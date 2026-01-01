多くのエンジニアリング組織と同様に、ExtraHopの開発チームはコード変更の最適な実行方法について深く分断されていました。組織は従来Gerritを使用していましたが、新世代のエンジニアたちはBitbucketを試験的に導入し始めたのです。6か月の試用期間のはずが4年間の膠着状態に発展し、会社は一括コミットと単一コミットという、それぞれが好むコミット方法を可能にするツールを支持する2つのエンジニア派閥の間で板挟みになっていました。

ExtraHopのITディレクターであるBri Hatch氏は次のように述べています。「Gerritでは基本的に、変更のたびに修正される単一のコミットのみを扱っていました。これは、各コミットが完全に機能する整然とした線形のコミット履歴を好む私のような古参エンジニアにとっては最適でした。一方、GitHubモデルで育った人々が支持する同様に有効な選択肢は、行き止まりも含めて複数のコミットを繰り返し、単一のマージリクエストでまとめてプッシュする方法です。」

ExtraHopは、ベテランエンジニアと新しいエンジニアの両方の満足度を維持するバランスを見つける必要がありました。

Hatch氏は続けます。「エンジニアは意見が強い集団であり、修正コミット（Gerrit）対マージリクエスト（Bitbucket）を巡る聖戦が繰り広げられていました。しかし、viとemacsの対立とは異なり、すべてのエンジニアが好みのツールを使用しても互いのワークフローに干渉しないという状況ではありませんでした。ここでは、意味のあるチーム間コラボレーションをサポートする単一の本番システムが必要だったのです。」

コミットモデルに関する分断は、エンジニアリングチームがCI/CDモデルを完全に採用する能力にも影響を与えていました。マルチツールアプローチでは継続的デリバリーは可能でしたが、継続的インテグレーション、つまりコードがテストに到達する前に問題を特定する能力は、まだ大部分が理想にとどまっていたのです。

Hatch氏は述べています。「真のCI/CDモデルを達成することは、ある意味涅槃のようなものです。到達できれば素晴らしいですが、実現するのは非常に困難です。プロセスの多くは整っていましたが、モデルをサポートするための重要な連携と適切なテクノロジーが欠けていました。」