GitLab CIとSCMにより、DCUはソフトウェア開発教育において優れた学習体験を提供
コンピュータアプリケーション教育の先駆者であるDCUは、GitLab SCMとCIを活用して学生のソフトウェアプロジェクトを推進し、優れた成果を達成しています。
DCUがトレーニングカリキュラムの一環としてGitLabを提供し、学生が最新のテクノロジーに精通できるようにしていることは大きなメリットです。業界に入るための優れた準備となっています。
ダブリン・シティ大学（DCU）は、1975年に設立されたダブリンを拠点とする大学です。約17,000人の学生が在籍し、50,000人以上の卒業生を輩出しています。また、DCUでは、DCU Connectedと呼ばれるオンライン教育プログラムに1,200人以上の学生が登録しています。電子工学とコンピュータアプリケーションのコースは同校で最も人気のある学位プログラムであり、アイルランドで最も需要が高く権威あるコンピュータコースとして知られています。
学術プログラムとして、ソフトウェアエンジニアリング学部の重点分野の一つは、さまざまなソフトウェア開発プロジェクトの管理と実施です。以前は、これらのプロジェクトはすべて紙ベースで手作業で行われていました。コーディングを学ぶ学生とそうでない学生がおり、教育プログラムに不均衡が生じていたのです。
学生がテクノロジーに遅れを取らないようにするため、学習方法の革新と変革が必要でした。同校は単一のオープンソースソフトウェアプラットフォームの導入を検討していました。理想的なソリューションは、学生と教職員の両方にソースコード管理を提供するものです。また、継続的インテグレーション機能と組み合わせて、テストと検証に関する学生の評価を構造化された方法で行えるソフトウェアプラットフォームも必要でした。
DCUは、学校システムに導入するためにBitBucket、Jenkins、GitHubなどのプラットフォームを検討しました。しかし、約6年前、DCUの上級講師であるStephen Blott博士が個人のデスクトップでGitLabのCommunity Editionを使い始めました。彼はプロジェクトグループの一つでこのプラットフォームを使用することを提案し、GitLabの使用は成功を収め、その後すべてのプロジェクトグループに展開されました。「現在、すべてのグループがすべてのプロジェクトでGitLabを使用しています。学生にはすべてのコードをそこで利用できるようにすることを求めており、以前と比べて多くの利点が得られています」とBlott氏は述べています。
学生はGitの使い方を学ぶことができ、これは就業体験や最終的に競争の激しい労働市場に出る際に重要です。履歴書に大きな価値を加え、ソフトウェア業界への準備となります。GitLabはソースコード管理に関する明確なドキュメントを提供しており、新しいツールを学ぶストレスを軽減します。学生は以前は持っていなかったコードとドキュメントを持つようになり、1学期を通じて開発される小規模なソフトウェアプロジェクトを作成できるようになりました。
「コードがLDAPサーバーにリンクされているため、学生が誰であるかがわかり、どのコードがどの学生のものかを把握できます。コードを見つけることができ、コミットログを確認することで、いつ作業していたか、何に取り組んでいたかがわかり、プロジェクトについてより多くの洞察を得ることができます」とBlott氏は説明しています。
GitLabはツール内でエンドツーエンドの透明性があるため、各学生が何に取り組んでいるかを可視化できます。「年度末に試験官が集まり、外部試験官が私たちの作業を確認し、適切に採点しているかを評価します。外部試験官はすべてを見ることができます」とBlott氏は付け加えました。「以前は、外部試験官は印刷されたドキュメントの一部しか見ることができず、それ以外はすべて推測するしかありませんでした。」
DCUの学生はソフトウェアプロジェクト管理の実践的な視点を得ることができます。教員は学生を管理でき、学生はGitとソフトウェアビルドシステムについて深く理解できます。GitLabは仮想サーバー上で稼働しており、リモートで管理できます。「学生にとって素晴らしいことは、自分自身のワークフローを設定できることです。プッシュしてテストを実行し、デプロイまでできます。これらすべてがCI環境を通じて行われます」とBlott氏は述べています。「学生が戻ってきて『はい、テストと検証を行いました。ほら、実行しているのが見えます』と実演できるので、はるかに優れています。これは私たちにとっても大きな前進です。」
現在、2,529のリポジトリが稼働しており、472のプロジェクトリポジトリがあります。プロジェクトリポジトリは正式な学術ソフトウェアエンジニアリングプロジェクトに関連付けられています。これまでに合計11,720のCIジョブが実行されました。3年生、4年生、修士課程のプログラムでGitLabが使用されています。「私たちが達成したいことの一つは、学生が就業体験に出る際に、すでにこれらのスキルを持っていて、対応できないものに放り込まれたと感じないようにすることです」とBlott氏はアドバイスしています。ソフトウェアエンジニアリングプログラムの卒業生は、エンジニアやソフトウェアコンサルタントとして成功裏に就職しています。
DCUの4年生であるJacob Byrne氏は、現在GitLabユーザーです。イシューとボードの使用はスプリントトラッキングに役立ち、彼はこのツールを優れたリソースと考えています。「就職市場への準備という点で大きなアドバンテージです。DevOpsチームで素早く立ち上がることができるため、大きな価値があります」とByrne氏は説明しています。「DCUがトレーニングカリキュラムの一環としてGitLabを提供し、学生が最新のテクノロジーに精通できるようにしていることは大きなメリットです。業界に入るための優れた準備となっています。」
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