現在、GitLabは優れたプロジェクトの可視性を提供し、学生の作業の継続的な管理を支援しています。学生間のコラボレーションが促進され、最先端のCI/CDパイプラインを活用する業界でのキャリアに向けた準備が整えられています。GitLabのグループおよびサブグループの階層構造は、学科の組織構造の一部となっています。現在、GitLabのInfrastructure as CodeとKubernetesの統合を活用し、わずか2名のスタッフエンジニアによって4つの学習・インフラサービス（keycloak、wiki、Discordボット、自作のオンラインジャッジ）が完全に管理されています。

さらに、GitLab環境はKubernetes開発の初心者にとっても学習を容易にしており、テンプレートからシンプルなHelm子チャートを作成してデプロイ可能なサービスを構築できるとEfanov氏は述べています。「GitLabにより、各学生のパフォーマンスを測定でき、タイムリーなフィードバックが提供されます。学期末になって、長期間悩んでいた大きな問題を抱えて相談に来る学生もいました」と同氏は続けます。「GitLabの可視性により、学生がどのような問題に直面しているか、自力で対処できるのか、それともサポートが必要なのかを常に確認できるのです。」同大学は学生に重要な理論的知識を提供していますが、GitLab環境はそれを、業界の専門家がより優れたソフトウェアを開発するために使用する手法の実践的な経験で補完するのに役立っています。