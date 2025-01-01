AWSプラットフォーム上でAI搭載DevSecOpsを活用し、大規模なイノベーションを実現
DevSecOpsと自律型AIの融合
機能設計から開発、AI駆動の単体テスト生成、自動化されたマージリクエストレビュー、Javaコードベースのアップグレードまで - すべてが既存のGitLabワークフロー内で実現します。
AI搭載開発アシスタント
アイデア出しからリリースまでの開発を効率化
- 内部開発標準との一貫性を維持しながら、機能提供スピードを加速
- イシューの説明を作成し、既存のコードベースに基づいた実装計画を立案、チームレビュー可能な完成度の高いマージリクエストを生成
インテリジェントなテストの自動化
テストを自動化し、確信を持ってリリース
- テストカバレッジの向上と手動テスト作成の工数削減により、アプリケーション全体で一貫したテスト品質を実現
- コードを分析し、アプリケーションロジックとAWSサービスとの連携を理解する包括的な単体テストを自動的に作成
アプリケーションのモダナイズ
レガシーアプリケーションのモダナイズ
- すべての変更履歴の明確な監査証跡を保持しながら、Javaアップグレード時間を短縮
- Javaコードベースを分析し、包括的なアップグレード計画を作成し、必要なすべてのコード変更を含むマージリクエストを生成
セキュリティ脆弱性の管理
セキュリティ脆弱性の修正
- 脆弱性の検出から修正までの時間を短縮し、より迅速にセキュアなコードを提供
- 検出された脆弱性を明確かつ詳細に説明し、推奨されるコード変更に基づくワンクリックでの修正を実行
コードレビューの効率化
コードレビューの高速化
- より短いコードレビューサイクルで、デプロイ時により高品質なコードマージを実現
- 開発標準に基づいた改善提案をインラインで表示し、提案されたコード変更の内容をワンクリックで反映
製品ツアーを試す
GitLab Duo with Amazon Qをご体験ください
インタラクティブな製品ツアーで、GitLab Duo with Amazon Qがどのように開発ワークフローを変革するかをご覧ください。セットアップ不要で、使い慣れたGitLab環境内で動作する自律型AIエージェントの力を体験してください。
体験できる主要な機能：
- /qコマンドで即座のAIサポートを呼び出すクイックアクション
- イシューからマージリクエストまで自律的に機能する開発プロセス
- AI搭載のコードレビューとセキュリティスキャン
- レガシーコードのモダナイゼーションワークフロー
- AIエージェントとのリアルタイムコラボレーション
