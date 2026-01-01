Duncan Aviationは、GitLab UltimateのSaaSを活用してソフトウェアデプロイを効率化し、進化するセキュリティおよびコンプライアンス要件に対応しています
この大手航空サービス企業は、GitLab UltimateのSaaSを活用してソフトウェアデプロイを効率化し、進化するセキュリティおよびコンプライアンス要件に対応しています。
GitLabのおかげで、パイプラインを使用した手動プロセスの自動化が実現しました。現在は定期的にコードをデプロイし、重要な変更や修正をお客様に迅速に届けられるようになっています
Duncan Aviationは、世界最大の民間ジェットサービスプロバイダーであり、企業や政府機関、その他の航空機サービスプロバイダー向けにジェット機のメンテナンスを行っています。サービスには、24時間365日のシステムトラブルシューティング、修理、オーバーホールが含まれます。同社のシステムにより、クライアントは航空機の作業進捗状況を追跡できます。1956年に設立された同社は、ミシガン州バトルクリーク、ネブラスカ州リンカーン、ユタ州プロボの3か所にフルサービス施設を構えています。Duncan Aviationは、連邦ガイドラインに従い、ソフトウェアインフラストラクチャのセキュリティを強化するため、サイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）ガイドラインへの準拠に取り組んでいます。そのために、組織のシステムで使用される情報技術製品のセキュリティ構成設定を確立し、適用しています。セキュアな構成は、Duncan Aviationの競争優位性の重要な要素となっています。
開発チームがソフトウェアデリバリーの加速を目指す中、社内のデプロイツール群が効果的にスケールしていないことがすぐに明らかになりました。本番環境へのコードデプロイには手動でのビルド、テスト、デプロイが必要であり、人的エラーが発生しやすい状況でした。実際にデプロイされた内容の具体的なドキュメントが不足していたため、問題を深掘りするよりも再デプロイで解決することが多くありました。開発マネージャーは、自動スキャン、テスト、Lintが必要であることを認識していました。同時に、Duncan Aviationがセキュアなアプリケーションに関する新たな政府ガイドラインの実装に取り組む中で、信頼性が高く、再現可能で、フル機能を備えたデプロイプロセスの欠如が浮き彫りになりました。
これらの問題を解決するため、同社は単一ソリューションのエンドツーエンドDevOpsプラットフォームを必要としていました。Duncan Aviationの技術チームは、GitLabとGitHubを含む多数のDevOpsオプションを評価し、GitLab Ultimateを選択しました。優先事項、セキュリティ、リスク、コンプライアンスを管理しながらデリバリーの最適化と加速を目指す組織に最適なこのSaaSベースのプラットフォームは、脆弱性のスキャンと特定、監査とドキュメント作成を行うために導入されました。GitLabの選択により、Duncan Aviationはコンプライアンスを確保しながら、デプロイ状況を監視し、パイプラインの問題に関するインサイトとフィードバックを得られるようになりました。
GitLab Ultimateにより、Duncan Aviationのチームは開発および管理リソースを節約し、アジャイルDevOps手法を実装できるようになりました。同時にシフトレフトセキュリティを推進し、ソフトウェア開発ライフサイクルのより早い段階で欠陥を特定して修正できるようになっています。このプラットフォームは、以前は手動だったパイプラインとスキャンプロセスも自動化しています。「GitLabは必要なすべてを実現してくれます。コンプライアンスを確保し、テストを自動化し、変更を迅速かつ一貫して実装できます」と、Duncan Aviationのシニアプログラマー/アナリストであるBen Ferguson氏は述べています。「その結果、コードの実装について心配することが減り、お客様の問題解決により集中できるようになりました。」
GitLabのDevOpsプラットフォームを使用することで、Duncan Aviationの本番環境への移行時間は平均45分から5分に短縮されました。定期的なプラットフォームアップデートが保証され、最新のセキュリティ、自動化、コラボレーション、オンライン学習機能にすぐにアクセスできます。また、プロジェクト全体の可視性が向上し、開発時間が20分からわずか1分に短縮されました。GitLabは管理負担も軽減し、チームは年間約1,339時間を節約しています。システム欠陥の効率的かつ迅速な特定と修正、組織システムで使用されるツールのセキュリティ構成設定の適用、ログ変更の追跡、実装変更によるセキュリティ影響の分析など、多くのCMMC要件がGitLabで対応されています。
GitLab Ultimateにより、Duncan Aviationはシステム管理要件にかかる時間を節約しています。継続的インテグレーションとソースコード管理機能がプロセスを効率化し、アジャイル手法をサポートしています。チームメンバーは、複数のツールを読み込んでアクセスする必要なく、パイプラインの問題やセキュリティレポートを一か所で確認できます。以前はクライアントへのステータス更新を遅らせる可能性があった複雑なソフトウェア修正も、今ではシームレスかつ即座に行えるようになりました。
GitLabのセキュリティスキャンにより、Duncan Aviationのチームは開発段階だけでなくソフトウェアライフサイクル全体を通じて脆弱性の問題をより意識するようになり、プラクティスにプラスの影響を与えているとFerguson氏は述べています。「以前よりもはるかに多くのコードをデプロイしており、デプロイも格段に簡単になりました」と同氏は語ります。「GitLabのおかげで、すべてが正しく動作しているという確信が持てるようになりました。どのコードがどこで実行されているかについて、より深いインサイトが得られるからです。」総合的に、GitLabはチームに力を与え、リスクを軽減し、カスタマーサービスを差別化し、Duncan Aviationのソフトウェア開発を変革の最前線に保っています。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。