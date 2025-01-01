GitLab導入以前は、各プロジェクトで個別のGitとSVN管理ツールを使用していました。日本のビジネス慣行では、 プロジェクトごとに社外から開発エンジニアと運用エンジニアを招くことが一般的です。しかし、社内エンジニアと 連携してDevOpsを実現するための認可を適切に管理することは困難でした。「社内の開発者とオペレーターの 知識と専門性をプロジェクト間で共有する方法を作りたかった」と、富士通クラウドテクノロジーズの クラウドインフラ事業部プリンシパルエンジニアの五月女雄一氏は述べています。

認可を適切に管理できないため、プロジェクトごとに様々なツールが導入され、知識と専門性がサイロ化していました。 チームごとに異なるツールを無差別に導入し、サービス開発に必要な要素をツール間に分散させていました。 プロジェクトごとに使用されていたツールには以下が含まれます。

GitBucket

BitBucket

Redmine

Jira

Jenkins

Drone CI

Circle CI

2014年頃、VCSをGitに統一する機運が高まりました。多くの異なるVCSがありましたが、Gitは彼らのニーズの 大部分を満たすことができました。五月女氏とそのチームにとって最大の優先事項は、日本のビジネス慣行に 沿った承認管理機能でした。次に、オールインワン（完全な）DevOps環境であることが必要でした。 「様々なツールの組み合わせを使用することは非常に無駄であることを知っていたので、当時必要だった要素 （課題管理、進捗管理、コード管理、CI、CD）を統合したツールを探しました」と五月女氏は述べています。