GitLabプラットフォームの採用により、開発者の生産性が30%向上し、大幅な市場拡大につながりました。この標準化によって開発者エクスペリエンスが大幅に向上し、開発者にはリポジトリ、レジストリ、CI/CDの統合ビューが提供されるとともに、DevOpsマネージャーには信頼性の高い運用アップデートが提供されています。新規開発者のオンボーディング期間は、単一のエンドツーエンドプラットフォームを使用することで、バラバラなツールチェーンを使っていた頃の10日間から8日間に短縮されました。この高度なインテグレーションにより、GitLabはLDAP、JIRA、Slackなどの類似アプリケーションと連携して動作できます。さらに、Kubernetesとの効率的なインテグレーションにより、Trendyolのチームは新しいプラットフォーム機能やアップデートの追加を加速しています。Civici氏は「GitLabには、プロジェクトを実行するために必要なすべてのプロセスが単一のプラットフォームに含まれています」と述べています。

GitLabの自動化により、開発者は多くの手動ドキュメント作成タスクから解放され、GitLabの高度な検索機能によってコードの再利用と共有がより容易になりました。また、プラットフォームを通じて開発者同士が互いに学び合うことも可能です。重要なパイプライン設定において、GitLabのシンプルなYAMLベースのプロセスが再現可能なプロセスを保証する一方、コンテナベースのRunnerアーキテクチャは70以上のKubernetesクラスターを容易に処理できます。サービスデスクやイシューなどのGitLab機能が、さらなる生産性向上をもたらしています。GitLabのプライオリティサポートにより、本番環境サービスを支える重要なインフラストラクチャに対する24時間365日の支援も保証されています。TrendyolのDevOpsおよびプラットフォームチームは、Infrastructure as Codeのデプロイに成功し、複数のデータセンターへのリソース拡張を進めています。GitLabの活用により、新規アプリケーションのローンチは50%高速化され、以前は2日かかっていたものがわずか1日で完了するようになりました。

GitLabは、世界最大級のEコマース企業を目指し、あらゆる顧客サービスを提供するというビジネス戦略を推進する堅牢なプラットフォームを構築するうえで、同社にとって不可欠な存在となっています。