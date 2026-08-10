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GitLab Orbit

このデモでは、GitLab Orbitが、より速く推論し行動するための根拠となるデータを、より少ないトークンでAIエージェントに提供する方法を示します。Orbitは、Duo Agent Platformのライフサイクルコンテキストグラフであり、コード、マージリクエスト、パイプライン、デプロイ、脆弱性、および所有権を1つのライブでクエリ可能なグラフに統合します。