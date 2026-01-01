GitLabは2016年にESAの全従業員に導入されました。欧州全土のESAの施設やサイトでチームがこのツールを採用しました。チーム内外でコードやインサイトを共有し、コラボレーションできるようになりました。プロセスはより高速でリアルタイムになり、信頼性が高く安定した結果を生み出しています。ユーザーはミッションクリティカルなタスクに集中する時間を増やし、ツールの維持に費やす時間を減らすことができるようになりました。

採用率は高く、1週間以内に40のプロジェクトがGitLabで稼働しました。ESA IT部門のGitLabプロジェクト担当者は「現在、ユーザー全体の15%がGitLabを使用しています」とコメントしています。

ESAにとって、これは以前のソフトウェア開発文化からの脱却を意味します。以前は、活用できるシナジーは少ないと考えられていました。バージョン管理システムは個別化されているか、チームが導入していない状態でした。テクノロジーがESAのニーズに合致するようになった今、GitLabによってESAはより標準化と効率化に向かうことができています。

当初、ESAはツール内のバージョン管理機能を活用するためにGitLabを導入しました。しかし、ユーザーコミュニティはGitLab内の継続的インテグレーションとデリバリー（CI/CD）機能からも恩恵を受けています。ESAは2017年11月にCI/CD機能の使用を開始し、現在GitLabで60,000件のジョブが実行されています。ユーザーコミュニティからESA IT部門へのフィードバックは、この開発に対するユーザーの満足度を伝えています。あるユーザーは「最初はバージョン管理を使い始めましたが、プロジェクトでCIを使用できることを発見しました。試してみたところ、すべてがうまく連携することに非常に感銘を受けました」と報告しています。

ESAのチームとタスクの多様性は独自の課題をもたらします。Bruno Sousa氏は、自身のタスクにCI/CDが必要な理由を次のように説明しています。「私たちのユースケースでは、特にCI/CD機能が非常に重要です。私の役割では、宇宙船を運用しながら、自分たちや他のミッションのためのツールを開発しています。ソフトウェアを何度もデプロイする時間がないため、GitLabはプロセス全体を促進する上で非常に役立っています。すべてが簡単になり、宇宙船の運用という本来のタスクに集中できるようになりました。」