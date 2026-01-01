GitLabは現在、Zooplaのデリバリー、ソース管理、API、パイプラインにおける主要ツールとなっています。チームはGitLabのイシューをRequest For Commentsプロセスにも活用しており、GitLabの機能がなければこれほど迅速に導入されることはなかったでしょう。「GitLabに移行したことで、適切に計測できなかった週次プロセスから、約45分で完了しながらもすべてのデプロイで同じ品質保証を実行するプロセスへと変わりました」とFit氏は述べています。「さらに短縮する方法や計測方法についても常に考えています。本当に素晴らしい成果です。」

Zooplaでは、デプロイ頻度、変更失敗率、MTTR、サイクルタイムのメトリクスを活用しています。GitLabへの移行を含むトランスフォーメーションプロジェクト以降、チームのメトリクスはすべての領域で劇的に改善されました。「GitLabがなければ、これらを計測できなかったでしょう。これが最も重要なポイントであり、APIの設計が優れている理由でもあります。APIだけでさらに多くのことが可能になります。APIがなければ、これらすべてを計測する手段がなかったのです」とFit氏は付け加えています。

GitLabは、主要な公開ウェブサイトのデプロイ頻度を週1回から毎日1回へと改善することを可能にした重要な要素の一つです。さらに、リードタイムはFit氏によると「5営業日からわずか2時間弱」にまで短縮されました。変更失敗率は40%からほぼ0%へと改善傾向にあります。「以前のソリューションであるJenkinsと比較すると、デプロイパイプラインの作成だけで約15分かかっていました。GitLabほどシンプルで、かつこれほど多くの付加価値を提供するツールは他に思い当たりません。ビルド構成をコードとして設定ファイルに保存できる点が特に気に入っています」とFit氏は述べています。

エンジニアたちは、パイプラインへのテスト統合にGitLabの機能を活用し始めています。他のプラットフォームでも可能ではありますが、GitLabでパイプラインを作成し依存関係を追加するシンプルさはGitLabならではのものです。「特に品質エンジニアにとって、コンソールで何が失敗したかを簡単に確認できる、非常に優れたユーザーインターフェースが提供されています」とFit氏は語っています。GitLabにより、開発者は必要なデータを確認するために複数の画面をクリックする必要がなくなりました。この単一プロセスにより、チームはDORAメトリクスを計測し効率性を評価できるようになっています。加えて、チームはすべてを標準化する方向に進んでいます。常にサポートが必要で学習コストの高いツールの代わりに、誰もがGitLabの使い方を理解しています。開発者は自分のパイプラインを自ら管理し、動作の仕組みを過度に心配する必要がなくなりました。

開発者は、パイプラインの関連する個別の部分を自律的に、最小限の監督のもとで実行できるようになっています。「ロールバックであれ通常のデプロイであれ、GitLabのパイプラインがあることを本当にうれしく思います」とFit氏は述べています。Zooplaは2011年にAmazon Web Services（AWS）の利用を開始しました。開発者はAWSを使用してGitLabをクラウドにデプロイしており、統合に関する問題は一度も発生していません。「AWSとの統合は非常にうまく機能しており、信頼性も高いです。チームはZooplaがスタートアップだった頃の旧アーキテクチャから大規模な移行を進めています。より成熟した企業として、Zooplaはアップグレードとスケーリング効率の推進力としてGitLabを活用しながら、より分散型のアーキテクチャへと進化しています」とFit氏は付け加えています。