GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
Signicat社では、信頼性の高いアイデンティティサービスの迅速な開発とデプロイメントが必須要件でした
同社はオンボーディングの強化とコラボレーションの促進を目的として、GitLab Premium SaaSを導入しました。
変化に迅速に対応できる能力は、当社のような成長企業にとって極めて価値があります。GitLab CI/CDとパイプラインを中心とした多くのコラボレーションが生まれています。
Signicat社は、欧州をリードするデジタルアイデンティティソリューションプロバイダーとして、有機的成長と買収の両方を通じて積極的に機能を拡張し、アイデンティティ証明ソリューション、電子署名ソリューション一式、高度な認証を含む包括的なアイデンティティ管理ツールを提供しています。クライアント、パートナー、顧客には、Fortune 500の銀行・金融サービス、政府・医療サービス、決済、保険、その他の業界が含まれます。30以上の国家アイデンティティ手法をサポートしながら、Signicat社は規制業界と非規制業界の両方でデジタル変革を可能にしています。
同社のソフトウェアサービスは、信頼できるデジタルオンボーディングとリボーディング、アイデンティティ検証と認証、リスクとコンプライアンス管理、不正検出などの重要なユースケースに焦点を当てています。現代のB2BおよびB2Cアプリケーションの脅威面が拡大するのと同様に、機能も拡張されています。これは、特にCOVID-19渦で、クライアントが顧客をより良く知り、識別し、保護することに注力する中で極めて重要です。クラウドネイティブソフトウェア開発手法の高度な活用が、より優れたデジタルアイデンティティテクノロジーの進化するニーズを満たし、信頼できるデジタル世界を構築するSignicat社の取り組みを支えています。
Signicat社が直面していた課題は、自動化が必要な手動プロセスと、異なるチーム間でのツールの断片化でした。Signicat社はまた、ビジネスの成長に合わせて継続的に拡張できるソリューションを必要としており、これには最も厳格なガバナンスとコンプライアンス基準に準拠した、極めて結束力のある統合アーキテクチャが求められました。多様な作業チーム間でのコラボレーションを継続的に促進する必要性も重要でした。作業の状況や、特定のコード依存関係について誰またはどのチームが支援できるかを把握することが重要でした。
開発リーダーたちは、迅速な行動を可能にし、実質的により少ないリソースでより多くを達成できる包括的なプラットフォームを求めていました。彼らが必要としていたのは、将来性があり、野心的なロードマップと整合するDevOpsプラットフォームでした。その目標を達成するため、彼らはGitLabを選択し、運用のさまざまなピーク時を通じて迅速で信頼性の高い開発サイクルとスケーラブルなパフォーマンスを実現しました。
スケーリング組織とマルチチーム利用に理想的に適したGitLab Premium SaaSは、開発者エクスペリエンスの向上と生産性の向上に使用されています。開発者は迅速にオンボーディングされ、重要なワークロードを立ち上げて実行できるようになります。スケーラブルで信頼性があり予測可能なビルドスケジュールも、運用の微調整に役立ちます。GitLabは、さまざまな静的アプリケーションセキュリティテストやその他の人気のあるサードパーティツールとの統合を可能にし、これは積極的な買収戦略を通じて技術ポートフォリオに定期的に追加を行う企業にとって特に重要です。このプラットフォームはプロジェクトの状況に対する可視性を提供し、チーム間のコミュニケーションをサポートします。これにより、開発者チームはより多くの権限と自律性を得ることができ、これも社の主要な目標の一つでした。可視性の向上は、必要な認証と検証の一部として監査に使用される詳細なコードドキュメンテーションの形でも実現されました。このプラットフォームは、同社のソフトウェアサービスのコンテナ化への移行ともうまく調和しました。
GitLabは開発者チームに、信頼性があり、スケーラブルで予測可能なビルド時間を提供するプラットフォームを提供しています。コラボレーション、リソース配分、計画も改善されました。「GitLabサポートに関して見られるポジティブな点は、社内リソースを確保する必要がなく、社内ユーザーをGitLabサポートに直接案内できることです」とJonは付け加えました。GitLabを採用して以来、最も顕著で劇的な改善の一つは、Signicatのデプロイ時間が数日から数分に短縮されたことです。これは、デプロイメントまでの速度を大幅に変化させただけでなく、Signicatがアジャイルになり、より継続的に提供する能力をサポートしました。GitLabの技術ロードマップにおける透明性とオープンさへの献身は、計画において注目すべき利点であると、Signicat社のクラウドアーキテクチャ担当バイスプレジデントであるJon Skarpeteig氏は述べています。「企業の観点からの推進力は、すべてをコンテナ化することに向かっています。それがGitLabが当社に適している理由の一つです。GitLabはコンテナを非常にエレガントな方法で解決します」と彼は説明します。その透明なGitLabロードマップは社自身のロードマップと一致し、DockerとKubernetesを含む主要サービスのソースコード管理、継続的インテグレーション、継続的デリバリーのための統合システムを提供しています。
「GitLabのオープンな文化は当社によく役立っています。今後の展開や物事の優先順位付けについて透明性があります」とSkarpeteig氏は述べ、GitLabサポートも別の利点であると付け加えました。社の社内開発者向けのGitLabサポートリソースは、開発マネージャーの時間を解放します。さらに、GitLabのソフトウェアは、チームが変化に迅速に対応する能力をサポートしており、これは急速な成長を遂げると同時に現代の商業と技術の重要なトレンドの中心にある企業にとって極めて価値があります。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。