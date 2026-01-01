開発チームがソフトウェアデリバリーの加速を目指す中、社内のデプロイツール群が効果的にスケールしていないことがすぐに明らかになりました。本番環境へのコードデプロイには手動でのビルド、テスト、デプロイが必要であり、人的エラーが発生しやすい状況でした。実際にデプロイされた内容の具体的なドキュメントが不足していたため、問題を深掘りするよりも再デプロイで解決することが多くありました。開発マネージャーは、自動スキャン、テスト、Lintが必要であることを認識していました。同時に、Duncan Aviationがセキュアなアプリケーションに関する新たな政府ガイドラインの実装に取り組む中で、信頼性が高く、再現可能で、フル機能を備えたデプロイプロセスの欠如が浮き彫りになりました。

これらの問題を解決するため、同社は単一ソリューションのエンドツーエンドDevOpsプラットフォームを必要としていました。Duncan Aviationの技術チームは、GitLabとGitHubを含む多数のDevOpsオプションを評価し、GitLab Ultimateを選択しました。優先事項、セキュリティ、リスク、コンプライアンスを管理しながらデリバリーの最適化と加速を目指す組織に最適なこのSaaSベースのプラットフォームは、脆弱性のスキャンと特定、監査とドキュメント作成を行うために導入されました。GitLabの選択により、Duncan Aviationはコンプライアンスを確保しながら、デプロイ状況を監視し、パイプラインの問題に関するインサイトとフィードバックを得られるようになりました。