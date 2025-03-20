GitLab 17.10の新機能

GitLab 17.10では、マージリクエストに対してAI搭載のフィードバックを即座に提供するDuoコードレビューをベータ機能として導入します。GLQL Viewsベータ機能、プロジェクトレベルのDORAメトリクス可視化、一般提供となった「新しいイシュー」デザインにより、GitLabの分析機能の高度化と最新のユーザーエクスペリエンスへの継続的な投資を実現します。