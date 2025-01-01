数百万人のドイツの旅行者にとって、ドイツ鉄道のDB Navigatorは単なるアプリではありません。同組織の広大な鉄道ネットワークへの重要な接続手段です。実際、これはドイツ鉄道で最も使用されているアプリで、2023年には15億件の旅行情報リクエストを処理し、同年の月平均訪問者数は4,200万人でした。このアプリは数百万人の顧客向けの組織の主要なデジタルインターフェースとして機能し、チケット販売の重要な推進力であり、リアルタイムの旅行情報と旅行計画の情報源です。これはドイツ鉄道の最も重要なソフトウェアです。

同組織はこれをGitLabでゼロから構築しました。

DB Navigatorを構築するために、約35のDevSecOpsチームの約400人がGitLabのプラットフォームを使用してコード、ドキュメント、ベストプラクティスを共有しました。GitLabはまた、異なるプロジェクトに関する情報を協力的に共有し、互いにガイダンスを求めることを可能にしました。

「ドイツ鉄道には非常に大きなコミュニティと複雑なITランドスケープがあるため、異なるチームの人々がコード、ライブラリ、知見を共有する方法を促進しようとしてきました」と、ドイツ鉄道のプロダクトオーナーであるMartin Ortmann氏は述べています。「協力的なプラットフォームを持つことで、学習と議論を促進することができ、これは間違いなく私たちにとって大きな利益となっています。

「人々は、ボトルネックの修正や効率性の向上を含む、コーディングのあらゆる側面について議論する幅広いコミュニティを構築しています」と彼は付け加えます。「GitLabは私たちの協力にとって重要です。」

そのような協力により、彼らの主力ソフトウェアであるDB Navigatorをより迅速かつ効率的に構築することができました。

「私たちは主要なデジタルプラットフォーム、つまり数百万人の顧客向けのインターフェースをGitLabでゼロから構築しました」とPradel氏は述べています。「これは私たちの成功にとって重要なので、GitLabも同様に重要です。」

ドイツ鉄道が最初にGitLabを採用したとき、基本的なDevSecOps機能（無制限のパブリックおよびプライベートリポジトリを含む）を提供するGitLab Community Editionの使用を開始しました。「これは本当に私たちを助けました」とOrtmann氏は述べています。

しかし、組織とそのDevSecOpsチームはより多くを求めていました。DB Navigatorのようなアプリを効率的に構築できるより多くの機能を求めていました。そして、より多くの計画機能、より多くの分析とレポート、より優先度の高いサポートを得るために、2023年にGitLab Premiumにアップグレードしました。現在、彼らは11,500人のアクティブユーザー、75,000のホストされたリポジトリ、継続的デプロイメントで91%の成功率を持っています。

その開発者の満足度の一部は、Premiumがチームメンバーにマージリクエストボード、Issues、ロードマップ、Epicsなどのより多くの計画機能を使用する機会を与えたことから来ました。これらの機能はCommunityバージョンでも利用可能でしたが、DevSecOpsチームはPremiumでの使用がよりシームレスに感じられ、より多くの人が追加機能を活用することを奨励しました。例えば、承認ルールが自動的に実行され、アップグレードにより別のコード検索ツールの必要性も排除されました。「別のツールを購入する必要がなかったため、その費用と複雑さを節約することができました」とPradel氏は述べ、リポジトリ間検索と脆弱性検出のためのPremiumの高度検索機能を強調しています。

開発者にとって、承認ルールが実行され、フルテキストコード検索が製品に統合されているため（別の製品への切り替えが不要）、よりシームレスです。