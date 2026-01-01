欧州宇宙機関（ESA）は、常に新しいテクノロジーを慎重に導入してきました。しかし、一元化されたバージョン管理システムがなかったため、コラボレーション、シナジー、作業の多重活用の機会が見えにくい状況でした。
GitLabの導入により、ESA全体のチームがチーム内外でコードやインサイトを共有し、コラボレーションできるようになりました。GitLabは、チームが国境を越え、協力を強化し、働き方の文化を変革することを可能にしています。
人々がコラボレーションしている姿を見ると、それが広がっていきます。「自分もあんなプロジェクトをやりたい！」「参加したい！」という声が上がるようになりました。誰もがアクセスできるからこそ、こうしたことが実現できるのです。
欧州宇宙機関（ESA）は、欧州全体の宇宙プログラムを提供しています。ESAのプログラムは、地球、その周辺の宇宙環境、太陽系、そして宇宙についてより深く理解すること、衛星ベースの技術やサービスを開発すること、そして欧州の産業を促進することを目的として設計されています。ESAは欧州以外の宇宙機関とも緊密に連携しています。
ESAは22の加盟国の財政的・知的リソースを調整し、宇宙への投資が欧州と世界の市民に利益をもたらし続けることを確保する責任を担っています。同機関は、宇宙探査と継続的な研究に焦点を当てた多様なミッションに取り組んでいます。最近のミッションには、水星への探査機の送出や天の川銀河の超高速星の研究などがあります。
ESAは常に新しいテクノロジーを慎重に導入してきました。検証とセキュリティが最優先され、ESAの中核事業に明確な付加価値をもたらさない限り、新しいプラクティスやテクノロジーを採用する動機は低い傾向にありました。その結果、タイムリーさを犠牲にしても、古くから信頼されているツールでコードを共有することがありました。
2015年、ESA内の異なるチームはSubversionやCVSなど、異種混在のバージョン管理システムを使用していました。Gitの登場とESA IT部門による採用は、ユーザーニーズとセキュアなテクノロジーの調和のとれた交差点でした。GitLabは2016年にESAのコードリポジトリプラットフォームとして検証・採用されました。当初は厳選された初期ユーザーグループに限定されていましたが、需要は急速に拡大しました。
わずか2年で、140以上のグループがGitLabをソフトウェアバージョン管理ツールとして採用しました。ESA全体で1,500以上のソフトウェアプロジェクトが作成されています。これらは、ミッション管制システムや宇宙船の搭載ソフトウェアから、研究所向けの画像処理・監視ツールまで多岐にわたります。ESA IT部門もGitLabを使用して、コードツールや構成インフラストラクチャをホストしています。
ESAでの私たちのユースケースは非常に興味深いものです。私たちのチームはソフトウェアを開発しながら、宇宙船も運用しています。つまり、ソフトウェア開発は本来の業務に加えて行っているのです。実際の業務をサポートするために多くのツールが必要ですが、それらのツールの構築に費やす時間は最小限に抑えたいと考えています。さらに、GitLabは他のチームとツールを共有する上でも非常に効果的であることが証明されています。
GitLabは2016年にESAの全従業員に導入されました。欧州全土のESAの施設やサイトでチームがこのツールを採用しました。チーム内外でコードやインサイトを共有し、コラボレーションできるようになりました。プロセスはより高速でリアルタイムになり、信頼性が高く安定した結果を生み出しています。ユーザーはミッションクリティカルなタスクに集中する時間を増やし、ツールの維持に費やす時間を減らすことができるようになりました。
採用率は高く、1週間以内に40のプロジェクトがGitLabで稼働しました。ESA IT部門のGitLabプロジェクト担当者は「現在、ユーザー全体の15%がGitLabを使用しています」とコメントしています。
ESAにとって、これは以前のソフトウェア開発文化からの脱却を意味します。以前は、活用できるシナジーは少ないと考えられていました。バージョン管理システムは個別化されているか、チームが導入していない状態でした。テクノロジーがESAのニーズに合致するようになった今、GitLabによってESAはより標準化と効率化に向かうことができています。
当初、ESAはツール内のバージョン管理機能を活用するためにGitLabを導入しました。しかし、ユーザーコミュニティはGitLab内の継続的インテグレーションとデリバリー（CI/CD）機能からも恩恵を受けています。ESAは2017年11月にCI/CD機能の使用を開始し、現在GitLabで60,000件のジョブが実行されています。ユーザーコミュニティからESA IT部門へのフィードバックは、この開発に対するユーザーの満足度を伝えています。あるユーザーは「最初はバージョン管理を使い始めましたが、プロジェクトでCIを使用できることを発見しました。試してみたところ、すべてがうまく連携することに非常に感銘を受けました」と報告しています。
ESAのチームとタスクの多様性は独自の課題をもたらします。Bruno Sousa氏は、自身のタスクにCI/CDが必要な理由を次のように説明しています。「私たちのユースケースでは、特にCI/CD機能が非常に重要です。私の役割では、宇宙船を運用しながら、自分たちや他のミッションのためのツールを開発しています。ソフトウェアを何度もデプロイする時間がないため、GitLabはプロセス全体を促進する上で非常に役立っています。すべてが簡単になり、宇宙船の運用という本来のタスクに集中できるようになりました。」
GitLabは、ESAがこれまで達成できなかったソフトウェア開発のターンアラウンド速度を実現しました。以前は数週間かかっていたコードが、今では数分で継続的にデプロイされています。
GitLabはソフトウェア開発パイプラインの多くの段階で課題に対応できます。以前、ESAの異なるチームはさまざまなCI/CDエンジンを使用していましたが、GitLabの方がユーザーフレンドリーであるため、GitLab CIに置き換えられています。より多くのユーザーがGitLabに移行するにつれて、ESAが他のツールを維持する義務がなくなります。その後、GitLab CIはより多くのバージョン管理システムに統合されています。
GitLabの自動化により、ESA IT部門のリソースも節約されています。運用とバックアップが完全に自動化されているため、ITスペシャリストはツールの監視に集中し、さらに重要なこととして、機関のより多くのIT課題に対応できるようになっています。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。