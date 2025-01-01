GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
富士通クラウドテクノロジーズは、社内の開発者とオペレーターの知識と専門性を プロジェクト間で共有する方法を模索していました
ソースコード管理（SCM）と継続的インテグレーション（CI）のための単一の統合DevOpsプラットフォームとして GitLabを採用することで、富士通クラウドテクノロジーズは効率性と品質の大幅な改善を実現しました。
日本のビジネス慣行においてDevOpsを実現するための適切なツールだと考えています。
富士通クラウドテクノロジーズは、8,000社を超える顧客に Infrastructure as a Service（IaaS）、Platform as a Service（PaaS）、Software as a Service（SaaS）を 提供するサービスプロバイダーです。2010年以来、同社は最先端技術を活用した国産パブリッククラウドサービス 「NIFCLOUD」を通じて、インターネット経由でSoftware as a Serviceを提供しています。 誰もが利用できる信頼性の高いクラウドサービスを提供することで、持続可能な社会の実現に貢献しています。 日本品質の「No.1エンタープライズクラウド」を目指しています。
GitLab導入以前は、各プロジェクトで個別のGitとSVN管理ツールを使用していました。日本のビジネス慣行では、 プロジェクトごとに社外から開発エンジニアと運用エンジニアを招くことが一般的です。しかし、社内エンジニアと 連携してDevOpsを実現するための認可を適切に管理することは困難でした。「社内の開発者とオペレーターの 知識と専門性をプロジェクト間で共有する方法を作りたかった」と、富士通クラウドテクノロジーズの クラウドインフラ事業部プリンシパルエンジニアの五月女雄一氏は述べています。
認可を適切に管理できないため、プロジェクトごとに様々なツールが導入され、知識と専門性がサイロ化していました。 チームごとに異なるツールを無差別に導入し、サービス開発に必要な要素をツール間に分散させていました。 プロジェクトごとに使用されていたツールには以下が含まれます。
2014年頃、VCSをGitに統一する機運が高まりました。多くの異なるVCSがありましたが、Gitは彼らのニーズの 大部分を満たすことができました。五月女氏とそのチームにとって最大の優先事項は、日本のビジネス慣行に 沿った承認管理機能でした。次に、オールインワン（完全な）DevOps環境であることが必要でした。 「様々なツールの組み合わせを使用することは非常に無駄であることを知っていたので、当時必要だった要素 （課題管理、進捗管理、コード管理、CI、CD）を統合したツールを探しました」と五月女氏は述べています。
当初、GitLabは小さなチームで採用されましたが、その使用は徐々に拡大しました。2016年までに、 会社全体が統一されたGitLab環境を使用するようになりました。プラットフォームの部門横断的な使用により、 会社全体のチームメンバー間で共有のノウハウが生まれました。
「すべての従業員（非エンジニアを含む）と外部エンジニアが使用しています。彼らは『GitLabにより プロジェクト管理の概念が開発チームだけでなく、運用、設計、営業チームにも浸透し、 知識と専門性の共有が容易 になった』と言っています」と五月女氏は述べています。
GitLabの「優秀な」認可管理により、社内エンジニアは希望するプロジェクトで自由にDevOpsを実装できます。 外部エンジニアも認可を得てプロジェクトごとにDevOpsを実装できます。社内外の認可の共存により、 情報漏洩や内外の障壁を恐れることなく、ノウハウと専門性を共有しやすくなりました。また、画像のDiff機能と WebIDEの追加により、非エンジニアにとってソフトウェアが使いやすくなり、使用範囲が拡大しました。
GitLab採用後の初期の成功には、以前は分散していたプロジェクト管理ツール下のGitリポジトリを 移行できるようになったことが含まれます。さらに、GitLabサービス運用フローは、富士通の監査法人から 「リスク管理を考慮した 優秀なワークフロー」として評価されました。
GitLab SCMにより効率性と品質が大幅に向上しました。以前は同じチームで開発サイクルに最大6か月かかっていました。 現在では、サイクルを数日という短期間でリリースできます。チームメンバーはGitLabの月次リリースにも依存しています。 「毎月リリースされる新しいGitLab機能に興奮しています」と五月女氏は述べています。
ライフサイクルの早期段階でバグを検出することで、出力能力が向上しました。「リリース直前の品質テストが スムーズに進むため、リリース日程を守ることができ、計画通りにマーケティングを実行できます」と 五月女氏は共有しています。検証は、小規模で仮想化されたインフラストラクチャを再現する社内ツール 「vCell」を使用してGitLab CIと連携して行われます。
GitLab CI により、チームはブルーグリーンデプロイメントなどの小規模開発単位の高速デプロイメントを実現できるように なりました。チームは、（最長で）6か月に1回、約1日かかっていたデプロイメントから、現在では （最短で）数週間に1回、約5分で完了するデプロイメントに移行しました。
Slack、Jenkins、Prometheus、RedmineはすべてGitLabに統合されています。この統合により、 課題管理、進捗管理、コード管理、CI、CDの手順が統一されました。これらのプロセスは以前は チームごとに異なっていましたが、GitLabのDevOpsプラットフォームにより、チームが「人員を柔軟に配置し、 新しいメンバーがすぐにチームに参加しやすく」なったと五月女氏は付け加えています。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。