DCUは、学校システムに導入するためにBitBucket、Jenkins、GitHubなどのプラットフォームを検討しました。しかし、約6年前、DCUの上級講師であるStephen Blott博士が個人のデスクトップでGitLabのCommunity Editionを使い始めました。彼はプロジェクトグループの一つでこのプラットフォームを使用することを提案し、GitLabの使用は成功を収め、その後すべてのプロジェクトグループに展開されました。「現在、すべてのグループがすべてのプロジェクトでGitLabを使用しています。学生にはすべてのコードをそこで利用できるようにすることを求めており、以前と比べて多くの利点が得られています」とBlott氏は述べています。

学生はGitの使い方を学ぶことができ、これは就業体験や最終的に競争の激しい労働市場に出る際に重要です。履歴書に大きな価値を加え、ソフトウェア業界への準備となります。GitLabはソースコード管理に関する明確なドキュメントを提供しており、新しいツールを学ぶストレスを軽減します。学生は以前は持っていなかったコードとドキュメントを持つようになり、1学期を通じて開発される小規模なソフトウェアプロジェクトを作成できるようになりました。

「コードがLDAPサーバーにリンクされているため、学生が誰であるかがわかり、どのコードがどの学生のものかを把握できます。コードを見つけることができ、コミットログを確認することで、いつ作業していたか、何に取り組んでいたかがわかり、プロジェクトについてより多くの洞察を得ることができます」とBlott氏は説明しています。

GitLabはツール内で エンドツーエンドの透明性があるため、各学生が何に取り組んでいるかを可視化できます。「年度末に試験官が集まり、外部試験官が私たちの作業を確認し、適切に採点しているかを評価します。外部試験官はすべてを見ることができます」とBlott氏は付け加えました。「以前は、外部試験官は印刷されたドキュメントの一部しか見ることができず、それ以外はすべて推測するしかありませんでした。」