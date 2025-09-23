統合機能のデモを視聴する
GitLab 18.4が任意のAIエージェントをワークフローに統合する方法をご覧ください。ツールを切り替える必要はありません。マージリクエストで@Claudeをメンションするだけです。
GitLab 18.4では、カスタムエージェント、コード対応精度、自動パイプライン修正により、人間とAIが協働する方法を進化させ、デベロッパーのパフォーマンスを維持します。
Bill StaplesSep 23, 2025
再利用可能で専門化されたエージェントの共有ライブラリにより、デベロッパーは以下のことが可能になります：
定義された動作とツールを持つカスタムエージェントを作成します。
プロジェクト全体または組織全体でエージェントを共有します。
ロールアウト前にエージェントをテストし、予測可能なパフォーマンスを確保します。
セキュリティスキャン、ドキュメント作成、デプロイ検証などの一般的なユースケースを構築します。
AIエージェントがチームの一員のように機能することで、デベロッパーは以下を行えるようになります：
カスタムエージェントとの新しい会話を開始したり、以前の会話を再開したりします。
エージェントを同期または非同期で実行します。
ログ、ユーザー情報、ツールメタデータを含むセッションビューにアクセスして可視性を確保します。
デベロッパーとAIエージェントは、Knowledge Graphを使用して大規模なコードベースのナビゲーションを加速し、複雑な質問に迅速に回答できます。デベロッパーは以下のことが可能です：
リアルタイムインデックスを活用して、プロジェクト全体のファイル、ルート、参照をマップします。
定義への移動、参照追跡、チャット内検索を使用します。
「すべてのルートファイルを表示」や「この変更は何に影響しますか？」などの正確な質問をします。
オンボーディング、詳細な調査、安心なリファクタリングを加速します。
新しいフローは、技術的な修正とビジネス優先順位のバランスを取ることで、ソフトウェア開発パイプラインの機能性を維持します。デベロッパーのパフォーマンスが維持できるよう設計されており、以下の機能があります：
ビジネス重要度に基づいて障害を検出し、優先順位を付けます。
ログ、依存関係、最近の変更全体で根本原因分析を実行します。
期限と優先順位に沿った修正を提案・適用します。
ビジネスコンテキスト付きのマージリクエストを自動作成します。
機能とネームスペース全体で一貫性があり準拠したAI使用を確保します。GitLab 18.4では、チームは以下のことが可能になります：
組織レベルまたは機能レベルでモデルのデフォルトを設定します。
ネームスペース全体で一貫した設定を適用します。
GPT-OSSとGPT-5をサポートします。
注記：モデル選択はgitlab.comのお客様には利用できません。また、GPTモデルはgitlab.comではサポートされていません。
グループレベルのモデル選択が有効でない場合、デベロッパーはエージェント型チャットで希望のモデルを選択できます。以下のことが可能です：
エージェント型チャットでモデルを簡単に切り替えるドロップダウン選択。
会話間で選択を保持します。
AIモデルと共有されるコンテキストを制御することで、デベロッパーが機密情報を保護するのに役立ちます。以下のことが可能になります：
特定のファイル（シークレット、独自アルゴリズムなど）を除外します。
ディレクトリまたはファイルタイプによるパスベースのルールを適用します。
監査の可視性を持つプロジェクトレベルで設定します。
デベロッパーは以下の新しいワークフローにより、ワークフローをさらに加速できます：
任意のブランチに対してパイプラインをシミュレートし、コミット前に変更をテスト・検証します。
細密な権限でGitプッシュリクエストを認証するCI/CDジョブトークンを活用します。
GitLab 18.4の新しいセキュリティ機能により、デベロッパーは以下のことが可能になります：
信号の低いファイルを除外することで、シークレット検出スキャンを高速化し、ノイズを削減します。
解決された脆弱性が再発した場合に備えて、元のパイプラインIDを迅速に追跡します。
Duo Enterpriseセルフホスト型デプロイ向けに新たに追加されたモデルにより、デベロッパーにさらなる柔軟性を提供します：
Azure OpenAI上のGPT-5。
vLLMとAzure経由のGPT-OSS 20B/120B。
GitLab Runnerの以下の改善により、デベロッパーはより高い信頼性でパイプラインを実行できます：
FIPS起動修正。
新しいfastzipフラグサポート。
Kubernetesでのロングポーリングの改善。
DevOpsチームは、18.4の以下の改善により、エンタープライズグレードの可用性とディザスターリカバリー（DR）を備えたより多くのリージョンでGitLab Dedicatedをデプロイできるようになりました：
io2対応ストレージと災害復旧。
Switchboardでのすべての AWS リージョンの利用可能性。
GitLab 18.3では、フロー、ガバナンス、統合機能により、人間とAIの協働をさらに進化させます。
Bill StaplesJuly 17, 2025
開発ワークフロー内でファーストパーティおよびサードパーティのエージェントを有効化し、GitLabのガバナンスとコンテキスト内でデベロッパーが適切なAIツールを選択できるようになります。
MCPサーバーは、GitLabプロジェクトとAPIとの標準化された安全なAI統合を提供します。
CLIエージェントサポートにより、イシューやマージリクエストで@Claude Code、Codex、Amazon Q、Google Gemini、opencodeをメンションしてコードやコメントを生成できます。
Visual Studio + GitLab UIのエージェント型チャットにより、作業場所でDuoエージェントにネイティブにアクセスし、コンテキストの切り替えを減らします。
AIモデルサポートの拡張（Self-Managed）により、vLLM、Azure、AWS Bedrockを通じてGPT（20B/120B）、Claude 4などを実行できます。
GitLab 18.4が任意のAIエージェントをワークフローに統合する方法をご覧ください。ツールを切り替える必要はありません。マージリクエストで@Claudeをメンションするだけです。
反復的なタスクを自動化するマルチエージェントワークフローにより、アイデアからコードまでを数分で実現。デベロッパーはより重要な作業に集中できます。
イシューからマージリクエストへのフローは、イシューを実装計画とプロダクション対応コードを含むマージリクエストに自動変換します。
CIファイル変換フローは、JenkinsのCI/CD設定を手動での書き換えなしにGitLab CIパイプラインに移行します。
AIがシンプルなイシューを実装計画付きのプロダクション対応コードに変換する様子をご覧ください。手動コーディング不要—問題を説明するだけです。
AIがJenkins設定をGitLab CIパイプラインに自動変換する方法をご覧ください。信頼性の高いコード変換で、迅速かつ簡単な検証が可能です。
エージェントやデベロッパーが複雑なコードベースを理解し、発見とリファクタリングにかかる時間を大幅に短縮するのに役立つコンテキスト対応インサイト。
リアルタイムコードインデックスがサーチとナビゲーションを高速化します。
コードベース全体の依存関係とファイル関係をマップします。
AIエージェントにより豊富なコンテキストを提供し、より正確な回答を実現します。
可視性と制御により、AIを安心して導入できます。新しいガバナンス機能により、エージェントのアクションが透明で組織のセキュリティ基準に準拠していることが保証されます。
エージェントインサイトは、エージェントが意思決定を行う方法を追跡・最適化します。
Self-Managed向けDuoコードレビューは、データ主権を保持しながらAIコードレビューを提供します。
ハイブリッドモデル設定は、セルフホスト型とGitLab管理型のAIモデルを組み合わせます。
MCPサーバー向けOAuth 2.0により、保護されたリソースへのモダンで安全な認証を提供します。
エージェントインサイトがすべてのAIの意思決定を透明性を持って追跡する方法をご確認ください。全プロセスを可視化し、すべてのエージェントアクションが確実に実行されます。
Duoコードレビューがコードを安全に保ちながらインテリジェントなフィードバックを提供する様子をご覧ください。お客様のデータがインフラストラクチャから外部に送信されることはありません。
最小権限の原則とコンプライアンスをスケールで適用します。GitLab 18.3はSDLC全体にセキュリティとガバナンスを組み込み、組織がチームの速度を落とすことなく標準化できるようにします。
カスタム管理者ロールにより、精密な管理者アクセス権限を持つ専用ロールを作成します。
インスタンスレベルのコンプライアンスフレームワークにより、ポリシーを一度適用してグループとプロジェクト全体にカスケードします。
強化された違反レポートにより、コンプライアンス統制に紐づいた即座の実行可能アラートを提供します。
細密なCI/CDジョブトークンにより、必要なAPIエンドポイントのみにトークンを制限します。
AWS Secrets Manager統合により、OIDCを介してCI/CDジョブで安全にシークレットを取得します。
アーティファクトとイメージが不変でサプライチェーン全体で一貫してガバナンスされることを保証し、脆弱性や障害から保護します。
Conanリビジョンサポートにより、C++パッケージの不変識別子を提供します。
不変コンテナタグにより、重要なプロダクションイメージの変更を防止します。
npm、PyPI、Maven、NuGet、Helmなどにわたる拡張不変性保護。
デベロッパーが作業場所でライブプロジェクトデータにアクセスできるようにします。埋め込みビューにより、Wiki、イシュー、エピックが自動更新されるライブダッシュボードに変わります。
イシュー、エピック、マージリクエストにライブGLQLクエリを挿入します。
currentUser()や
today()などの関数でパーソナライズします。
ラベル、マイルストーン、ヘルスステータスなど25以上のフィールドでフィルタリングできます。
自動更新テーブルまたはリストとして表示します。
デベロッパーがAIモデルを使用し、カスタマイゼーション、セキュリティ、生産性を向上させる機能でプロジェクトを管理する方法の柔軟性を高めます。
Duoコードレビュー指示のカスタマイズにより、プロジェクト固有のレビュー基準をYAMLで定義できます。
独自モデルの導入（Self-Managed）により、Duoで互換性のあるモデルを実行できます。
ハイブリッドモデル選択（Self-Managed）により、機能ごとにモデルを割り当て、スケールとセキュリティのバランスを取ります。
強化レポートによるコンプライアンス違反の表面化により、違反をフレームワーク統制に直接マップします。
Web IDEソース管理により、ブラウザで直接ブランチの作成・削除、コミットの修正、フォースプッシュが可能です。
直接転送による移行により、GitLabインスタンス間で大規模なグループ・プロジェクトを確実に移動できます。