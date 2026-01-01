ケンブリッジ大学のUniversity Information Services（UIS）内にあるDevelopment and Operations（DevOps）部門では、GitLabが多様かつ活発なユーザーベース全体にわたるソフトウェアのビルドと更新を管理する取り組みの一環として活用されています。GitLabインスタンスは、ケンブリッジ大学UIS内のDevOps部門によって運用されています。

UISは、多様な学術・研究プログラム間の可視性とコラボレーションの向上を目指してGitLabを活用してきました。こうしたツールの導入は、教育機関としての教育・研究能力を継続的に向上させる取り組みの一環です。UISは、幅広い要件を持つ教職員と学生に大学全体のサービスを提供しています。その対象は、Cambridge University Robotics LabやCam FM（CambridgeおよびAnglia Ruskinの学生ラジオ局）といった学生グループから、Computational and Digital Archaeology Lab、Cambridge Advanced Imaging Centre、Cancer Research UK Cambridge Institute、Wolfson Brain Imaging Centreなどの研究グループまで多岐にわたります。UISはまた、Moodleや学生入学システムなどの教育サービスもサポートしており、これらはCovid-19パンデミック時にストレステストが実施されています。こうした環境はダイナミックで常に変化しており、外部向けサービスと同等の品質と完成度を備えた内部サービスの提供に重点が置かれています。