GitLab Community Editionが導入されたことで、学生開発者は課題に対処し、解決策を概念化し、 類似の問題に対して他のアプローチを開発した可能性のある他の人からの助言を得る方法を学びます。 これにより、現代のコラボレーティブなDevOps手法の重要な部分での経験が基盤となります。 The Last Mile内のチームにとって、GitLab Ultimateは、すべての関係者がプロジェクトの監督に 参加できる、可視的でアクセス可能な信頼できる唯一の情報源を作成します。 The Last MileのITマネージャーであるTulio Cardozo氏によると、これにより社内コラボレーションが 大幅に改善されました。「GitLab以前の現実は、多くのメール、多くの他のツール、 全員を同じ認識にするための本当に困難な試みでした」とCardozo氏は述べています。 「しかし、GitLabを展開してからは、絶対にすべてにそれを使用しています。」

同氏は、GitLabが会社全体でプロジェクトの透明性とコラボレーションを促進する取り組みを サポートしたと述べました。「誰でもすべてのマージリクエストと、コードデプロイに何が入るかを 見ることができる統一されたプラットフォームを持つことが本当に自然に感じられました。 誰でもループに入ることができます」と彼は言いました。「それは、会社全体が プラットフォームとして提供しているものについて考えるのに本当に役立ちます。」 社会復帰中にGitLabを完全に活用することは、学生がプログラムを修了して釈放されるとき、 すべてのGitLabプロジェクトを含むGitLabグループのエクスポートにアクセスできることを意味します。 その後、それを個人のオンラインGitLabアカウントにインポートし、プログラミングの基礎とともに、 プログラミングキャリアに着手できます。

Cardozo氏が示したように、GitLabはThe Last Mileの包括的なプログラムの不可欠な部分であり、 オープンソースの精神に基づく教育の一部です。「これはオープンソースソフトウェアと同じことです。 オープンソースライフビルディングのようなものです」とCardozo氏は述べました。 GitLabはThe Last Mileと密接にウェビナーやセミナーで協力し、学生をオープンソースに 完全に没頭させ、スキルを開発し、ツールだけでなく人間的側面もサポートするという The Last Mileの目標と一致させています」と彼は付け加えました。 「実際のオープンソースDevOps手法に高い忠実度を持つ研修が重要です」と、 The Last MileのエグゼクティブディレクターであるSydney Heller氏は付け加えます。

「GitLabは実世界のプラットフォームであるため、学生にとって有益です。GitLabを活用できることは、 彼らが収監されているという事実に関係なく、外の世界で何百万人もの人々が使用している ツールを使用した実世界の経験を得ていることを意味します」とHeller氏は述べました。 「それは非常に貴重なことです。」