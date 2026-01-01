ラジオ・フランスはGitLabをGit管理に、Jenkinsをプロダクションビルド、プロダクトイメージ、すべてのデプロイメントに使用していました。開発者は常にソースコード用のGitLabとプロダクションビルド用のJenkinsの間を切り替えていました。ラジオ・フランスのチームは、絶え間ないコンテキストスイッチングを避けるために、2つのテクノロジーを統合する方法を求めていました。理想的には、開発者はコード管理とデプロイメントの両方に使用できる単一のソリューションを望んでいました。

また、Jenkinsには設定上の問題がありました。すべてのジョブはCI/CDチームによって設定されていたため、開発者はプロダクションデプロイメントに変更を加えることができませんでした。開発者はCI/CDチームからの許可を待つことなく、自分たちのコードを所有できるようになりたいと考えていました。

「開発者が自分たちのプロダクション環境へのデプロイ方法を管理できるようにしたかったのです。各チーム、各プロジェクトは異なるカルチャーを持っています。ウェブサイトをデプロイします。APIをデプロイします。多くのものをデプロイします。すべてが同じ課題を抱えているわけではありません」とオペレーショナル・エクセレンス・マネージャーのジュリアン・ヴェイは述べています。

ヴェイによると、Jenkinsは非常に静的なワークフローです。開発者はプロジェクトをカスタマイズしたり、新しい機能を簡単に追加したりすることができませんでした。彼らが必要とする新しいソリューションは、簡単な統合、カスタマイズ可能なジョブ、過度な管理なしで新しい機能を提供する必要がありました。