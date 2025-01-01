GitLab Transcend
Tokyo

2026年2月10日、14時45分～18時30分（JST）

参加をリクエスト

イベント概要

DevOps、セキュリティ、AI活用——これらの取り組みを、どう進化させるか。 実際の導入事例、GitLabの最新機能、参加者同士やGitLabエキスパートとの交流を通じて、あなたの組織に最適な次のステップを見つけてください。

テクノロジーリーダーとつながる

招待者限定のこのイベントで、同じ志を持つリーダーたちとネットワークを広げ、イノベーションの実践例を共有しましょう。

実践者から学ぶ

AIを活用し、品質とセキュリティを保ちながらエンタープライズ規模のソフトウェア開発を変革している企業リーダーの取り組みを聞けます。

GitLabの未来を先取り

これから発表される製品ロードマップや注力分野について、いち早く知ることができます。

体験型デモンストレーション

プロダクトエキスパートによる、あなたの課題に合わせたデモンストレーションを体験できます。

直接フィードバック

GitLabのビジョンやロードマップについて、直接意見交換できます。

限定グッズももらえます

GitLabオリジナルグッズをお持ち帰りいただけます。

