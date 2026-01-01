GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
フランス国立シンクロトロン施設であるSynchrotron SOLEILは、開発者の生産性を向上させ、 多様な内部および外部ユーザーのコラボレーションを促進したいと考えていました
GitLabにより、同施設は研究者が画期的な発見に必要な洞察にアクセスできるようになりました。
GitLabは、アジャイル開発チーム内で共有される情報の可視性を向上させました。プロジェクト管理と コードの課題追跡を組み合わせることで、私たちにとって非常に有用でした。
シンクロトロンは、電子をほぼ光速まで加速する大型装置（サッカー場ほどの大きさ）です。電子が磁場によって偏向されると、 極めて明るい光を生成します。この光はビームラインを通じて実験ワークステーションに導かれ、探索的研究や産業応用に 使用されます。エソンヌ県サン・トーバンに位置するSOLEILは、 フランス国立シンクロトロン光源であり、非常に大規模な研究施設です。SOLEILは「LUREへの 中間エネルギー最適化光源」の頭字語で、フランス国内外の科学者のための実験室および実験場として機能しています。 SOLEILの使命は、シンクロトロン放射光を使用した研究プログラムの実施、ビームラインでの最先端機器の開発、 そしてそれらを科学コミュニティに提供することです。
SOLEILは、物理学、生物学、化学を含む幅広い分野における学術研究と産業応用の両方に対応する独特なツールとして、 国際コミュニティ内で年間4,500人以上の研究者に利用されています。この施設は約358人を雇用する公的機関で、 CNRSとCEAによって設立され、パリ・サクレー大学のパートナーでもあります。SOLEILは研究に新たな可能性を 提供するため、施設のアップグレードを準備しています。電子加速器とビームライン、光源から実験ワークステーションまで、 ITシステムとインフラストラクチャ全体を含めて大幅に改修・改良される予定です。コラボレーションの雰囲気は ソフトウェア開発にも引き継がれており、内部チームと外部開発者からの貢献によるオープンソース開発が行われています。
SOLEILは、人事、バックオフィス財務、プロジェクト管理、課題追跡のための商用既製ソフトウェアを含む、 さまざまなタイプのソフトウェアを使用しています。また、SOLEILに提出され実現される科学提案や、 他の科学研究所・施設との共同研究を管理する最も重要なアプリケーションであるSUNセットなど、 独自のニーズに応じたソフトウェアも開発しています。チームはこのアプリケーションをPHPからJavaに 移行する過程にあり、コードの厳格な品質基準を維持しながらプロセスを加速したいと考えていました。 しかし、SOLEILにはバージョン管理の標準がありませんでした。
「私たちは同じことを行うために、CVS Concurrent Versions System、SVN Apache Subversion、 GitLabを含む多すぎるシステムを維持していました」と、SOLEILの管理情報システム部門長である Idrissou Chado氏は述べています。この状況は混乱を招き、開発者の生産性にとって理想的とは言えませんでした。 開発者はアジャイルソフトウェア開発手法を使用しており、要件計画、製品開発、ソフトウェアテスト （自動非回帰テストと手動テストの両方）、イテレーション提供、フィードバック組み込みの5つのステップで 構成されていました。チームはコードバージョン管理とガバナンスの改善が必要でした。SOLEIL職員 （科学者と開発者）が作成したソースコードの共通リポジトリが必要で、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の 改善も求めていました。
両方の目標に向けて、最初に取り組むべきは統合DevOpsプラットフォームへの移行でした。 「特に外部コラボレーションの枠組みにおいて、開発プロジェクト管理を改善する必要がありました」と Chado氏は振り返ります。「CVSとSVNの使用は時間がかかりすぎ、最新ではなかったため、 タスクを管理したり協力的に開発したりする方法がありませんでした。」ソースコードは、GitHub、GitLab、 個々の開発者のローカルコンピュータを含む多数のシステムに分散していました。時間と費用の無駄、 コード品質の低下の見通しなしに、ツールをアップグレードしないという選択肢はありませんでした。 そして、簡単にコラボレーションできないことは、コードの進化を追跡するのが煩雑すぎるため、 開発者のモチベーションに影響を与えていました。Chado氏は、SOLEILのIT部門に承認された マルチステークホルダーワーキンググループを率いて、オープンソース哲学に従い、すべてのツールが 一箇所にある（コードバージョニングとCI/CD統合を含む）コラボレーションプラットフォームを 探索しました。ワーキンググループは、GitLabで概念実証プロジェクトを実施することを決定しました。 「それを行うことで、GitLabが非常にユーザーフレンドリーであることがわかりました」とChado氏は述べています。 「開発者とユーザーからのGitLabに関するフィードバックが非常に良好だったため、 それ以上深く調査する必要はありませんでした。」
SOLEILチームはGitHubとBitBucketを検討しましたが、オープンソースとの整合性と、 彼らの使命に合致する透明な哲学により、GitLabで進めることを決定しました。数か月間GitLabをテストし、 このパイロットから、GitLabが単一のDevOpsプラットフォーム、堅牢なワークフロー、 外部テストアプリケーションから特定のプロジェクトとユーザープロファイルのGitLabに課題をプッシュするなどの セキュリティ機能を提供するため、適切な選択であると判断しました。GitLabが開発チームから 良好な評価を得た後、Chado氏は統合バージョン管理システムとその他のさまざまな機能のために GitLab Starterに移行することを選択しました。チームは現在GitLab Ultimateを使用しています。 134人のアクティブユーザーと約74のプロジェクトから始まり、チームのGitLab使用は 270人のユーザーと250以上のプロジェクトに急速に成長しました。
移行直後、GitLabは開発者が行う作業への可視性を大幅に向上させました。GitLabダッシュボードでの 統一ビューの提供は大きな進歩だったとChado氏は述べています。「GitLabは、アジャイル開発チーム内で 共有される情報の可視性を向上させました」と彼は付け加えます。これは、SUNセット（SOLEIL Digital User office ツールとも呼ばれる）のPHPからJavaへの移行中に特に重要でした。「プロジェクト管理とコードの課題追跡を 組み合わせることで、私たちにとって非常に有用でした」とChado氏は述べています。研究者と科学者が SOLEIL内外から来るため、コラボレーションは依然として最重要です。
「現在、GitLabの支援により、内部および外部ユーザーとコードを担当し、コラボレーションできるように なりました。これは私たちの作業を大幅に簡素化するため、非常に有用です」とChado氏は述べています。 テストは、GitLabの下でのもう一つの大きな改善です。以前は、開発者がコードを手動でテストするのに 約1週間かかっていました。「現在、それを自動的に行い、GitLabに組み込むことで、テストがはるかに 簡単で高速になりました」とChado氏は述べています。開発者がGitLabを受け入れた確実な兆候として、 間もなく500の新しいプロジェクトがGitLabに移行される予定です。Chado氏は述べています。 「作業は継続中で、GitLabは非常に迅速に採用されており、私たちはそれに満足しています。」
