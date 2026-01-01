Jasperは3年以上前にGitLabを導入して以来、サイクルタイムを30%短縮しました。 パイプラインが壊れなくなったため、デプロイ頻度は25%向上しました。 「製品を常時アップデートして提供する能力は確実に向上しています。 ROIとRTOの時間が改善され、過去3期間の価値提案は、デリバリー、実行、管理の観点から、より良い価値提案を提供しているため、確実に向上しています」とPatel氏は述べています。

GitLabは内部および外部製品の構築に使用されているため、パイプラインは同じままです。 プロジェクトリリースの90%〜95%が予算内・期限内に完了しています。 特定のニーズに応じて機能が変わることもありますが、組織内部と顧客の間で、GitLabがソリューションとなっています。 「パイプラインが壊れないことで、各製品につき年間平均350人時以上の作業時間を節約しています」とPatel氏は述べています。

過去1年半、JasperはGitLabを使用して顧客向けソリューションを構築しており、2020年初頭にJasperはGitLabパートナーになりました。 2019年12月までに、Jasperは「DevSecOps in a box」のプロトタイプアーキテクチャを完成させ、顧客への展開を開始しました。 「GitLabはデプロイするすべてのボックスにデフォルトで搭載されています。ベースソリューションとして提供されており、 その他のコンポーネントとオープンソースソフトウェアはすべて、ボックス内のDevSecOpsシナリオに合わせて補完的に組み合わされています」とPatel氏は述べています。 海兵隊員から航空兵まで、各顧客には固有の要件があるため、GitLabがベースソリューションとなり、 全体的なツールキットに追加の機能が加えられます。 「DevSecOps in a box」は、Azure、AWS、Google、IBM、Oracle Cloudを含む顧客向けの マルチクラウドデプロイを可能にします。

JasperはSCM、CI、CDにGitLabを採用して以来、年間33%〜37%のコスト削減を実現しています。 「個別のツールを購入し、それぞれのツールのメンテナンスとアップグレードを加算して、GitLabと並べてROIモデルを計算すると、 節約できる金額は非常に大きいです」とPatel氏は付け加えました。

「DevSecOps in a box」の展開以来、顧客はそれを試すことに積極的です。 「現在、約35社の顧客がデリバリーを受けるために取り組んでいます。 すでに導入した4社の顧客は絶賛しています。 また、その機能を聞いたり見たりして興味を持っている約22〜23社の顧客にも対応中です」とPatel氏は述べています。