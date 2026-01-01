Keytrade Bankは現在、Bank AssemblyプラットフォームにGitLabを使用しています。Keytrade Bankの各チームは、それぞれ独自のアプリケーションセットを使用して、銀行が提供するさまざまな製品に取り組んでいます。Bank Assemblyは、複数のツールに基づく横断的なプラットフォームを提供することを目的にゼロから構築されており、プラットフォームの中核として特にGitLabが選ばれました。Bank Assemblyには、組み込みのパイプラインが一式用意されています。チームはリポジトリ内にすべてのYMLを作成しており、アプリケーションがYMLからe-cloudを生成するため、ブロック内の必要な部分を利用できます。すべてがGitLabを通じて行われるため、バージョンの切り替えも容易です。

Pepinster氏によると、「すべてのチームがBank Assemblyプラットフォームに組み込まれ始めており、CI/CD、インフラストラクチャ、オンプレミス統合、AWSなど、あらゆる面でGitLabを中心的なポイントとして使用しています。」Keytrade Bankは、omnibusを使用して AWS上にGitLabサーバーをインストールしました。Aurora RDSによる外部PostgreSQLを構成し、GitLab Runnerについては、オンプレミスとAWSの両方にデプロイしています。AWS上のGitLab RunnerはEC2インスタンスであり、GitLabサーバーからジョブを取得すると新しいEC2スポットインスタンスを起動します。これにより、インフラストラクチャの容量を気にすることなく、チームは効率的に負荷を処理できるのです。GitLab Runnerは機能チームごとの専用AWSアカウントにデプロイされているため、ニーズに応じてセットアップを容易に調整できます。

Keytrade BankのアプリケーションはAWS上に主にEKSを使用してGitLabでデプロイされています。チームはまた、Lambdaを使用してアプリケーションに関する重要な情報を表示するシンプルなダッシュボードをデプロイしています。他のテクノロジーと同様に、GitLabはLambdaおよびそれに関連するTerraform構成のデプロイにも使用されています。GitLabの導入以来、マネージャーはワークフローを適切に監査できるようになりました。Pepinster氏は、「誰が何をいつ行ったかを確認できるようになりましたが、以前はそうではありませんでした。銀行には多くの監査担当者が訪れるため、経営陣がこれらの情報をすべて把握できることは非常に重要です。今では非常に容易になりました」と述べています。

GitLabは、コンタクト管理開発チームでも使用されています。このチームは顧客管理を担当しており、顧客との主要なコミュニケーションチャネルです。物理的な支店がないため、このチームは銀行にとって極めて重要な存在となっています。Keytrade Bankは、ビジネス側がJiraからソフトウェアデリバリーライフサイクル全体を管理できるよう、GitLabとJiraを統合しています。Jiraでは、タスクがライフサイクル中に通過する一連のステータスと遷移を含むワークフローを開発しました。新しいブランチが作成されると、タスクを「open」から「code to be reviewed」まで移動させる遷移がトリガーされます。この遷移により、先に作成されたソースブランチを使用して、GitLabで新しいマージリクエストが自動的に作成されるのです。レビューはGitLab上で他の開発者によって行われ、マージリクエストの結果（クローズまたはマージ）が別のJira遷移をトリガーします。

デプロイについても同様のプロセスが適用されます。権限を持つユーザーのみが「to be deployed in prod」への遷移をトリガーできます。これにより、Gitタグが作成され、対応するパイプラインがトリガーされて本番環境にアプリケーションがリリースされます。Keytrade Bankの最新プロジェクトであるPSD2は、欧州の基準に従って公開する必要があるAPIのセットです。PSD2はその開始当初からGitLabで直接作成されました。このプロジェクトはクラウド、オンプレミス、AWS、Terraformを使用しており、すべてのツールがGitLabで管理されています。PSD2には約10のマイクロサービス、クラウド上の2つのサードパーティ、およびオンプレミスの1つのティアがあります。Pepinster氏は、「ベルギーで行ったことを将来のプロジェクトに再利用できるようにすることが目標です。たとえば、ルクセンブルクでの導入などです。PSD2プロジェクトはGitLabを使用した最初の大規模プロジェクトでしたが、開発から本番環境まで非常にうまくいきました」と述べています。

GitLabは、Keytrade Bankにおけるコミュニケーション、コラボレーション、ワークフロー効率の基盤です。プロジェクトが拡大するにつれて、GitLabはコード管理、バージョン管理、継続的インテグレーションとデプロイのハブであり続けるでしょう。