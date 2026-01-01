すべてのエンジニアリングチームと一部のカスタマーサポートチームメンバーがGitLabを使用しています。ユーザーはMRプロセスに満足しており、全体的なユーザーエクスペリエンスはBitBucketから大幅に改善されています。レビュー環境は、視覚的なレビューが必要な作業にとって画期的な機能です。レビュー環境により、パイプラインの早い段階でエラーを検出でき、以前のようにステージ環境に影響を与えることがなくなりました。

GitLabはKubernetesとネイティブに統合されており、開発チームはツールが常にメンテナンスなしで自動的に動作することを信頼できるため、安心感を得ています。チームは以前、Jenkinsを使用する際に「物事をつなぎ合わせる」ことに多くの時間を費やしていたとPinho氏は述べています。開発者は現在、バグや修正ではなく、本番環境に集中できるようになりました。ビルドCI時間は、Jenkinsでの以前の実装から30%短縮されました。ノードあたりのビルド密度が高くなり、スケールアップ操作が少なくなったため、ビルドCIの変動性も大幅に減少しました。

Hotjarは、ソースコード管理と独自のワークフローをホストする必要があるソリューションを避けたいと考えていました。現在、チームは Gitリポジトリがダウンしている理由を解明しようとするのではなく、優先タスクと主要なビジネスに集中できます。GitLabにより、Hotjarは計画プロセスにあるアップデートを確認できます。「これは間違いなく印象的でした。トライアル中に2つのリリースがあったと思います。トライアル中に見つけた問題が、トライアル中に出たリリースで修正されました」とPinho氏は述べています。

GitLabプロジェクトはAWS EKSクラスターに接続し、テストはKubernetes Operatorを使用してクラスター内で実行され、カバレッジ結果を報告し、アーティファクトがAWS ECR/S3にアップロードされます。レビュー中にEKSクラスター内でレビュー環境が起動します。マージ後、アーティファクトは再びEKSの本番環境にデプロイされます。「古いシステムでは約8分かかっていたデプロイ自体が、今では約4分に短縮されました。つまり、デプロイ時間が半分になりました。インシデント解決スキーム全体の中では非常に小さく聞こえるかもしれませんが、全体的に影響を与えています」とPinho氏は述べています。開発者は、ボトルネックを生み出すインザループの共有ステージング環境の代わりに、スタンドアロンのレビュー環境を活用することで、時間と労力を節約しています。

Hotjarのリモート文化は引き続き繁栄しています。「ほとんどの人が同時にオンラインであり、MRは数時間または数分以内にレビューされることが期待でき、問題のデバッグやプロジェクトの議論などのためにビデオ通話に一緒に参加できます。完全リモートオフィスの通常の問題である、質問への回答が翌朝になるということは確実にありません」とPinho氏は述べています。

GitLabはHotjarの開発コラボレーション能力を向上させるだけでなく、透明性にも影響を与えています。「私たちはしばしば類似点を見つけ、『彼らもそれをやっていて、両社にとってうまくいっている、素晴らしい』と安心します」とBent氏は述べています。

Hotjarは最近、 GitLabのハンドブックが公開されているのを見て、自社の ハンドブックを公開しました。「他の企業が何をしているか、人々がどのように言葉を選び、それが会社をどのように反映しているかを見ることができるのは素晴らしいことです。以前は公開チームマニュアルがありませんでしたが、今はあります」とBent氏は付け加えました。GitLabの統合プラットフォームは、Hotjarを最先端のソフトウェアで最新の状態に保ち、オールリモート文化の近代性を刺激しています。