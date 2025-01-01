GitLabの自動化ワークフローの実装により、米陸軍サイバー学校は複数のインストラクター、 複数の貢献者、地理的に分散したクラスのためのコースウェアを確立し、以前に経験していた 多くの課題を解決しました。GitLabを使用して6つの講座が作成され、 インストラクターと学生の間で4,000回以上のマージが行われています。

全員が中央リポジトリ内で貢献するため、誰も政府の機密情報を持って学校を離れることはありません。 これは以前は情報流出のリスクでした。学校はまた、現場から知識をリアルタイムに提供 できる卒業生からも恩恵を受けています。卒業生は、 コースリポジトリに直接マージリクエストを提出することで、現在の学生の学習教材を 形作ることが奨励されています。

DevOps、SCM、CI/CDがしっかりと確立されたことで、すべての貢献者は協力的で透明な環境で 作業しています。課題、ボード、エピック、チェックリストは、学生の参加を増やすための データツールとして頻繁に使用されています。これらのGitLab機能により、インストラクターは 学生の進捗を簡単に追跡できます。従来のドキュメント形式は、GitLabの追跡可能な プロジェクトリポジトリに置き換えられました。「今では『誰が何をしているのか？誰が価値を 追加しているのか？誰がチームプレーヤーで、誰がサボっているのか？』をすべてGitLabの コミット履歴内で確認できます」とApsey大尉は述べています。

試験は、学生の試験ファイルからのシードを使用してグループレベルのテンプレートで作成されます。 試験テンプレートにはマージリクエストと課題が含まれているため、新しいプロジェクトが作成されると 学生は独自のリポジトリを持ちます。「学生を開発者としてリポジトリに追加し、 任意のブランチにコミットしてdevelopにマージするか、developに直接コミットできます。 会話と採点を行うのは、そのオープンなMRからです」と米陸軍のシニア開発者である Jessie Lass大尉は述べています。

レビューサイクル時間は以前は3年かかっていましたが、GitLabの非同期協力により はるかに高速になりました。「GitLabでは人々をタグ付けして、1週間以内にフィードバックを 得ることができました。完全に正式化されたレビューサイクルとは言えませんが、 確実に年単位から月単位になりました」とサイバースペース作戦将校のBenjamin Allison大尉は 述べています。

GitLabの使用は試験の内部開発を改善しただけでなく、学生がGitに習熟することも支援しています。 「私の希望は、これらの候補者を認定した後、健全な専門的開発ワークフローがどのようなものかを 少し経験してもらうことです。そうすれば、チームに参加したときに実際に働く準備ができています」と Jessie Lass大尉は述べています。