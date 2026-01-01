Gregはパイプライン機能の有用性と可能性に気付き、自分が所属するクラウドチームで導入し、その後、組織全体に広がりました。

「以前はJenkinsでビルドパイプラインを実行していました」とKonstantinは説明しています。「develop、release、masterの3つのブランチがあり、最終的にmasterブランチが公開されます。これら3つのブランチのいずれかをビルドするたびに、複数のVMにインストールが行われ、その後、テスト自動化が別のプロセスで開始されます。プロセスの最後に、成功したか失敗したか、どこで失敗したかなどを記載したメールが届きます。」

このシーケンシャルなプロセスは、フィードバックが最後にしか得られず、dev、release、masterブランチでのみ自動的にトリガーされていました。QAエンジニアは、このプロセスを実行するために約10分の作業を1日6～7回行う必要がありました。他のブランチをテストする必要がある場合は、ローカルでビルドしてローカルでテストを実行する必要がありました。

GitLabを使用した現在の状況は全く異なります。「すべてのブランチがテストされます」とGregは述べています。「パイプラインに組み込まれています。コードをコミットするとすぐに、プロセス全体が開始されてテストが実行されます。その後、ブランチのレビューアプリにアクセスして、コミットしたばかりのコードで実行されているPRTGのバージョンを確認でき、既にテストも完了しています。」これにより、製品の品質管理が向上し、開発者とQAの間のフィードバックループが大幅に短縮されます。

「開発者であれQAエンジニアであれ、テストすべき最新バージョンに到達するまでの作業量が大幅に削減されます。」QAエンジニアの業務は、1日あたり約1時間から30秒に短縮され、120倍の速度向上を実現しました。

この自動化は、何か問題が発生した場合に大きな効果を発揮します。テストが失敗するとパイプラインが失敗するため、開発者は既に何か問題が発生したことを認識でき、QAからの報告を待つ必要がありません。このような即座のフィードバックにより、Paessler社の開発者は90%のQA業務を自動化できるようになりました。

組織内で新しいツールの広範な採用を推進することは時に課題となりますが、Paessler社でのGitLab CI/CDの採用は顕著です。「人々が私たちのパイプラインを見たときに、本当に広がり始めました」とGregは述べています。「実は、『あなたのパイプラインを見せてください、私たちのパイプラインも見せます』という内部学習セッションを開催しました。皆が自分たちのパイプラインを披露して、何ができるのか、人々が何をしているのか、新しいアイデアを得るなど、かなり成功した興味深いセッションになりました。」

「GitLabは非常に活発に使用されています。そして、素晴らしいことがたくさん起こっているため、誰もが参加したいと考えています。」