GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
世界的な銀行機関であるCrédit AgricoleはSCM目的でGitLabを採用しましたが、自動化と効率性の向上も実現しました。
ユーザーの好みにより、CACIBはソースコード管理（SCM）、堅牢なインテグレーション管理、シームレスな自動化のためにGitLabを採用しました。
GitLabへの切り替えにより、新規アプリケーションの作成が数日から数時間に短縮されました。
Crédit Agricole CIBは、Tier 1資本において世界第12位の銀行グループであるCrédit Agricole Groupのコーポレートおよび投資銀行部門です（The Banker、2019年7月）。ヨーロッパ、南北アメリカ、アジア太平洋、中東、アフリカの約8,000人の従業員が、世界中の顧客の金融ニーズに対応しています。Crédit Agricole CIBは、大企業および機関投資家向けに、資本市場活動、投資銀行業務、ストラクチャードファイナンス、商業銀行業務、国際貿易などの製品とサービスを提供しています。この金融機関のコーポレートアイデンティティはCrédit Agricole CIBと呼ばれ、約37カ国にチームがあり、Crédit Agricole CIBの情報システム部門はGlobal IT（GIT）と呼ばれています。
Crédit Agricole CIBは2011年から集中型ソースコード管理ソリューションを使用していました。時間の経過とともに、パフォーマンスの向上、ユーザーエクスペリエンスと柔軟性の強化が可能な代替オプションの必要性が高まりました。特にパリ、ロンドン、シンガポールなど異なる地域に分散した開発チームにとって重要でした。
さらに、ブランチ管理が標準化されておらず、ソースコード以外の要素がリポジトリに保存されていたため、パフォーマンスとユーザーエクスペリエンスに影響を与えていました。「私たちは主にソリューションをグローバルに管理する必要がありました。分散型SCMが必要かどうかに関わらず、誰もがGitを使用しています。市場で非常に主流なツールであるため、このような業界標準を使用することで新しい人材のオンボーディングがはるかに容易になります」とソフトウェアファクトリーおよびDevOpsエキスパートのNicolas Jautée氏は述べています。
ツールシステムとのネイティブインテグレーションが不足しており、チーム間の連携も不十分でした。DevOpsチームはプラットフォーム要素を管理し、チームが独自のコンテンツを管理できるようにアクセスを作成します。管理者の制約なしに、コード保存に必要なだけのリポジトリを作成できます。Crédit Agricole CIBが新しいソースコード管理プラットフォームを探していた理由の1つは、自律性を持ったインテグレーションでした。「目標は、チームが私たちのサポートと専門知識（必要に応じて）を受けながら、自分たちの範囲内で独立して責任を持ち、ビジネス内で迅速に対応できるよう、可能な限り自分たちで進められるようにすることです」とJautée氏は述べています。
Crédit Agricole CIBはGitプラットフォームの導入を計画しており、さまざまなソリューション間で比較調査と概念実証を行いました。「当時、GitLabを検討し、優れた機能を提供していることに気づきました。実装の面では、ブラックボックスプラットフォームよりも関連性が高く、管理が容易でした」とJautée氏は述べています。さらに、Crédit Agricoleグループ内の他の事業体はすでにGitLabを成功裏に使用していました。
以前、Crédit Agricole CIBは時間をかけていくつかのSCMトップダウン移行を行っていました。しかし、GitLabではチームに移行を強制したくありませんでした。「そのため、GitLabについては口コミとユーザーの好みに任せました。事実として、初年度に購入したライセンスは9か月以内に使用されました。このツールについて公式なコミュニケーションを行っていなかったにもかかわらず、初年度が終わる前にさらにライセンスを購入する必要があったと思います。私たちはただバイラル採用に任せただけでした」とJautée氏は述べています。
通常とは異なり、GitLabはボトムアップで立ち上げられ、最初はプロジェクトチームから推進されました。インフラストラクチャチームも機能とドキュメントのテストを支援しました。ボトムアップの構築とバイラル配布モデルにより、急速な採用率が実現しました。「このツールを本当に使いたい人々は、なぜそれが好きなのかを知っていました。私たちはトップマネジメントから課された移行キャンペーンを開始しませんでした。これまでのところ、プロジェクトが自然に入ってきて、ユーザーがメリットを実感しているため、そうする必要はありませんでした。今日では、私たちはIT向けのITを提供しています。それが私たちの仕事だからです。しかし、すぐにツールが当初予想していた範囲を超えている状況に陥りました」とソフトウェアファクトリーおよびDevOps責任者のSedat Guclu氏は述べています。
以前のソリューションでは、ユーザーの追加、ログインの維持など、すべての管理手順を処理する必要がありました。このプロセスは管理が難しく時間がかかり、使用する人々に長い遅延を引き起こしていました。優先事項の1つは、セルフサービスソリューションで開発者の時間を解放することでした。その結果、GitLabは以前計画していなかった大幅なコスト削減を実現しました。「無制限で無料で使用できるコミュニティベースのソリューションにより、必要なライセンス数を心配することなく、ドキュメントやチュートリアルの作成、POC、プロトタイプ、インナーソース開発を行い、誰もが貢献できるようになりました」とGuclu氏は述べています。「そのため、コミュニティベースのプラットフォームを維持し、ビジネスコードとすべての自動化システム（インフラストラクチャ、CI/CDなど）をホストする「Enterprise」プラットフォームを持ち、両方のニーズをカバーし、使用状況をより適切に分散できるようにしています。」
「GitLabは単なるソース管理ツール以上のものです。統合されたタスク管理、統合されたCIなど、以前のソリューションには完全に欠けていたエコシステム全体があります。これらが私たちの最初のアプローチを動機づけた主な側面でした」とJautée氏は付け加えました。
GitLabの際立った利点は、既存の環境にインテグレーションできることです。チームにとって、すぐにインストールして習得できるツールを使用する方が簡単です。競合他社よりも際立った2番目の利点は、優れた機能性です。コードを管理するだけでなく、コンテンツの長期的な管理を範囲管理者に委任する機能です。
インフラストラクチャチームは現在、プライベートクラウドでのマシン構築を含む自動化タスクにGitLabを使用しています。アプリケーションリリースプロセスもGitLabに基づいています。「これは私たちが予想していたことではありませんでした。私たちの目標はビジネスアプリケーションのコードをホストすることでしたが、他のチームは拡張により追加のメリットを見出しました」とGuclu氏は述べています。
Crédit Agricole CIBは現在、ITとビジネス側の両方にGitLabユーザーを持ち、ITタスクやガイドライン/ハウツーにツールを使用しています。一部のチームメンバーは、GitLabにインテグレーションされたMermaidやLaTeXモジュールを使用して科学的なドキュメントを生成しています。「これらは私たちが予測していなかった用途です。バイラルモードは、少数のユーザーから始めたため、当初想像していたものをはるかに超えました。初年度は400人のユーザーがいましたが、今日では2,000人のEnterpriseユーザーがおり、この数は日々増加しています。成長は今や自己持続的であり、標準化と自動化の両面で私たちを大いに助けてくれました」とGuclu氏によると。
オンボーディングもGitLabで簡素化され、合理化されました。Guclu氏によると、「オンボーディングの適用に5〜10日必要だったかもしれません。今日では、1日以内に行うことができます。スペースの作成には数時間しかかかりません。その人がすでに認可を持っている場合、ほぼ瞬時です。数分で行い、その後、彼らがプロセス全体を管理し、独自のリポジトリを作成します。」
開発者は現在、既存のコードで自分自身で移行を実行する能力を持っています。主な利点は、取得したコードをテストし、アプリケーション開発と並行して実行できるように環境を適応させるための「空白」移行を行えることです。その間、GitLabでテストを実行しながらデリバリーを継続できます。アプリケーションに「ホットフィックス」は必要ありません。「移行について、以前の移行戦略ではほぼ1か月かかっていたものが、プロジェクトの優先順位に応じて調整できる数日になりました。いつ行うか、どのようにテストするか、同時にファクトリーをどのように設定するかは彼ら次第であり、既存のアプリケーションを提供し続けながら、GitLabで同じ方法で作業が行われていることを確認できます。それも本当に快適です」とGuclu氏は述べています。
2021年末までに、Crédit Agricole CIBはすべてのオープンソースコードをGitLab内でホストする予定です。GitLab採用から3年間で、チームに強制することなくゼロから1500人のユーザーに増加しました。現在、200以上のRunnerを持つ大規模な自動化チェーンがあり、コード管理だけでなく自動化のためにもGitLabを採用したことを意味します。「以前このタイプのソリューションを使用したことがなかったデータサイエンティストも、AnacondaやSimilarソリューションで開発するノートブックにGitLabを使用しています。彼らはこのタイプのツールでソースコードを管理することに利点を見出していませんでした。実際、それが彼らが私たちに言ったことです」とGuclu氏は述べています。「今日、彼らもこのタイプのソリューションを求めていることがわかります。チームの他のメンバーとより簡単にコラボレーションできるからです。」
CACIB内でのGitLab採用の成功は、他の事業体とともに、インナーソースおよびオープンソースイニシアチブへのエンパワーメントとともに、Crédit Agricoleグループ内の標準としてこのソリューションを推進することに貢献しました。
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