちが予想していたことではありませんでした。私たちの目標はビジネスアプリケーションのコードをホストすることでしたが、他のチームは拡張により追加のメリットを見出しました」とGuclu氏は述べています。

Crédit Agricole CIBは現在、ITとビジネス側の両方にGitLabユーザーを持ち、ITタスクやガイドライン/ハウツーにツールを使用しています。一部のチームメンバーは、GitLabにインテグレーションされたMermaidやLaTeXモジュールを使用して科学的なドキュメントを生成しています。「これらは私たちが予測していなかった用途です。バイラルモードは、少数のユーザーから始めたため、当初想像していたものをはるかに超えました。初年度は400人のユーザーがいましたが、今日では2,000人のEnterpriseユーザーがおり、この数は日々増加しています。成長は今や自己持続的であり、標準化と自動化の両面で私たちを大いに助けてくれました」とGuclu氏によると。

オンボーディングもGitLabで簡素化され、合理化されました。Guclu氏によると、「オンボーディングの適用に5〜10日必要だったかもしれません。今日では、1日以内に行うことができます。スペースの作成には数時間しかかかりません。その人がすでに認可を持っている場合、ほぼ瞬時です。数分で行い、その後、彼らがプロセス全体を管理し、独自のリポジトリを作成します。」

開発者は現在、既存のコードで自分自身で移行を実行する能力を持っています。主な利点は、取得したコードをテストし、アプリケーション開発と並行して実行できるように環境を適応させるための「空白」移行を行えることです。その間、GitLabでテストを実行しながらデリバリーを継続できます。アプリケーションに「ホットフィックス」は必要ありません。「移行について、以前の移行戦略ではほぼ1か月かかっていたものが、プロジェクトの優先順位に応じて調整できる数日になりました。いつ行うか、どのようにテストするか、同時にファクトリーをどのように設定するかは彼ら次第であり、既存のアプリケーションを提供し続けながら、GitLabで同じ方法で作業が行われていることを確認できます。それも本当に快適です」とGuclu氏は述べています。

2021年末までに、Crédit Agricole CIBはすべてのオープンソースコードをGitLab内でホストする予定です。GitLab採用から3年間で、チームに強制することなくゼロから1500人のユーザーに増加しました。現在、200以上のRunnerを持つ大規模な自動化チェーンがあり、コード管理だけでなく自動化のためにもGitLabを採用したことを意味します。「以前このタイプのソリューションを使用したことがなかったデータサイエンティストも、AnacondaやSimilarソリューションで開発するノートブックにGitLabを使用しています。彼らはこのタイプのツールでソースコードを管理することに利点を見出していませんでした。実際、それが彼らが私たちに言ったことです」とGuclu氏は述べています。「今日、彼らもこのタイプのソリューションを求めていることがわかります。チームの他のメンバーとより簡単にコラボレーションできるからです。」

CACIB内でのGitLab採用の成功は、他の事業体とともに、インナーソースおよびオープンソースイニシアチブへのエンパワーメントとともに、Crédit Agricoleグループ内の標準としてこのソリューションを推進することに貢献しました。