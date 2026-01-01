イノベーション担当ディレクターのJared Short氏とTrek10チームは、透明性とコラボレーションの難題を解決することを期待して、いくつかのツールをテストしました。一部のアプリケーションは可視性を提供しましたが、顧客は複雑なUIを操作することに不安を感じたため、チームは引き続き苦労しました。Trek10は、開発者と顧客の両方に価値をもたらす単一のアプリケーションを探していました。具体的には、開発者と顧客が単一の会話に貢献していなかったため、イシューをコードとより密接に結び付ける方法を探していました。

エンドツーエンドソリューションを求めて、Trek10は開発サイクル全体を通じて完全な透明性を提供するためにGitLabを選択しました。チームはプロジェクト内に個別のグループを作成し、顧客に完全な可視性を持ってアプリケーションを開発し、リポジトリや レビューアプリ環境を確認した後のシームレスなコラボレーションへの道を開いています。

「私たちは顧客とその開発者、プロジェクトマネージャーを招待してコラボレーションを行い、可能な限り多くの可視性を持つよう努めています」とShort氏は説明します。エグゼクティブサマリー、ドキュメント、支出レポートを公開することで、顧客は開発ライフサイクルへのリアルタイムの可視性を得られます。「Wikiにより、顧客は必要な情報を簡単に見つけることができ、自分の質問に迅速に答えることができます」とShort氏は述べています。

GitLabを使用する決定は開発と文化の両方に大きな影響を与え、Short氏は「基本的に、私たちはGitLabを構成要素として捉え、その上に必要なものを構築しています。Wikiであれカスタムインテグレーションであれ、GitLabはエンジニアリング文化の創造に貢献しています」と述べています。

「Amazon Web ServicesアドバンストコンサルティングパートナーおよびMSPパートナーであるTrek10では、ビジネスとテクノロジーの運用の多くをGitLabで実行しています。これには、内部ソフトウェアの協力的な開発から、顧客プロジェクトのレイアウトと管理、Wikiによるドキュメント、GitLab CIによるデプロイメント管理まで、すべてが含まれます。すべてのGitLabインフラストラクチャは、AWS内の独自のVirtual Private Cloud（VPC）で実行されています。GitLab CIを使用してAWSインフラストラクチャを構築、テスト、デプロイしています。FargateとECSでのコンテナであれ、LambdaとAPI Gatewayでのサーバーレスソリューションであれ、GitLabとその統合されたCIは、顧客と私たち自身の実践の両方で、複数のAWSアカウント間でのデプロイメントを日常的にシームレスかつ安全に管理するのに役立っています」とShort氏は続けました。