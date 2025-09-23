GitLab 18.4では、カスタムエージェント、コード対応精度、自動パイプライン修正により、人間とAIが協働する方法を進化させ、デベロッパーのパフォーマンスを維持します。

GitLab 18.4の新機能について 新しいCI/CDワークフロー、専用エージェントライブラリ、GitLab Runnerの改善、複雑なコードベースをナビゲートするための充実したKnowledge Graph（ナレッジグラフ）、強化されたAIガバナンスなど、多数の革新的な機能をご紹介します。

リリース済み

新しいセキュリティ機能 GitLab 18.4の新しいセキュリティ機能により、デベロッパーは以下のことが可能になります： 信号の低いファイルを除外することで、シークレット検出スキャンを高速化し、ノイズを削減します。

解決された脆弱性が再発した場合に備えて、元のパイプラインIDを迅速に追跡します。