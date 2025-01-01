GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
ドイツ鉄道の高速列車はドイツのエンジニアリングと効率性の国家的象徴です。そのため、数百万人のユーザー向けにソフトウェアを構築するための同様に高速で効率的な方法が必要です。また、チケット予約や適時な時刻表情報を求める人々のための包括的な旅行コンパニオンとして機能する高性能アプリケーションも必要です。
ドイツの国営鉄道会社であり、ヨーロッパ最大級の鉄道事業者の一つであるドイツ鉄道は、2016年にGitLabのエンドツーエンドDevSecOpsプラットフォームを採用し、世界クラスの予約システムを構築し、コンプライアンス要件を簡素化し、ユーザーがコードやプロジェクトの知見を共有する協力的な文化を創造しました。
私たちは主要なデジタルプラットフォーム、つまり数百万人の顧客向けのインターフェースをGitLabでゼロから構築しました。このソフトウェアは私たちの成功にとって重要なので、GitLabも同様に重要です。
ベルリンに本社を置くドイツ鉄道は、ドイツ統一後の1994年に設立されました。ドイツ政府が完全所有する民間企業として運営されています。現在、約33,500キロメートルの線路を管理し、包括的なネットワークを通じて事実上すべての都市と町を結ぶ国の交通の基幹として独特の地位を占めています。約34万人の従業員を擁し、年間約20億人の乗客を輸送する同組織は、長距離・地域旅客サービス、貨物輸送、グローバル物流を含む統合ビジネスモデルで際立っています。
数百万人のドイツの旅行者にとって、ドイツ鉄道のDB Navigatorは単なるアプリではありません。同組織の広大な鉄道ネットワークへの重要な接続手段です。実際、これはドイツ鉄道で最も使用されているアプリで、2023年には15億件の旅行情報リクエストを処理し、同年の月平均訪問者数は4,200万人でした。このアプリは数百万人の顧客向けの組織の主要なデジタルインターフェースとして機能し、チケット販売の重要な推進力であり、リアルタイムの旅行情報と旅行計画の情報源です。これはドイツ鉄道の最も重要なソフトウェアです。
同組織はこれをGitLabでゼロから構築しました。
DB Navigatorを構築するために、約35のDevSecOpsチームの約400人がGitLabのプラットフォームを使用してコード、ドキュメント、ベストプラクティスを共有しました。GitLabはまた、異なるプロジェクトに関する情報を協力的に共有し、互いにガイダンスを求めることを可能にしました。
「ドイツ鉄道には非常に大きなコミュニティと複雑なITランドスケープがあるため、異なるチームの人々がコード、ライブラリ、知見を共有する方法を促進しようとしてきました」と、ドイツ鉄道のプロダクトオーナーであるMartin Ortmann氏は述べています。「協力的なプラットフォームを持つことで、学習と議論を促進することができ、これは間違いなく私たちにとって大きな利益となっています。
「人々は、ボトルネックの修正や効率性の向上を含む、コーディングのあらゆる側面について議論する幅広いコミュニティを構築しています」と彼は付け加えます。「GitLabは私たちの協力にとって重要です。」
そのような協力により、彼らの主力ソフトウェアであるDB Navigatorをより迅速かつ効率的に構築することができました。
「私たちは主要なデジタルプラットフォーム、つまり数百万人の顧客向けのインターフェースをGitLabでゼロから構築しました」とPradel氏は述べています。「これは私たちの成功にとって重要なので、GitLabも同様に重要です。」
ドイツ鉄道が最初にGitLabを採用したとき、基本的なDevSecOps機能（無制限のパブリックおよびプライベートリポジトリを含む）を提供するGitLab Community Editionの使用を開始しました。「これは本当に私たちを助けました」とOrtmann氏は述べています。
しかし、組織とそのDevSecOpsチームはより多くを求めていました。DB Navigatorのようなアプリを効率的に構築できるより多くの機能を求めていました。そして、より多くの計画機能、より多くの分析とレポート、より優先度の高いサポートを得るために、2023年にGitLab Premiumにアップグレードしました。現在、彼らは11,500人のアクティブユーザー、75,000のホストされたリポジトリ、継続的デプロイメントで91%の成功率を持っています。
その開発者の満足度の一部は、Premiumがチームメンバーにマージリクエストボード、Issues、ロードマップ、Epicsなどのより多くの計画機能を使用する機会を与えたことから来ました。これらの機能はCommunityバージョンでも利用可能でしたが、DevSecOpsチームはPremiumでの使用がよりシームレスに感じられ、より多くの人が追加機能を活用することを奨励しました。例えば、承認ルールが自動的に実行され、アップグレードにより別のコード検索ツールの必要性も排除されました。「別のツールを購入する必要がなかったため、その費用と複雑さを節約することができました」とPradel氏は述べ、リポジトリ間検索と脆弱性検出のためのPremiumの高度検索機能を強調しています。
開発者にとって、承認ルールが実行され、フルテキストコード検索が製品に統合されているため（別の製品への切り替えが不要）、よりシームレスです。
ドイツ鉄道はまた、GitLabのエンドツーエンドDevSecOpsプラットフォームにより、ツールチェーンを削減し、それに伴う費用と課題を削減することができました。実際、Pradel氏はGitLabにより15%のインフラストラクチャコストを節約できたと述べています。
ドイツ鉄道のシステムエンジニアであるHeiko Maaß氏は、以前はパイプラインエンジンとして多数のプラグインを含む「非常に複雑な」Jenkinsセットアップを持っていたと述べています。
また、さまざまなチーム全体で少なくとも6つのJenkinsインスタンスが稼働していました。それぞれが独自の設定を持つ各インスタンスは、それらの個別チームによって管理されていました。この分散的な進化により、リソースの非効率性、時間の浪費、知識のサイロ化、メンテナンスのオーバーヘッドが生じました。現在、GitLabにより、ドイツ鉄道はほとんどのJenkinsインスタンスを排除することができ、Ortmann氏のチームだけがDevSecOpsプラットフォームを運営し、他のすべてのチームをツールの維持という精神的負担から解放しています。
ドイツ鉄道はJenkinsをGitLabで完全に置き換える方向に向かっています。
「すべてのJenkinsプラグインはセキュリティ問題のために頻繁に更新が必要で、毎月プラグインのアップグレードを行わなければなりませんでした。これは非常に時間がかかりました」とMaaß氏は述べています。「これらのタスクはなくなったので、Jenkinsの維持ではなく新機能の作成にその時間を使うことができます。」
国内で最も広範な交通ネットワークを運営するドイツ鉄道は、広範なコンプライアンス規制の枠組みに準拠する必要があります。そして、組織が一貫性のないプロセスとドキュメント、コンプライアンスタスクの手動調整、可視性のギャップ、ツールやチーム間の手動引き継ぎを持っている場合、これは困難な作業になる可能性があります。ドイツ鉄道は、自動化されたコンプライアンスチェック、一貫したドキュメントの簡素化、コードとしてのポリシーの有効化、標準化されたワークフローを持つGitLabの単一アプリケーションを使用することで、これらの落とし穴を回避することができました。
「GitLab Premiumを使用する前は、私たちのコンプライアンス作業の多くは手動でした」とMaaß氏は述べています。「例えば、特定のケースでは、コンプライアンス規制に対応するためにチケットを書いてコードレビューを行ったことを報告する必要がありました。承認が忘れられることを心配しなければなりませんでした。今では、そのストレスを軽減する自動化があります。そして、すべてが文書化されているので、必要なときにいつでもコンプライアンスを証明することができます。開発者が心配することが少なくなったため、開発者の満足度が本当に向上しました。」
GitLab Premiumにより、ドイツ鉄道チームはGitLabサポートにアクセスでき、必要に応じて支援を提供し、心配することが少なくなります。Ortmann氏は、トラブルシューティング、複数のサポートチャネル、指名されたサポート連絡先、アップグレード支援を提供するこのサービスを持つことで、作業が簡単になり、システムがより信頼性が高くなったと述べています。
鉄道サービスはドイツで重要なインフラストラクチャと見なされているため、組織の技術部門も重要です。これは、ドイツ鉄道のDevSecOpsチームが迅速なインシデント対応、負荷下でのアプリパフォーマンスの維持、継続的な可用性の提供という絶え間ないプレッシャーの下にあることを意味します。GitLabサポートは彼らがそれを行うのを助けています。
「ベンダーサポートを持つことは私たちにとって重要です。なぜなら、何かが間違った場合に迅速に行動できるからです」とOrtmann氏は述べています。
組織は、KubernetesでGitLabアーキテクチャを設定する際に支援が必要だったときに、そのサポートに頼りました。「システムを安定に保ちながら、最善の方法を見つけるためにGitLabとそのサポートチームが必要だと分かっていました」とOrtmann氏は述べています。「サポートチームから即座の回答を受け取りました。それは大きな安心でした。」
GitLabサポートの即座の価値は、Premiumへのアップグレードが正しい決定だったことを再確認しました。そして、彼らの開発者も同意しました。
「GitLab Premiumに移行したアクティブユーザーの急増がありました。予想より40%多かったです」とOrtmann氏は述べています。「しかし、あまり驚くべきではありませんでした。私たちのチームの人々が私のところに来て、『いつPremiumを手に入れるのですか？』と言い始めていました。彼らはアップグレードを要求していました。それはすべて開発者主導で、この移行は本当に彼らの満足度を向上させました。」
重要なインフラストラクチャを支えるGitLab Premiumにより、ドイツ鉄道は数百万人の乗客が日々依存する信頼性の高い鉄道サービスを提供し続けながら、ドイツの交通の未来を形作るデジタルイノベーションを構築しています。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。