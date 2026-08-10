エージェントオーケストレーション
GitLab Duo Agent Platformで、AIエージェントによるソフトウェア開発の力を体験してみましょう。
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GitLab Duo Agent Platformを使った一日
このデモでは、GitLab Duo Agent Platformを使って一日中AIエージェントチームと一緒に作業し、失敗したパイプラインの修正、CI/CD設定の最適化、バックログの整理、エージェント支援開発とレビューを伴う機能のリリース、セキュリティ脆弱性のトリアージ、ライブレポートダッシュボードの構築について説明します。
Last updated Aug 10, 2026
GitLab Orbit
このデモでは、GitLab Orbitが、より速く推論し行動するための根拠となるデータを、より少ないトークンでAIエージェントに提供する方法を示します。Orbitは、Duo Agent Platformのライフサイクルコンテキストグラフであり、コード、マージリクエスト、パイプライン、デプロイ、脆弱性、および所有権を1つのライブでクエリ可能なグラフに統合します。
Last updated Jun 30, 2026
エージェント型SAST脆弱性修正機能
このデモでは、GitLabのDuo Agent Platformが、エージェント型SAST脆弱性修正フローを用いて、SAST脆弱性を自動的に分析し、修正する方法を順を追って説明します。
Last updated Mar 5, 2026
SAST誤検出判定フロー
このデモでは、GitLab DuoのSAST誤検出判定フローを順を追って説明します。チームは、重大度が重大および高のセキュリティ脆弱性に対する誤検出を特定することで、脆弱性のトリアージをより迅速に行えるようになりました。
Last updated Feb 17, 2026
外部エージェント - GitLab管理
このデモでは、GitLabで管理される外部エージェントの統合方法を説明します。ClaudeとCodexを、ご自身のプロジェクトで利用しましょう。
Last updated Feb 5, 2026
GitLabクレジットダッシュボード
このデモでは、GitLab Duo Agent Platformで使用するためのGitLabクレジットの購入方法を説明します。
Last updated Feb 3, 2026
GitLab Duo Agentic Chat
リアルタイムのガイダンスで、開発タスクに対してインテリジェントでコンテキストを理解した支援を提供する、インタラクティブなGitLab Duo Agentic Chat機能をご覧ください。
Last updated Dec 25, 2025
カスタムフロー
特化型AIエージェントをオーケストレーションするマルチエージェントワークフローが、複雑なエンドツーエンドのタスクを自律的に完了させます。
Last updated Dec 23, 2025
カスタムエージェント
チーム固有のニーズに合わせて特化したカスタムエージェントを作成し、エージェント型チャットで使用する方法をご覧ください。
Last updated Dec 16, 2025
外部エージェント - Amazon Q Developer
外部エージェントは、メンションやイシュー/MRの割り当てなどのGitLabイベントによってトリガーされるRunner実行を介して外部AIツールを実行します。
Last updated Oct 29, 2025
MCPサーバー
GitLab MCPサーバーが、CursorやWindsurfのようなツールにGitLabデータへの安全なアクセスを許可することで、デベロッパーがワークフローに留まり、コンテキストの切り替えを減らしているかをご覧ください。
Last updated Sep 10, 2025
MCPクライアント
DuoがMCPクライアントを介して外部MCPサーバーに接続し、Slack、Jira、Grafana、AWSコンソールなどのツールと統合することで、ワークフローを合理化し、コンテキストの切り替えを排除する方法をご覧ください。
Last updated Aug 5, 2025
AIカタログ
Duo Agent Platform AIカタログをご覧ください。
基本フロー
一般的な開発タスクやワークフローを合理化する、事前構築済みの基本フローをご覧ください。
今すぐ開発をスピードアップ
今すぐ開発をスピードアップ
DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。