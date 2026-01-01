GitLabは開発者チームに、信頼性があり、スケーラブルで予測可能なビルド時間を提供するプラットフォームを提供しています。コラボレーション、リソース配分、計画も改善されました。「GitLabサポートに関して見られるポジティブな点は、社内リソースを確保する必要がなく、社内ユーザーをGitLabサポートに直接案内できることです」とJonは付け加えました。GitLabを採用して以来、最も顕著で劇的な改善の一つは、Signicatのデプロイ時間が数日から数分に短縮されたことです。これは、デプロイメントまでの速度を大幅に変化させただけでなく、Signicatがアジャイルになり、より継続的に提供する能力をサポートしました。GitLabの技術ロードマップにおける透明性とオープンさへの献身は、計画において注目すべき利点であると、Signicat社のクラウドアーキテクチャ担当バイスプレジデントであるJon Skarpeteig氏は述べています。「企業の観点からの推進力は、すべてをコンテナ化することに向かっています。それがGitLabが当社に適している理由の一つです。GitLabはコンテナを非常にエレガントな方法で解決します」と彼は説明します。その透明なGitLabロードマップは社自身のロードマップと一致し、DockerとKubernetesを含む主要サービスのソースコード管理、継続的インテグレーション、継続的デリバリーのための統合システムを提供しています。

「GitLabのオープンな文化は当社によく役立っています。今後の展開や物事の優先順位付けについて透明性があります」とSkarpeteig氏は述べ、GitLabサポートも別の利点であると付け加えました。社の社内開発者向けのGitLabサポートリソースは、開発マネージャーの時間を解放します。さらに、GitLabのソフトウェアは、チームが変化に迅速に対応する能力をサポートしており、これは急速な成長を遂げると同時に現代の商業と技術の重要なトレンドの中心にある企業にとって極めて価値があります。