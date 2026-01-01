SOLEILは、人事、バックオフィス財務、プロジェクト管理、課題追跡のための商用既製ソフトウェアを含む、 さまざまなタイプのソフトウェアを使用しています。また、SOLEILに提出され実現される科学提案や、 他の科学研究所・施設との共同研究を管理する最も重要なアプリケーションであるSUNセットなど、 独自のニーズに応じたソフトウェアも開発しています。チームはこのアプリケーションをPHPからJavaに 移行する過程にあり、コードの厳格な品質基準を維持しながらプロセスを加速したいと考えていました。 しかし、SOLEILにはバージョン管理の標準がありませんでした。

「私たちは同じことを行うために、CVS Concurrent Versions System、SVN Apache Subversion、 GitLabを含む多すぎるシステムを維持していました」と、SOLEILの管理情報システム部門長である Idrissou Chado氏は述べています。この状況は混乱を招き、開発者の生産性にとって理想的とは言えませんでした。 開発者はアジャイルソフトウェア開発手法を使用しており、要件計画、製品開発、ソフトウェアテスト （自動非回帰テストと手動テストの両方）、イテレーション提供、フィードバック組み込みの5つのステップで 構成されていました。チームはコードバージョン管理とガバナンスの改善が必要でした。SOLEIL職員 （科学者と開発者）が作成したソースコードの共通リポジトリが必要で、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の 改善も求めていました。

両方の目標に向けて、最初に取り組むべきは統合DevOpsプラットフォームへの移行でした。 「特に外部コラボレーションの枠組みにおいて、開発プロジェクト管理を改善する必要がありました」と Chado氏は振り返ります。「CVSとSVNの使用は時間がかかりすぎ、最新ではなかったため、 タスクを管理したり協力的に開発したりする方法がありませんでした。」ソースコードは、GitHub、GitLab、 個々の開発者のローカルコンピュータを含む多数のシステムに分散していました。時間と費用の無駄、 コード品質の低下の見通しなしに、ツールをアップグレードしないという選択肢はありませんでした。 そして、簡単にコラボレーションできないことは、コードの進化を追跡するのが煩雑すぎるため、 開発者のモチベーションに影響を与えていました。Chado氏は、SOLEILのIT部門に承認された マルチステークホルダーワーキンググループを率いて、オープンソース哲学に従い、すべてのツールが 一箇所にある（コードバージョニングとCI/CD統合を含む）コラボレーションプラットフォームを 探索しました。ワーキンググループは、GitLabで概念実証プロジェクトを実施することを決定しました。 「それを行うことで、GitLabが非常にユーザーフレンドリーであることがわかりました」とChado氏は述べています。 「開発者とユーザーからのGitLabに関するフィードバックが非常に良好だったため、 それ以上深く調査する必要はありませんでした。」