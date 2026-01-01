GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
プロフェッショナルサービス企業のTrek10は、すべてを1つのアプリケーションで可視化することで、開発者と顧客の間のギャップを埋める必要がありました。
GitLabにより、Trek10は開発サイクル全体を通じて完全な透明性を提供できるようになりました。
基本的に、私たちはGitLabを構成要素として捉え、その上に必要なものを構築しています。Wikiであれカスタムインテグレーションであれ、GitLabはエンジニアリング文化の創造に貢献しています。
クラウドネイティブアプリケーションへの需要の高まりにより、一部の組織は変化する環境での競争に苦戦しています。クラウドアプリケーションを構築するためのチーム、ツール、専門知識がなければ、組織はサーバーレスソリューションの海で漂流することになります。構築、設計、サポートするための知識や時間を持たない組織は、どのようにしてテクノロジーを近代化できるでしょうか。
プロフェッショナルサービス企業であるTrek10は、包括的なコンサルティングと専門的な技術スキルを組み合わせて、サーバーレスアプリケーションの構築と管理を行い、企業がクラウドネイティブアーキテクチャに移行できるよう支援しています。Trek10は、顧客に大規模なスケーラビリティ、高度な自動化、低い運用コストを提供するソリューションをカスタマイズしています。Trek10と協力する顧客は、AWSでのアプリケーションとシステムの構築・運用化から、インシデントの監視・対応を行う24時間365日のマネージドサービスまで、さまざまなサービスから選択できます。
Trek10は顧客と協力して、特定のニーズと目標に合ったサービスを決定することで、組織がビジネス要求に対応する最先端のソリューションを確実に持てるようにしています。
組織がTrek10と協力してカスタマイズされたクラウドソリューションを開発する中で、顧客が進捗報告を求めるようになり、透明なプロセスを作成する必要性が重要になりました。チームは、構築、設計、顧客との会議による進捗報告の要求のバランスを取ることに苦労していました。カスタムソリューションを専門とするTrek10は、開発ライフサイクル全体を通じて顧客からのフィードバックを奨励しています。
顧客がプロジェクトで協力して意思決定を行う際、Trek10チームは調整を行い、タイムラインと予算に変更をもたらしました。チームは進捗を追跡するためにいくつかのリストベースのToDoアプリを試しましたが、開発者に必要なオーバーヘッドのため、現実とツールの間には常に不一致と遅延がありました。Trek10チームはカスタムソリューションを作成するための顧客コラボレーションを非常に重視していましたが、意思決定が元の計画をどのように変更したかについての可視性の欠如により、プロジェクトの完了時に誤解と摩擦が生じました。
情報が異なるツールに分散していたため、透明性とコラボレーションの問題が発生し、Trek10は1つのアプリケーションですべてを可視化することで、開発者と顧客の間のギャップを埋める必要がありました。
GitLabは過去2年半の間、一度も障害を起こしていないため、毎日自動更新を行っています。
イノベーション担当ディレクターのJared Short氏とTrek10チームは、透明性とコラボレーションの難題を解決することを期待して、いくつかのツールをテストしました。一部のアプリケーションは可視性を提供しましたが、顧客は複雑なUIを操作することに不安を感じたため、チームは引き続き苦労しました。Trek10は、開発者と顧客の両方に価値をもたらす単一のアプリケーションを探していました。具体的には、開発者と顧客が単一の会話に貢献していなかったため、イシューをコードとより密接に結び付ける方法を探していました。
エンドツーエンドソリューションを求めて、Trek10は開発サイクル全体を通じて完全な透明性を提供するためにGitLabを選択しました。チームはプロジェクト内に個別のグループを作成し、顧客に完全な可視性を持ってアプリケーションを開発し、リポジトリやレビューアプリ環境を確認した後のシームレスなコラボレーションへの道を開いています。
「私たちは顧客とその開発者、プロジェクトマネージャーを招待してコラボレーションを行い、可能な限り多くの可視性を持つよう努めています」とShort氏は説明します。エグゼクティブサマリー、ドキュメント、支出レポートを公開することで、顧客は開発ライフサイクルへのリアルタイムの可視性を得られます。「Wikiにより、顧客は必要な情報を簡単に見つけることができ、自分の質問に迅速に答えることができます」とShort氏は述べています。
GitLabを使用する決定は開発と文化の両方に大きな影響を与え、Short氏は「基本的に、私たちはGitLabを構成要素として捉え、その上に必要なものを構築しています。Wikiであれカスタムインテグレーションであれ、GitLabはエンジニアリング文化の創造に貢献しています」と述べています。
「Amazon Web ServicesアドバンストコンサルティングパートナーおよびMSPパートナーであるTrek10では、ビジネスとテクノロジーの運用の多くをGitLabで実行しています。これには、内部ソフトウェアの協力的な開発から、顧客プロジェクトのレイアウトと管理、Wikiによるドキュメント、GitLab CIによるデプロイメント管理まで、すべてが含まれます。すべてのGitLabインフラストラクチャは、AWS内の独自のVirtual Private Cloud（VPC）で実行されています。GitLab CIを使用してAWSインフラストラクチャを構築、テスト、デプロイしています。FargateとECSでのコンテナであれ、LambdaとAPI Gatewayでのサーバーレスソリューションであれ、GitLabとその統合されたCIは、顧客と私たち自身の実践の両方で、複数のAWSアカウント間でのデプロイメントを日常的にシームレスかつ安全に管理するのに役立っています」とShort氏は続けました。
GitLabに移行することで、Trek10は開発者の生産性を向上させ、顧客関係を改善し、信頼と透明性を促進しました。レビューアプリは開発者と顧客の間に直接的なリンクを作成し、コミュニケーションを向上させ、改善された開発フローでシームレスにコラボレーションできるようにしました。「レビューアプリのコンセプトは強力です。開発者は独自の環境で作業でき、QAは機能を分離してテストできるからです。レビューアプリでエグゼクティブに進捗を示すことは、開発者の生産性向上において価値ある要素でした」とShort氏は述べています。
顧客は包括的なWikiとイシューに積極的に反応しており、Short氏によると、これは顧客にとって安心できる情報源であり、「すべてをすぐに確認できる場所があることを知っている」からです。さらに、開発者と直接コラボレーションできる能力により、顧客は開発ライフサイクルで積極的な役割を維持できます。
Trek10は完全な透明性のためのエンドツーエンドソリューションのコアピースとしてGitLabを使用しています。Short氏が説明するように、「GitLabは一貫した体験です。私たちが作成したこの小さな世界で皆が生活するとき、それはうまく機能するため、GitLabの上に構築し続けています。哲学を採用し、それを理解すれば、それは機能します。」
プロジェクト管理アプリケーションとしてGitLabを使用することで、Trek10は顧客のための革新的なソリューションに集中できます。「私たちのビジネスはGitLabで動いています。それは私たちの運用の中心点です」とShort氏は宣言しています。GitLabを使用した後、Short氏はアプリケーションを強く信じており、「GitLabは過去2年半の間、一度も障害を起こしていないため、毎日自動更新を行っています」と明かしています。
可視性とコラボレーションにコミットしたTrek10は、GitLabを使用して開発を加速し、顧客関係を強化し、革新的なソリューションを作成しています。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。