Trendyolの開発チームはGitLabを活用してソフトウェアデプロイを加速し、市場拡大を推進しています。
GitLabプラットフォームで開発とデプロイを高速化することで、Trendyolはビジネスに不可欠なオンライン顧客サービスを拡大しています。
「GitLabの機能により、プロダクションサイクルを高速化でき、開発とデプロイのプロセスが加速しました」
イスタンブールに本社を置くTrendyolは、トルコ最大のEコマース企業です。研究開発（R&D）センター、ラストマイル配送システム、モバイルウォレット、食品から衣料品、電子機器、化粧品まで幅広い商品を取り扱うマーケットプレイスを運営しています。同社のミッションの一環として、さまざまなプラットフォームを通じてトルコ製品を世界中の消費者に輸出しています。3,000万人以上の買い物客に確実なサービスを提供し、毎日100万個以上の荷物を配送することに注力しており、自然言語処理、機械学習、レコメンデーションシステム、ビッグデータを活用してこれらを実現しています。最先端のDevOpsプロセスもまた、Trendyolのビジネス戦略の達成に不可欠な要素です。
Trendyolがサービスやプラットフォームを拡大するにつれ、開発チームは多様で複雑なDevOpsツールチェーンを蓄積していきました。これにより明らかな非効率性が生じ、複数のツールの習得と使用は開発チームにとって時間がかかり効果的ではなく、開発者の増員が必要な時期に新規開発者のオンボーディングさえも遅延させていたのです。最終的にはデプロイの遅延にもつながっていました。同社のDevOpsマネージャーは、この状況を変える必要がありました。
BitBucket、Jenkins、GitLabなど複数のツールを併用し続けることは不可能であり、単一のプラットフォームが必要でした。コンプライアンス上の要件から、CI/CDエンジンであることが求められ、これらすべてを実現するために、TrendyolはGitLab Premiumを選択し、コンテナベースのRunnerアーキテクチャを採用することで、より高速で継続的なデプロイを可能にしました。プラットフォームのシンプルさが最大の決め手となっています。TrendyolのCTOであるCenk Çivici氏は、「ツールを単一のツールに統合し、開発チームがコンテキストスイッチや新しいプラットフォームの習得に費やす時間を減らし、製品の改善により多くの時間を使えるようにしたいと考えていました」と述べています。
OpenStackとAWS Cloud PlatformとともにGitLab Premiumを導入したことで、Trendyolのチームは高可用性とディザスターリカバリーを実現しました。GitLab Premiumにより、ソフトウェア開発チームは運用を簡素化し、単一のリソースで組織化できるようになっています。また、高度な検索機能により、重要なコラボレーションが促進されました。Civici氏によると、Trendyolに新しく入社した開発者は、複数のツールを習得したり異なる環境に繰り返し切り替えたりする必要がなくなったとのことです。同氏は「GitLabには、プロジェクトを実行するために必要なすべてのプロセスが単一のプラットフォームに含まれています」と述べ、GitLabは「非常に成熟したオンプレミスソリューション」であると付け加えています。
GitLabプラットフォームの採用により、開発者の生産性が30%向上し、大幅な市場拡大につながりました。この標準化によって開発者エクスペリエンスが大幅に向上し、開発者にはリポジトリ、レジストリ、CI/CDの統合ビューが提供されるとともに、DevOpsマネージャーには信頼性の高い運用アップデートが提供されています。新規開発者のオンボーディング期間は、単一のエンドツーエンドプラットフォームを使用することで、バラバラなツールチェーンを使っていた頃の10日間から8日間に短縮されました。この高度なインテグレーションにより、GitLabはLDAP、JIRA、Slackなどの類似アプリケーションと連携して動作できます。さらに、Kubernetesとの効率的なインテグレーションにより、Trendyolのチームは新しいプラットフォーム機能やアップデートの追加を加速しています。Civici氏は「GitLabには、プロジェクトを実行するために必要なすべてのプロセスが単一のプラットフォームに含まれています」と述べています。
GitLabの自動化により、開発者は多くの手動ドキュメント作成タスクから解放され、GitLabの高度な検索機能によってコードの再利用と共有がより容易になりました。また、プラットフォームを通じて開発者同士が互いに学び合うことも可能です。重要なパイプライン設定において、GitLabのシンプルなYAMLベースのプロセスが再現可能なプロセスを保証する一方、コンテナベースのRunnerアーキテクチャは70以上のKubernetesクラスターを容易に処理できます。サービスデスクやイシューなどのGitLab機能が、さらなる生産性向上をもたらしています。GitLabのプライオリティサポートにより、本番環境サービスを支える重要なインフラストラクチャに対する24時間365日の支援も保証されています。TrendyolのDevOpsおよびプラットフォームチームは、Infrastructure as Codeのデプロイに成功し、複数のデータセンターへのリソース拡張を進めています。GitLabの活用により、新規アプリケーションのローンチは50%高速化され、以前は2日かかっていたものがわずか1日で完了するようになりました。
GitLabは、世界最大級のEコマース企業を目指し、あらゆる顧客サービスを提供するというビジネス戦略を推進する堅牢なプラットフォームを構築するうえで、同社にとって不可欠な存在となっています。
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