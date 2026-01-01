GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
The Last Mileは、収監されている学生に学習サービスを提供し、社内サポートスタッフにスケーラブルな インフラストラクチャを提供しながら、コンプライアンスとセキュリティを確保しています。GitLabは、 構成員にコラボレーション可能な実世界のDevOps環境を提供するという組織のニーズを満たしています。
収監されている学生のDevOps学習体験の忠実度を向上させながら、社内プロジェクト実行の コラボレーションを効率化します。
GitLabは実世界のプラットフォームであるため、学生にとって有益です。これは非常に貴重なことです。
2010年に設立されたThe Last Mile（TLM）は、収監されている個人や司法制度の影響を受けた個人に コーディングやその他の教育・キャリア訓練の機会を提供することで、アメリカ全土の個人、家族、コミュニティに影響を与える 大量収監の悪循環を断ち切ることを目的とした組織です。この非営利組織は6州にわたって24の教室をサポートし、 2010年以来974人の学生にサービスを提供し続けており、社会復帰に成功した379人の元収監者を支援してきました。 教育プログラムには、アメリカ初の刑務所内コーディングブートキャンプが含まれています。The Last Mileが提供する もう一つの教育プログラムは、現在カリフォルニア州とインディアナ州のTLM教室で提供されている新しい オーディオ・ビデオ制作プログラムです。ソフトウェア研修を提供するというミッションは、 The Last Mileのエンジニアリングチームと教育チームに大きく依存しています。 チームメンバーは、コンプライアンスとセキュリティを確保しながら、学生に学習サービスを提供し、 スタッフに技術インフラストラクチャのサポートを提供しています。
The Last MileのWeb開発プログラムは、2014年にカリフォルニア州のサンクエンティン州立刑務所で 最初の非常にローテクなコーディングブートキャンプから始まりました。プログラムが発展するにつれて、 一元管理されたリソースが成功にとって重要であることがますます明らかになりました。学生の個別リポジトリには ある程度の利点がありましたが、ソフトウェア開発者の実際の作業がどのようなものかを学生に代表的な視点で 提供することはできませんでした。リモートリポジトリと実際の技術的コラボレーションがなければ、 現代のDevOpsワークフローのサポートは不十分でした。TLMはBitbucketやGitHubを含む バージョン管理のためのさまざまなツールを試しました。異なるプロジェクトツール間を移動することで 生産性が制限されました。
社内プロジェクト管理では、同社は部門全体でMonday.comを使用していました。しかし、 会社全体で全員が同じ認識を持つことが困難であることが明らかになりました。例えば、 マーケティング部門の誰かが重要な新しい教室機能の進捗と開発を確認したり、 どのようなリードタイムが予想されるかを把握することが困難でした。これらの問題は、 The Last Mileプログラムの大幅な拡張が予想されるのと同時に現れました。
The Last Mileは、これらの課題の両方を解決するために、DevOpsプラットフォームという 一つのソリューションを求めていました。TLMは、プロジェクトイシューボードとグループイシューボード、 監査可能で再現可能なInfrastructure as Codeを提供するCI/CDパイプラインの使用を含む、 スケールドアジャイルポートフォリオプランニングとプロジェクト管理機能でのGitLabの使用を調査し、 増加する学習拠点をサポートし、プロセスが組織内をどのように移動するかをより適切に追跡しました。 組織はまた、学生のリモートリポジトリをサポートするためにGitLabの使用を拡大しました。
現在、The Last MileはGitLabを活用して、外部クライアント研修と社内プロジェクト管理の両方に 必要な要素をカバーしています。このような作業は、学生のオンボーディングから特別なシステムアクセス、 Infrastructure as Codeの状態管理ストアまで多岐にわたります。一方、The Last Mile組織内では、 GitLabが会社全体にわたる包括的なワークフロー調整をサポートするツールを提供しています。 学生にとって、GitLabはサンドボックスやブランチング活動、専用のリモート指導レッスンプランを含む 専用のカリキュラムリソースの基盤を提供します。学生はDevOpsプロセスとアジャイル手法の 実践的な経験を積むことができます。そして、GitLabはThe Last Mileがより多くの拠点と より多くの学生をサポートする取り組みを促進します。
GitLab Community Editionが導入されたことで、学生開発者は課題に対処し、解決策を概念化し、 類似の問題に対して他のアプローチを開発した可能性のある他の人からの助言を得る方法を学びます。 これにより、現代のコラボレーティブなDevOps手法の重要な部分での経験が基盤となります。 The Last Mile内のチームにとって、GitLab Ultimateは、すべての関係者がプロジェクトの監督に 参加できる、可視的でアクセス可能な信頼できる唯一の情報源を作成します。 The Last MileのITマネージャーであるTulio Cardozo氏によると、これにより社内コラボレーションが 大幅に改善されました。「GitLab以前の現実は、多くのメール、多くの他のツール、 全員を同じ認識にするための本当に困難な試みでした」とCardozo氏は述べています。 「しかし、GitLabを展開してからは、絶対にすべてにそれを使用しています。」
同氏は、GitLabが会社全体でプロジェクトの透明性とコラボレーションを促進する取り組みを サポートしたと述べました。「誰でもすべてのマージリクエストと、コードデプロイに何が入るかを 見ることができる統一されたプラットフォームを持つことが本当に自然に感じられました。 誰でもループに入ることができます」と彼は言いました。「それは、会社全体が プラットフォームとして提供しているものについて考えるのに本当に役立ちます。」 社会復帰中にGitLabを完全に活用することは、学生がプログラムを修了して釈放されるとき、 すべてのGitLabプロジェクトを含むGitLabグループのエクスポートにアクセスできることを意味します。 その後、それを個人のオンラインGitLabアカウントにインポートし、プログラミングの基礎とともに、 プログラミングキャリアに着手できます。
Cardozo氏が示したように、GitLabはThe Last Mileの包括的なプログラムの不可欠な部分であり、 オープンソースの精神に基づく教育の一部です。「これはオープンソースソフトウェアと同じことです。 オープンソースライフビルディングのようなものです」とCardozo氏は述べました。 GitLabはThe Last Mileと密接にウェビナーやセミナーで協力し、学生をオープンソースに 完全に没頭させ、スキルを開発し、ツールだけでなく人間的側面もサポートするという The Last Mileの目標と一致させています」と彼は付け加えました。 「実際のオープンソースDevOps手法に高い忠実度を持つ研修が重要です」と、 The Last MileのエグゼクティブディレクターであるSydney Heller氏は付け加えます。
「GitLabは実世界のプラットフォームであるため、学生にとって有益です。GitLabを活用できることは、 彼らが収監されているという事実に関係なく、外の世界で何百万人もの人々が使用している ツールを使用した実世界の経験を得ていることを意味します」とHeller氏は述べました。 「それは非常に貴重なことです。」
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。