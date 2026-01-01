モスクワ動力工科大学のAIおよび数学の教員は、学生の新しいDevOps手法への移行を妨げていたワークフローの課題を克服するためにGitLabを導入しました。
モスクワ動力工科大学（MPEI）応用数学学科は、最先端のDevOpsプロセスを活用した学生の学習環境の整備にGitLabを活用しています。
GitLabにより、各学生のパフォーマンスを測定できます。タイムリーなフィードバックも提供されます
国立研究大学「モスクワ動力工科大学」は、電力工学、電気・無線工学、情報技術、および関連分野の教育を提供する公立大学です。同大学の歴史は、金星表面や月の裏側の電波画像を世界で初めて撮影するなど、卓越した技術的成果に彩られています。MPEIの応用数学学科では、並列プログラミングや人工知能といった進化する分野の研究と教育に長年注力してきました。クラウド、Kubernetes、マイクロサービスの普及に伴い、これらの取り組みは急速に発展しています。
研究者や学生の技術力向上を目指す中で、MPEIの教育リーダーたちは懸念を抱くようになりました。ソフトウェアプロジェクトの複雑さが増し、コンテナやマイクロサービスといった新しい設計パラダイムが登場する一方、主に手動で行われていたさまざまなプロセスに負荷がかかっている兆候が見られたのです。さらに、手法はメンバーごとに大きく異なっていました。「全員がそれぞれ独自の方法を使っていました」と、MPEIの応用数学・人工知能学科のティーチングアシスタント兼博士課程学生であるAndrey Efanov氏は述べています。個々のメンバーをまとまりのあるグループに編成できる、優れたCI/CDパイプラインのサポートが不可欠な要件でした。大規模なグループをキュレーションされたプロジェクトに招待して参加させることは、一般的に有益でしたが、学生同士のプロジェクトの可視性を管理する必要がある場面もありました。この点において、Travis CI、GitHub、Moodle、Google Classroomなどのツールは最適とは言えませんでした。適切なロールベースのアクセス制御が必須だったのです。
イノベーションの拡大と学習の強化を目指し、MPEIの教育者たちは、授業やプロジェクトに柔軟に適用できるオープンソースのDevOpsプラットフォームが必要だと判断しました。GitLabは、きめ細かなロールベースのアクセス制御、インテグレーション、コラボレーション、DevOpsのアジリティの面で、MPEI数学・AI学科の目標を満たしていました。マイルストーン、エピック、ボードといった高度なプランニング機能により、学生のプロジェクト管理が大幅に強化されています。GitLabのグループグラフはリポジトリ作業の視覚的な履歴を表示し、教員と学生がワークフロー全体を的確に把握できるようにしています。これらのグループグラフには、プッシュイベント、オープンおよびクローズされたイシュー、コントリビュートの総数に関するデータが含まれます。学生の視点からは、開発プロセスへの理解が深まりました。Efanov氏によると、GitLabは学生の作業の検証プロセスを自動化するという学科の要件を満たすのに貢献しています。
現在、GitLabは優れたプロジェクトの可視性を提供し、学生の作業の継続的な管理を支援しています。学生間のコラボレーションが促進され、最先端のCI/CDパイプラインを活用する業界でのキャリアに向けた準備が整えられています。GitLabのグループおよびサブグループの階層構造は、学科の組織構造の一部となっています。現在、GitLabのInfrastructure as CodeとKubernetesの統合を活用し、わずか2名のスタッフエンジニアによって4つの学習・インフラサービス（keycloak、wiki、Discordボット、自作のオンラインジャッジ）が完全に管理されています。
さらに、GitLab環境はKubernetes開発の初心者にとっても学習を容易にしており、テンプレートからシンプルなHelm子チャートを作成してデプロイ可能なサービスを構築できるとEfanov氏は述べています。「GitLabにより、各学生のパフォーマンスを測定でき、タイムリーなフィードバックが提供されます。学期末になって、長期間悩んでいた大きな問題を抱えて相談に来る学生もいました」と同氏は続けます。「GitLabの可視性により、学生がどのような問題に直面しているか、自力で対処できるのか、それともサポートが必要なのかを常に確認できるのです。」同大学は学生に重要な理論的知識を提供していますが、GitLab環境はそれを、業界の専門家がより優れたソフトウェアを開発するために使用する手法の実践的な経験で補完するのに役立っています。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。